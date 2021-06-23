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Художник из Питера нарисовал, что было бы, если бы японцы переделали в мультики культовые советские комедии (18 фото)

Автор:
23 июня 2021 23:36
Метки: интересно   творчество   художник   
1111
18

Сегодня у меня летнее настроение и хочется чего-то легкого, веселого. Такого, как иллюстрации Дмитрия Грозова из Санкт-Петербурга (на самом деле, родом он из Челябинска, но давно уже осел в северной столице). Мужчине немного за 30 и он зарабатывает на концепт-артом, 2D-анимацией и иллюстрацией, а для души рисует «на японский лад».

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Метки: интересно   творчество   художник   
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13  комментариев
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12k
Паша Эмильевич 8 часов назад
"В бой идут одни старики" и "Офицеры" это комедии? Да и Быкова автор изобразил как вурдалака какого то... Задумка интересная, но некоторые темы лучше бы автор не трогал...
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227
Мурчелло Полчаса назад
Непонятно что художник хотел сказать.Но он художник,он так видит.Хотя кажется,что хреново.
P.S.
Военные фильмы трогать нельзя.
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156k
Скромный модератор Полчаса назад
Ну в этом году еще не было
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−61
Владимир 3 часа назад
а чего героеф фильма бондарчука младшего не использует автор?
ну или михалкова?
ну или это как его пхиххдхохрха из гоголь цнтра?

чего все на героях СССР выезжаете?
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177
Petrov 3 часа назад
Гурченко и Вицин вообще не похожи.
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12k
Колька Валеркин сын 3 часа назад
Ну с "В бой идут одни старики" и "Офицеры" перебор конечно, а в целом очень даже не плохо, особенно "Вечера на хуторе" прям хорошо получились)
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807
192-й 8 часов назад
Замечательно.
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1k
Viktor 8 часов назад
Хороший художник , Четко передает образ героя фильма , его характер .
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