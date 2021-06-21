Врач рассказала о новой смертоносной особенности коронавируса

По мнению врачей, коронавирусная инфекция стала ещё более агрессивной и смертоносной. Кровь поступивших людей в считанные часы меняет свой состав.
Врач-инфекционист работающая в «красной зоне» отделения восстановительного лечения Видновской РКБ Светлана Малиновская рассказала, что COVID-19 стал более непредсказуемым и смертоносным.
− Течение болезни, которое мы фиксировали раньше, разительно отличается от сегодняшней клинической картины. Люди поступают, мы отслеживаем их показатели и видим, с какой невероятной скоростью происходит изменение крови буквально за часы. Количество тромбоцитов увеличивается в геометрической прогрессии, у человека моментально возникает тромбоз сосудов. И сразу происходит инфаркт. С новыми пациентами нам приходится постоянно менять схему лечения, ориентироваться по ситуации, старые алгоритмы лечения уже не работают.
- В прошлом году на лето пришлись довольно строгие ограничительные меры, которые способствовали снижению заболеваемости. А сейчас ее всплеск связан с повышением мобильности россиян - все вокруг расслабились, успокоились и начали больше взаимодействовать, - рассказала Малиновская в разговоре с "Московским комсомольцем".
В завершении врач сравнила коронавирус c преступником, который поменял внешность с помощью пластической операции. При этом, добавила медик, "отпечатки пальцев у него остались теми же".
Источник:
- За борьбу с коронавирусом россиян будут награждать медалями
- Российские врачи обратили внимание на связь между коронавирусом и курением
- Переболевшие коронавирусом россияне пожаловались на нарушение памяти и концентрацию внимания
- Москвичи не смогли вылететь в Китай из-за 190 одинаковых тестов на коронавирус
- Женщина наглядно показала, как выглядит ошибка косметолога после инъекции ботокса
Понравилось16
Да и вообще, он не всегда последователен в своих заявлениях.
А пост про то,что Индийским штаммом болеют 99% новых сегодня будет - хочу в Индию переслать почитать,а то у них то его только 7-8% из общего числа заражённых было.