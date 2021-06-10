От любви до ненависти, как известно, один шаг. Перед вами подборка отличных актёров и актрис, которые получали антипремию «Золотая малина». Придуманная в 1981 году антинаграда вручается за худшую, по мнению её создателей, актерскую игру, сценарий, режиссуру, саундтрек, и так далее.
Даже у самых успешных (а не просто популярных) актёров, чьи профессиональные способности были признаны критиками, есть неудачные фильмы. Ну, или вполне удачные по мнению некоторых зрителей, но принесшие исполнителям награду самой главной киношной антипремии «Золотая малина».
Статусным актёрам получать «малину» особенно неприятно, ведь чаще всего она достаётся тем, у кого в арсенале, дай Бог, есть хоть одна удачная роль. У премии есть свои любимчики и рекордсмены, но интереснее узнать имена тех действительно топовых актёров, которых признавали худшими в том или ином году.
Первоклассных исполнителей в числе номинантов «малины» на самом деле было очень много, поэтому перед вами только лауреаты. Ну и вот они, 10 лучших, которые когда-то умудрились побывать в роли худших!
1. Том Круз получил «малину» за фильм «Мумия» (2017)
В номинации «Худший актёр». А если вы вдруг забыли, так-то Круз трёхкратный номинант на «Оскар».
2. Леонардо Ди Каприо получил «малину» за фильм «Человек в железной маске» (1998)
В номинации «Худшая экранная пара». Причём Ди Каприо исполнил роль обоих персонажей пары — Людовика XIV и его брата-близнеца Филиппа.
3. Сандра Буллок получила «малину» за фильм «Всё о Стиве» (2009)
В номинации «Худшая актриса». Забавно то, что в том же году вышел фильм «Невидимая сторона», за который Сандра получила «Оскар» уже как исполнительница лучшей женской роли года.
4. Марлон Брандо получил «малину» за фильм «Остров доктора Моро» (1996)
В номинации «Худший актёр второго плана». Это была предпредпредпоследняя роль в карьере актёра.
5. Аль Пачино получил «малину» за фильм «Такие разные близнецы» (2011)
В номинации «Худший актёр второго плана». После этого фильма показалось, что великий Пачино на старости лет нырнул в пучину второсортных (или даже третьесортных) фильмов, однако совсем недавно он снялся в «Однажды в… Голливуде» Тарантино и «Ирландце» Скорсезе. За последнюю картину он даже получил номинацию на «Оскар» — в девятый раз за свою карьеру!
6. Брэд Питт получил «малину» за фильм «Интервью с вампиром» (1994)
В номинации «Худший актёрский дуэт». Вместе с Томом Крузом, который оказывается двукратным победителем антипремии.
7. Мэл Гибсон получил «малину» за фильм «Здравствуй, папа, Новый год! 2« (2017)
В номинации «Худший актёр второго плана». Хотя ровно за год до этого Гибсон получил так называемую «Премию «Золотая малина» за восстановление репутации», заслужив её режиссурой фильма «По соображениям совести». Ну вот!
8. Пирс Броснан получил «малину» за фильм «Мамма MIA!» (2008)
В номинации «Худший актёр второго плана». Несмотря на этот неуспех спустя десять лет актёр снялся в сиквеле «Mamma Mia! 2», но на этот раз обошлось без «малин».
9. Вуди Харрельсон получил «малину» за фильм «Непристойное предложение» (1993)
В номинации «Худший актёр второго плана». После этого Харрельсон психанул и трижды номинировался на «Оскар» в трёх разных десятилетиях.
10. Хэлли Берри получила «малину» за фильм «Женщина-кошка» (2004)
В номинации «Худшая женская роль». А ведь ещё в 2001 году актриса получила «Оскар» за «Бал монстров» в противоположной категории.
Режиссёрский бонус: Гай Ричи получил «малину» за фильм «Унесённые» (2002)
В номинации «Худшая режиссура».
Источник:
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Худшая актриса - Энн Хэтэуэй , «Ведьмы (фильм, 2020)» за роль Евы Эрнст.
Худший актёр - Роберт Дауни-младший - «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» за роль Доктора Дулиттла ; Адам Сэндлер - «Хэллоуин Хьюби» за роль Хьюби Дюбуа .
И , на закуску , ба-да-бумс , какие люди !
Худший актёр второго плана - Арнольд Шварцнеггер «Тайна печати дракона» за роль Джеймса Хука ; Брюс Уиллис «Брешь», «Жесткое убийство», «Дожить до утра» за роли Клэя Янга, Дерека Миллера и Френка.