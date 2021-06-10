Даже у самых успешных (а не просто популярных) актёров, чьи профессиональные способности были признаны критиками, есть неудачные фильмы. Ну, или вполне удачные по мнению некоторых зрителей, но принесшие исполнителям награду самой главной киношной антипремии «Золотая малина».

Статусным актёрам получать «малину» особенно неприятно, ведь чаще всего она достаётся тем, у кого в арсенале, дай Бог, есть хоть одна удачная роль. У премии есть свои любимчики и рекордсмены, но интереснее узнать имена тех действительно топовых актёров, которых признавали худшими в том или ином году.

Первоклассных исполнителей в числе номинантов «малины» на самом деле было очень много, поэтому перед вами только лауреаты. Ну и вот они, 10 лучших, которые когда-то умудрились побывать в роли худших!

1. Том Круз получил «малину» за фильм «Мумия» (2017)