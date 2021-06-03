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Корейский художник превратил животных в персонажей аниме

Корейский художник превратил животных в персонажей аниме (24 фото)

Автор:
03 июня 2021 20:27
Сообщество : Искусство
Метки: животные   креатив   подборка   рисунки   творчество   фото   художник   художники   
692
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Все животные имеют уникальные черты - и корейский художник под ником Нитро (Nitro) попытался передать их в образах мультяшных персонажей аниме. Он сделал серию иллюстраций с персонажами, вдохновленными совершенно разными обитателями животного мира. Посмотрим, как бы выглядели животные, если бы они превратились в персонажей из аниме.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   креатив   подборка   рисунки   творчество   фото   художник   художники   
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ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 41 минуту назад
медоед навалял льву?
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