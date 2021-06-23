Психическое расстройство и алкоголизм: Михаил Ефремов просит суд смягчить наказание

Защита актера Михаила Ефремова, убившего в пьяной аварии человека, подала кассационную жалобу на приговор. В своем документе адвокаты указали, что суд не учел смягчающие обстоятельства в виде благотворительности артиста, неоднократные извинения перед семьей погибшего Сергея Захарова и выплату более 4,5 млн рублей компенсации за моральный ущерб.

Но главное - адвокаты заявили, что у Ефремова в колонии развилось психическое расстройство, которое усугубляется алкогольной зависимостью. Срочно освободить!