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12 знаменитостей, которые появлялись в компьютерных играх в качестве прототипа или актёра озвучки

12 знаменитостей, которые появлялись в компьютерных играх в качестве прототипа или актёра озвучки (13 фото)

Автор:
18 июня 2021 08:38
Сообщество : Игромир
Метки: актер   геймер   знаменитости   игры   интересно   озвучка   персонаж   подборка   
283
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В процессе прохождения компьютерных игр многие люди даже не догадываются, кто мог подарить свой голос тому или иному персонажу. Перед вами одни из тех, кто вложил частичку себя в известные и не очень видеоигры. Вспомнили кого-то еще? Добавляйте их в комментарии.

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Метки: актер   геймер   знаменитости   игры   интересно   озвучка   персонаж   подборка   
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