Если бы 30 знаменитых художников были архитекторами

Архитектор представил, как бы выглядела архитектура, вдохновлённая работами известных художников.
Федерико Бабина (Federico Babina) — итальянский архитектор и графический дизайнер, который на данный момент проживает и работает в Барселоне, Испания. Он весьма любопытный человек. Каждый день Федерико пытается заново открыть для себя мир, стараясь смотреть на него под разными ракурсами, и его серии работ «Archist» и «Archist Classic» — прекрасное тому подтверждение.
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«[Для этих] упражнений я переосмыслил искусство, получив удовольствие от превращения работ известных художников в здания, виртуально реконструируя и переосмысливая их художественный язык на свой собственный язык», — сказал Бабина.
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