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Психическое расстройство и алкоголизм: Михаил Ефремов просит суд смягчить наказание

Психическое расстройство и алкоголизм: Михаил Ефремов просит суд смягчить наказание (5 фото)

Автор:
23 июня 2021 13:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Михаил Ефремов   адвокаты   актер   жалоба   наказание   срок   
633
5

Известный актер не оставляет попыток скостить себе срок. Его адвокаты выдумывают все новые интересные основания для скорейшего выхода на свободу. Артисты!

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Метки: Михаил Ефремов   адвокаты   актер   жалоба   наказание   срок   
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10  комментариев
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115
Андрей Ы. 21 минуту назад
Психическое расстройство у таких, как Ефремов, лечится в психиатрическом стационаре закрытого типа.
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21k
Сибиряк 38 секунд назад
пусть дальше сидит!
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2k
Frank Borman 8 минут назад
Целый год отсидел Миша, ну все, пора уже его выпускать. Тюрьма - она для мелких ничтожных людишек, а элита в тюрьме не сидит. Причем в любой стране, а не только в России.
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6k
Serjio 10 минут назад
"в колонии развилось психическое расстройство, которое усугубляется алкогольной зависимостью"
ОН ЧТО ТАМ ДО СИХ ПОР ЖБАНИТ?!
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1k
Broscan 17 минут назад
Вообщем если ты на иждивении ,можешь валить кого угодно
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8k
kaboza 17 минут назад
епт...протрезвел и понял что исполнил, по полной до звонка.
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133
jan 18 минут назад
А как же наркотическая зависимость?
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−89
vova old 19 минут назад
ну на то они и адвокаты, другое дело какие судьи
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1k
elf3399 20 минут назад
Алкогольная зависимость на воле пройдёт..?
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−102
Сергей 21 минуту назад
Ефремов заслуживает смягчения приговора
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