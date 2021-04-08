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Карантин заставил фотографа сменить амплуа - получилось замечательно!

Карантин заставил фотографа сменить амплуа - получилось замечательно! (8 фото)

Автор:
08 апреля 2021 10:15
Сообщество : Искусство
Метки: интересно   искусство   красиво   новое амплуа   творчество   трэвел-фотограф   цифровое искусство   цифровое фото   
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Трэвел-фотограф из Германии Мишель фон Калбен с наступлением карантина лишилась возможности работать и путешествовать. Поначалу жизньказалась ей бессмысленной, но потом она открыла для себя цифровое искусство,которое вновь подарило ей возможность творить и создавать на экране миры из своих фантазий.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   искусство   красиво   новое амплуа   творчество   трэвел-фотограф   цифровое искусство   цифровое фото   
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