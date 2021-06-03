Корейский художник превратил животных в персонажей аниме

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Все животные имеют уникальные черты - и корейский художник под ником Нитро (Nitro) попытался передать их в образах мультяшных персонажей аниме. Он сделал серию иллюстраций с персонажами, вдохновленными совершенно разными обитателями животного мира. Посмотрим, как бы выглядели животные, если бы они превратились в персонажей из аниме.
Корейский художник по имени Нитро и под ником byeongju.a рассказывает, что вдохновился уникальными чертами животных, и превратил их в оригинальных персонажей аниме. Свои атмосферные работы парень публикует в Инстаграме, где за его творчеством следят уже около 70 тысяч подписчиков. Оцените работы:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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