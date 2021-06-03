Корейский художник превратил животных в персонажей аниме

Корейский художник по имени Нитро и под ником byeongju.a рассказывает, что вдохновился уникальными чертами животных, и превратил их в оригинальных персонажей аниме. Свои атмосферные работы парень публикует в Инстаграме, где за его творчеством следят уже около 70 тысяч подписчиков. Оцените работы: