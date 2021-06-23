Художник из Питера нарисовал, что было бы, если бы японцы переделали в мультики культовые советские комедии

В свое время в интервью Дмитрий признался, что в наше время творцы часто добиваются популярности не через талант и мастерство, а через умение удивить, застать врасплох. Он же занимается тем, что не модно, но при этом обрел свою аудиторию. Как так, сам не понимает. Мне же кажется, что художник чуть лукавит. Он тонко чувствует нашу тоску по ушедшему – по фильмам, актерам и актрисам, мультикам – и умело попадает в ностальгический нерв.