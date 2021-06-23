Художник из Питера нарисовал, что было бы, если бы японцы переделали в мультики культовые советские комедии

Сегодня у меня летнее настроение и хочется чего-то легкого, веселого. Такого, как иллюстрации Дмитрия Грозова из Санкт-Петербурга (на самом деле, родом он из Челябинска, но давно уже осел в северной столице). Мужчине немного за 30 и он зарабатывает на концепт-артом, 2D-анимацией и иллюстрацией, а для души рисует «на японский лад».
Если быть точнее, то Грозов переосмысливает сцены из известных фильмов в классической аниме-стилистике, сопровождая иллюстрации узнаваемыми цитатами на английском. Фишка такая. Также он по-своему рисует музыкантов, политиков и вымышленных персонажей. Знаменитые сцены, знакомые с детства, предстают в новом облике, и получается необычно и здорово.
В свое время в интервью Дмитрий признался, что в наше время творцы часто добиваются популярности не через талант и мастерство, а через умение удивить, застать врасплох. Он же занимается тем, что не модно, но при этом обрел свою аудиторию. Как так, сам не понимает. Мне же кажется, что художник чуть лукавит. Он тонко чувствует нашу тоску по ушедшему – по фильмам, актерам и актрисам, мультикам – и умело попадает в ностальгический нерв.
Грозов хорошо знает и любит советское кино. Особенно комедии Гайдая: «Операция Ы», «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука»… Такие светлые фильмы, бессмертная классика. Но и серьезное кино художник не забывает: «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие», «Офицеры». Необычно видеть нарисованными героев старых картин, но на то художники и существуют, чтобы творить так, как видят и переосмыслять на новый лад.
Дмитрий признается, что родители не поощряли его увлечение рисованием и в юные годы ему пророчили бедность и алкоголизм, если он выберет ремесло художника, но… обошлось. Художник-самоучка более чем доволен выбранной профессией, востребован и сотрудничает с серьезными заказчиками. Своих же подписчиков в паблике автор называет «великовозрастными детьми». Давайте проверим, как с возрастом у вас – не разучились ли удивляться и радоваться веселым картинкам? И обязательно поделитесь своим мнением в комментариях – сцена из какого фильма понравилась больше всего?
Источник:
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P.S.
Военные фильмы трогать нельзя.
ну или михалкова?
ну или это как его пхиххдхохрха из гоголь цнтра?
чего все на героях СССР выезжаете?