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Врач рассказала о новой смертоносной особенности коронавируса

Врач рассказала о новой смертоносной особенности коронавируса (2 фото)

Автор:
21 июня 2021 11:35
Сообщество : Пандемия
Метки: врачи   интересное   коронавирус   тактика коррнавируса   третья волна   тромбоз   фото   
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По мнению врачей, коронавирусная инфекция стала ещё более агрессивной и смертоносной. Кровь поступивших людей в считанные часы меняет свой состав.

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Метки: врачи   интересное   коронавирус   тактика коррнавируса   третья волна   тромбоз   фото   
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16  комментариев
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3k
Andrew_Nice 2 часа назад
Так в плане лечения же есть антикоагулянты. Они и были с самого начала в списке применяемых. В чем проблема?
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5k
Leo Sun 17 минут назад
Да хватит на людей страх наводить! Сигареты, алкоголь, сладкая газировка и прочее тоже несут с собой смертельную опасность, только вы их с прилавков убирать не торопитесь почему-то...
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6k
insaider 44 минуты назад
После волн 9 вал короновируса наступит.
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31k
Vodjanoj 57 минут назад
Все болезни смертельные,летальные.Рвачи только,иногда ,оттягивают нашу кончину. Расслабьтесь ,и получайте удовольствие сейчас.
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2k
Максим Час назад
Сколько экспертов стало по короне... даже среди завсегдатаев Фишек. Все разбираются в методах лечения, выучили новомодные слова и препараты. Душа поёт!)))
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3k
AlekseiTFS Час назад
**у человека моментально возникает тромбоз сосудов. И сразу происходит инфаркт.** - именно с такими симптомами фиксируют смерти у привитых - в основном -АстраЗенекой ,но и другие не отстают
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2k
Olegsky Час назад
То есть , делаем вывод - новая и последующие волны БУДУТ.
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3k
AlekseiTFS Час назад
Чем больше будет нагоняться паники ,чем больше люди будут сидеть по домам и разрушать свой иммунитет - тем тяжелее будут болеть.
А пост про то,что Индийским штаммом болеют 99% новых сегодня будет - хочу в Индию переслать почитать,а то у них то его только 7-8% из общего числа заражённых было.
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