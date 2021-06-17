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Резчик по дереву Тору Фукуда разработал технику «трехмерной инкрустации деревом», которая позволяет ему создавать удивительные скульптуры. Фукуда прославился в сети своей последней работой: с виду обычной доской с каплями воды. Вот только это не настоящая вода, а искусно обработанное дерево! И это лишь одна из множества невероятных работ японского мастера: взгляните сами.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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