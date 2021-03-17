Если бы 30 знаменитых художников были архитекторами

Федерико Бабина (Federico Babina) — итальянский архитектор и графический дизайнер, который на данный момент проживает и работает в Барселоне, Испания. Он весьма любопытный человек. Каждый день Федерико пытается заново открыть для себя мир, стараясь смотреть на него под разными ракурсами, и его серии работ «Archist» и «Archist Classic» — прекрасное тому подтверждение.