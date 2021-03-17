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Если бы 30 знаменитых художников были архитекторами

Если бы 30 знаменитых художников были архитекторами (31 фото)

Автор:
17 марта 2021 08:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: архитектор   здание   интересно   креатив   подборка   фантазия   фото   художник   
499
31

Архитектор представил, как бы выглядела архитектура, вдохновлённая работами известных художников.

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Метки: архитектор   здание   интересно   креатив   подборка   фантазия   фото   художник   
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Андрей Бертон 2 часа назад
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