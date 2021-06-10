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10 известных актёров и актрис, которые получали за свои роли антипремию «Золотая малина»

10 известных актёров и актрис, которые получали за свои роли антипремию «Золотая малина» (12 фото)

Автор:
10 июня 2021 11:37
Сообщество : Кино
Метки: Золотая Малина   актер   актриса   антипремия   знаменитости   кино   премия   фильм   
1319
12

От любви до ненависти, как известно, один шаг. Перед вами подборка отличных актёров и актрис, которые получали антипремию «Золотая малина». Придуманная в 1981 году антинаграда вручается за худшую, по мнению её создателей, актерскую игру, сценарий, режиссуру, саундтрек, и так далее.

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Метки: Золотая Малина   актер   актриса   антипремия   знаменитости   кино   премия   фильм   
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17k
Ego sum qui sum 2 часа назад
малины захотелось, не поспела еще?!
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35k
jonnyD 21 минуту назад
Старьё постите , вот номинанты за этот год , внимание :
Худшая актриса - Энн Хэтэуэй , «Ведьмы (фильм, 2020)» за роль Евы Эрнст.
Худший актёр - Роберт Дауни-младший - «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» за роль Доктора Дулиттла ; Адам Сэндлер - «Хэллоуин Хьюби» за роль Хьюби Дюбуа .
И , на закуску , ба-да-бумс , какие люди !
Худший актёр второго плана - Арнольд Шварцнеггер «Тайна печати дракона» за роль Джеймса Хука ; Брюс Уиллис «Брешь», «Жесткое убийство», «Дожить до утра» за роли Клэя Янга, Дерека Миллера и Френка.
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1k
Светлана Полчаса назад
Отлично Питт сыграл в "Интервью с вампиром". Чё не так?
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1k
Алексей 55 минут назад
В 1996 году золотую малину получил режиссер Пол Верховен за фильм "Шоугёлз". Причем он лично прибыл на церемонию (впервые в истории) и лично получил эту награду.
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