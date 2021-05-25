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Художник создал оптическую иллюзию перед Эйфелевой башней

Художник создал оптическую иллюзию перед Эйфелевой башней (11 фото)

Автор:
25 мая 2021 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: оптическая иллюзия   париж   творчество   фото   франция   художник   художники   эйфелева башня   
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Французский художник под псевдонимом JR установил у Эйфелевой башни необычную оптическую иллюзию, которую уже оценило множество парижан. Из-за инсталляции кажется, что знаменитая башня возвышается над скалистым ущельем.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: оптическая иллюзия   париж   творчество   фото   франция   художник   художники   эйфелева башня   
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