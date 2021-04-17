Георгий Курасов: современный авангард

124
11
Георгий Курасов - худлжник-авангардист. Его женские портреты наполнены яркими красками и многообразием геометрических фигур, ломающих привычные формы. Сам Курасов называет свой стиль неоконструктивизмом, считая себя последователем художников, экспериментировавших с формой в начале ХХ века.
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- А вы хотите портрет в стиле художников Возрождения? Только осторожно!
- Кто кричит на картине Мунка
- "Я художник, я так вижу": российский живописец показывает картины и виды, с которых они написаны
- 5 знаменитых работ Марка Шагала, которые поражают необычностью и красотой
- Настенное хулиганство, мелкое и восхитительное
15
Понравилось15
Новости партнёров
Загрузка...