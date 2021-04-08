Карантин заставил фотографа сменить амплуа - получилось замечательно!

231
8
Трэвел-фотограф из Германии Мишель фон Калбен с наступлением карантина лишилась возможности работать и путешествовать. Поначалу жизньказалась ей бессмысленной, но потом она открыла для себя цифровое искусство,которое вновь подарило ей возможность творить и создавать на экране миры из своих фантазий.
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Литовец ваяет скульптуры из мусора в стиле "стимпанк"
- Странные и жуткие детали в рисунках, кажущихся на первый взгляд нормальными
- 8 архитектурных шедевров, которые непонятно на чем держатся
- Художник расписывает улицы в стиле вандализма
- Философские карикатуры о современном обществе
Метки: интересно искусство красиво новое амплуа творчество трэвел-фотограф цифровое искусство цифровое фото
28
Понравилось28
Новости партнёров
Загрузка...