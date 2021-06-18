В процессе прохождения компьютерных игр многие люди даже не догадываются, кто мог подарить свой голос тому или иному персонажу. Перед вами одни из тех, кто вложил частичку себя в известные и не очень видеоигры. Вспомнили кого-то еще? Добавляйте их в комментарии.
Многие привыкли видеть известных актёров, певцов и других звёзд на экранах телевизора, но не стоит забывать, что это не единственное их занятие. Знаменитости также озвучивают персонажей мультфильмов и сериалов, а ещё становятся прототипами или голосами для героев компьютерных игр. Актёры Шон Бин и Элайджа Вуд, музыкант Оззи Осборн и баскетболист Шакил О’Нил — вот одни из тех, кто вложил частичку себя в известные видеоигры.
Рами Малек в игре «Until Dawn»
Рами Малек принял участие в создании анимации и озвучки для персонажа по имени Джош. По сюжету он с друзьями приезжает в коттедж своей семьи, где год назад пропали две его сестры. А потом там начинают происходит страшные вещи.
Элайджа Вуд в игре «The Legend of Spyro: Dawn of the Dragon»
Актёр озвучил дракона по имени Спайро — главного героя серии игр.
Норман Ридус в игре «Death Stranding»
Норман послужил моделью для персонажа по имени Сэм, который работает «почтальоном» в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединённых Штатов Америки.
Мадс Миккельсен в игре «Death Stranding»
Актёр стал прототипом Клиффа Унгера — антагониста в игре «Death Stranding».
Керри-Энн Мосс в серии игр «Mass Effect»
Актриса, больше всего известная благодаря роли Тринити в «Матрице», озвучила героиню по имени Ариа Т’Лоак. Ариа — представительница расы азари и управляющая космической станцией Омега
Кит Харингтон в игре «Call of Duty: Infinite Warfare»
Кит сыграл генерала Салена Котча, главного злодея игры, который планирует совершить военный переворот.
Оззи Осборн в игре «Brütal Legend»
В игре, вдохновлённой хеви-металом появляется не только музыка знаменитых Motörhead, Black Sabbath и Mötley Crüe, но и сам Оззи Осборн в роли Хранителя Металла.
Шакил О’Нил в игре «Shaq Fu»
Игра жанра «Beat ’em up», в которой главным героем стал баскетболист Шакил О’Нил.
Шон Бин в игре «The Elder Scrolls IV: Oblivion»
Шон Бин известен не только своей актёрской игрой, но и тем, что почти все персонажи, которых он играл, в конце концов умирают. В «Oblivion» Шон озвучил Мартина Септима, который (спойлер) тоже умирает.
Марк Хэмилл в игре «Batman: Arkham Asylum»
Признанный джедай Марк Хэмилл озвучил множество персонажей в играх, один из которых — Джокер.
Киану Ривз в игре «Cyberpunk 2077»
Актёр исполнил роль Джонни Сильверхенда — музыканта, который живёт в голове главного героя игры.
Сэмюэл Л. Джексон в игре «Grand Theft Auto: San Andreas»
В этой игре актёр озвучил главного плохиша — коррумпированного офицера полиции Лос-Сантоса.
Источник:
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