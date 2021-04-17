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Георгий Курасов: современный авангард

Георгий Курасов: современный авангард (11 фото)

Автор:
17 апреля 2021 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Георгий Курасов   авангард   живопись   интересно   искусство   картины   неоконструктивизм   художник   
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Георгий Курасов - худлжник-авангардист. Его женские портреты наполнены яркими красками и многообразием геометрических фигур, ломающих привычные формы. Сам Курасов называет свой стиль неоконструктивизмом, считая себя последователем художников, экспериментировавших с формой в начале ХХ века.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Георгий Курасов   авангард   живопись   интересно   искусство   картины   неоконструктивизм   художник   
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2k
VikaR 2 часа назад
Извините, но я этого не понимаю
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30k
Азат Баширов 38 минут назад
Что у него с мозгами?
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26k
MatveiVainrub Час назад
Можно ли это назвать исскуством ??? Наверно ?! Но нет !!!
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4k
iovan2011 2 часа назад
Тот случай, когда краски яркие а картины серые.
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