Врач рассказала о новой смертоносной особенности коронавируса

Врач-инфекционист работающая в «красной зоне» отделения восстановительного лечения Видновской РКБ Светлана Малиновская рассказала, что COVID-19 стал более непредсказуемым и смертоносным.

− Течение болезни, которое мы фиксировали раньше, разительно отличается от сегодняшней клинической картины. Люди поступают, мы отслеживаем их показатели и видим, с какой невероятной скоростью происходит изменение крови буквально за часы. Количество тромбоцитов увеличивается в геометрической прогрессии, у человека моментально возникает тромбоз сосудов. И сразу происходит инфаркт. С новыми пациентами нам приходится постоянно менять схему лечения, ориентироваться по ситуации, старые алгоритмы лечения уже не работают.