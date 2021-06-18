Многие привыкли видеть известных актёров, певцов и других звёзд на экранах телевизора, но не стоит забывать, что это не единственное их занятие. Знаменитости также озвучивают персонажей мультфильмов и сериалов, а ещё становятся прототипами или голосами для героев компьютерных игр. Актёры Шон Бин и Элайджа Вуд, музыкант Оззи Осборн и баскетболист Шакил О’Нил — вот одни из тех, кто вложил частичку себя в известные видеоигры.

Рами Малек в игре «Until Dawn»