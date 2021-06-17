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Японский художник вырезает из дерева потрясающие скульптуры, которые вас удивят

Японский художник вырезает из дерева потрясающие скульптуры, которые вас удивят (54 фото)

Автор:
17 июня 2021 22:13
Сообщество : Искусство
Метки: Скульптуры   деревянные скульптуры   искусство   резьба по дереву   творчество   художник   
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Резчик по дереву Тору Фукуда разработал технику «трехмерной инкрустации деревом», которая позволяет ему создавать удивительные скульптуры. Фукуда прославился в сети своей последней работой: с виду обычной доской с каплями воды. Вот только это не настоящая вода, а искусно обработанное дерево! И это лишь одна из множества невероятных работ японского мастера: взгляните сами.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Скульптуры   деревянные скульптуры   искусство   резьба по дереву   творчество   художник   
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1  комментарий
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Альтер Иго 2 часа назад
Работы обалденные. Это же сколько времени надо потратить на создание одной такой бабочки. Сразу видно человеку не надо работать на заводе или в офисе для пропитания. )
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