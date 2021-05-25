Художник создал оптическую иллюзию перед Эйфелевой башней

144
11
Французский художник под псевдонимом JR установил у Эйфелевой башни необычную оптическую иллюзию, которую уже оценило множество парижан. Из-за инсталляции кажется, что знаменитая башня возвышается над скалистым ущельем.
В своем проекте художник под ником JR задействовал низ Эйфелевой башни. Он поместил напротив достопримечательности художественную инсталляцию, которая под определенным углом обзора создает оптическую иллюзию. В результате кажется, что башня возвышается над скалистым ущельем - и это захватывающее зрелище!
Если на фотографии встать в нужное место и выбрать удачный ракурс, инсталляция "сольется" с башей, и получится максимально реалистичный снимок - как будто вы правда стоите на краю ущелья, а сверху парит Эйфелева башня. Тысячи парижан уже оценили иллюзию и сфотографировались с ней.
×
Вот еще парочка работ художника:
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Иранская художница-инвалид рисует картины ногами
- Эта оптическая иллюзия - самое красивое произведение уличного искусства во Франции
- Художник рисует мини-копии пейзажей в коробочках из-под леденцов
- Девушка вырезает из бумаги замысловатые шедевры
- Когда безумная фантазия художника сталкивается с серой повседневностью
11
Понравилось11
Новости партнёров