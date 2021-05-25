Художник создал оптическую иллюзию перед Эйфелевой башней

Если на фотографии встать в нужное место и выбрать удачный ракурс, инсталляция "сольется" с башей, и получится максимально реалистичный снимок - как будто вы правда стоите на краю ущелья, а сверху парит Эйфелева башня. Тысячи парижан уже оценили иллюзию и сфотографировались с ней.