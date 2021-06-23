Психическое расстройство и алкоголизм: Михаил Ефремов просит суд смягчить наказание

Известный актер не оставляет попыток скостить себе срок. Его адвокаты выдумывают все новые интересные основания для скорейшего выхода на свободу. Артисты!
Защита актера Михаила Ефремова, убившего в пьяной аварии человека, подала кассационную жалобу на приговор. В своем документе адвокаты указали, что суд не учел смягчающие обстоятельства в виде благотворительности артиста, неоднократные извинения перед семьей погибшего Сергея Захарова и выплату более 4,5 млн рублей компенсации за моральный ущерб.
Но главное - адвокаты заявили, что у Ефремова в колонии развилось психическое расстройство, которое усугубляется алкогольной зависимостью.
Срочно освободить!
Кроме того, юристы уверены, что Ефремов заслуживает смягчения приговора из-за находящихся на иждивении родственников и жены Софьи Кругликовой. Также в своем прошении защита попросила выяснить был ли погибший Захаров пристегнут в момент аварии.
Напомним, Михаил Ефремов 8 июня 2020, управляя своим внедорожником Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с фургоном "Лада". Находившийся в нем водитель и курьер интернет-магазина Сергей Захаров скончался от полученных травм в больнице. Изначально Пресненский суд Москвы приговорил актера к 8 годам лишения свободы, однако затем Мосгорсуд смягчил наказание до семи с половиной лет.
Ну, а при чём тут жена с работой? Он что, если выпустят, будет своим психическим расстройством деньги зарабатывать?! Хотя 🤔 этот и такое может 🙈— LenaAn (@LenaAn13) June 23, 2021
Я больше не буду резать людей с. Андрей Чикатило— Штаб Навального в Кремле (@kreml_navalnyy) October 22, 2020
Источник:
- 12 знаменитостей, которые появлялись в компьютерных играх в качестве прототипа или актёра озвучки
- 10 известных актёров и актрис, которые получали за свои роли антипремию «Золотая малина»
- Парашютист приземлился на поле во время футбольного матча и получил желтую карточку
- Актёры и актрисы, которые сыграли роли себя и близнеца в сериалах
- Охранник университета в Мексике жестоко проучил скейтера
Понравилось18
ОН ЧТО ТАМ ДО СИХ ПОР ЖБАНИТ?!