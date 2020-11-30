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Переболевшие коронавирусом россияне пожаловались на нарушение памяти и концентрацию внимания

Переболевшие коронавирусом россияне пожаловались на нарушение памяти и концентрацию внимания (3 фото)

Автор:
30 ноября 2020 13:50
Сообщество : Пандемия
Метки: болезнь   внимание   интересное   коронавирус   память   пандемия   симптомы   фото   
3544
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Пациенты, перенёсшие COVID-19, стали всё чаще жаловаться на ухудшение концентрации внимание и памяти. Врачи отметили, что число таких жалоб увеличилось осенью. Предлагаю тем, кто переболел коронавирусом, поделиться в комментариях последствиями.

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Метки: болезнь   внимание   интересное   коронавирус   память   пандемия   симптомы   фото   
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4k
Ya 12 часов назад
"...Переболевшие коронавирусом россияне пожаловались...". Кому пожаловались? Умные люди и так понимают что это если не жопа, то очень серьезно. А протестующему стаду которое против масок и массовых сборищ рассказывать бесполезно-они видят только нарушение своих "прав" и то как власти на этом зарабатывают.
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29k
Азат Баширов 5 часов назад
Переболевшие коронавирусом россияне пожаловались на нарушение памяти и концентрацию внимания
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0
Alex 6 часов назад
Основное последствие от маКаронаВируса- Резкое падение ЭДПЧ (Экономическо-денежного положения человека). Так-как после болезни, надо еще и восстанавливаться, а по меркам врачей это дорого, но надо...ли.
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3k
Убийца Прохиндеев 7 часов назад
Отвалялся с вирусной пневмонией, в голове - каша, конечно. Есть подавленность и депрессуха.
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2k
Алекс Чебурашкин 8 часов назад
Сонливость, апатия, одышка, запахи вернулись не все. Болел в марте.
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16k
Алексей 9 часов назад
Да такие же последствия как после тяжёлого гриппа. Постоянная усталость, сонливость, апатия. Обоняние и вкус восстанавливаются постепенно, как будто их кто-то включает, сначала сильные запахи, потом слабые, оттенки "включились" к концу второй недели, так же и вкусовые ощущения.
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13k
Hairy. 10 часов назад
Джером К. Джером. Трое в лодке (не считая собаки). 1889. Отрывок.
Как-то раз я зашел в библиотеку Британского музея, чтобы навести справку о средстве против пустячной болезни, которую я где-то подцепил, – кажется, сенной лихорадки. Я взял справочник и нашел там все, что мне было нужно, а потом от нечего делать начал перелистывать книгу, просматривая то, что там сказано о разных других болезнях. Я уже позабыл, в какой недуг я погрузился раньше всего, – знаю только, что это был какой-то ужасный бич рода человеческого, – и не успел я добраться до середины перечня «ранних симптомов», как стало очевидно, что у меня именно эта болезнь.

Несколько минут я сидел, как громом пораженный, потом с безразличием отчаяния принялся переворачивать страницы дальше. Я добрался до холеры, прочел о ее признаках и установил, что у меня холера, что она мучает меня уже несколько месяцев, а я об этом и не подозревал. Мне стало любопытно: чем я еще болен? Я перешел к пляске святого Витта и выяснил, как и следовало ожидать, что ею я тоже страдаю; тут я заинтересовался этим медицинским феноменом и решил разобраться в нем досконально. Я начал Прямо по алфавиту. Прочитал об анемии – и убедился, что она у меня есть и что обострение должно наступить недели через две. Брайтовой болезнью, как я с облегчением установил, я страдал лишь в легкой форме, и, будь у меня она одна, я мог бы надеяться прожить еще несколько лет. Воспаление легких оказалось у меня с серьезными осложнениями, а грудная жаба была, судя по всему, врожденной. Так я добросовестно перебрал все буквы алфавита, и единственная болезнь, которой я у себя не обнаружил, была родильная горячка..
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5k
Роман 11 часов назад
про боли в ногах 100 процентов, потери памяти нету, но вот усталость это да. болел весной - думал сдохну..
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34
Андрей Триж 11 часов назад
Главное исключить психосаматику и жалость к себе, и ещё, не давать поблажек!
Перенёс подтвержденый Ковид по лайту, 1,5 мес назад. По слуху замечаний нет, внимание и усидчивость может и пострадали, но я и до Ковида гением не был, т.е. Потери минимальны! А вот обоняние зараза точечно востановилось. Отдышка проходит постепенно, на беговой дорожке. Берегите себя и близких, не смотрите ТВ!
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9k
Великий Кормчий 11 часов назад
Отвалялся в марте, по врачам не мотался от слова совсем, было жёстко.
4 дня самой жопы, когда совсем. Пил водку, ел лимоны и пил чай.
Пару раз бил себе по грудине, чтоб ритм сердца восстановить.
Из лекарств - аспирин, так как организм должен сам переболеть.
Всего 2 недели хреноты, потом ещё пару недель чтоб отдышка прошла и потоотделение.
До сих пор запахи чую только если к носу поднести.
А всякие "затмения" памяти и прочая хня - по возрасту, помню мальцом бегал слушать как заводы гудели, когда Брежнева хоронили...
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4k
Vadim Великий Кормчий 11 часов назад
в первую очередь страдает кратковременная память, обычно прекрасно помнят что там было в детстве, но забывают, что было вчера, в тяжелых случаях что было 5 минут назад.
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9k
Великий Кормчий Vadim 11 часов назад
Так я и говорю, что "по возрасту", я специально Брежнева приплел, что уже не юноша, да есть забывчивость, но это не мешает.
Да зубы крошиться начали, ну и что, при чем тут ковид?
Или списать все на него?)
Нет конечно. Все умрём)
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10k
Сибирячка Великий Кормчий 8 часов назад
Все по разному. Я вот 72 года, инвалид по гипертонии уже 20 лет. с массой заболеваний перенесла все таки. А молодой травматолог из городской больницы умер. 28 лет, двое детей. один совсем маленький.
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2k
Tiana 11 часов назад
Вредные китаёзы. Нет штоб произвести вирус улучшающий память и концентрацию.
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10k
Сибирячка Tiana 8 часов назад
Кто и что читает. я прочитала контрацепцию.
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2k
Tiana Сибирячка 7 часов назад
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10k
Сибирячка 11 часов назад
72 года. Врачи и я поставили диагноз- ОРВИ . Ничем не лечила. просто лежала и болела. ничего не могла кушать, только воду пила. Отказали совсем почки, положили в терапию и в терапии взяли мазок( 16.10) и только уже выписанной из больницы(23.10) сообщили (4.11) что у меня ковид. Последствия. Слух- на слышу даже часов, раньше слышала из соседней комнаты. Обонянье избирательное. часть запахов слышу, а вот, к примеру, чеснока совсем не слышу. Путаю при написании буквы или пропускаю. медленнее соображаю. Болят по страшному суставы. Легкие работают слабо. Раздуваю шарики. Задыхаюсь даже когда прохожу шагов 20-30.Берегите себя.
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2k
Tiana Сибирячка 11 часов назад
Жесть какая. Восстановления вам скорейшего.
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10k
Сибирячка Tiana 8 часов назад
Самое интересное в том, что у меня 2-3 года уже ОРВИ протекает с симптомами теперешнего короновируса. Потеря вкуса, обоняния, не желание кушать, кашель и головные боли. Температура , всегда около 37 и ниже. Поэтому и даже участковый , что много лет работает на нашем участке, не заподозрил корону, а так как анализы на корону вывозили аж в новосибирскую лабораторию и их было мало, то и не стали делать.
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2k
Tiana Сибирячка 7 часов назад
У меня тоже за последние три-четыре года были орви/орз с потерей вкуса и обоняния, с сильным кашлем и одышкой. Вот я и размечталась, что может это был родич нынешней короны и может уже сформировался иммунитет... Но судя по всему, я напрасно размечталась((
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8k
Vacony Сибирячка 5 часов назад
Кто вам посоветовал шарики надувать то ?
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807
Карл Такойто 12 часов назад
У меня по прошествии 3 месяцев после Ковида, единственное что не до конца вернулось это обоняние. Оно есть и запахи все чувствую, но хуже,то есть надо принюхиваться,например раньше чувствовал запах готовящейся еды в квартире,теперь же чувствую только если зайду на кухню)
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436
13 12 часов назад
Я переболел, соглашусь - есть некая заторможенность после.
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14k
Ego sum qui sum 12 часов назад
если это синдром "надо же чем то оправдать свою лень" то пофиг, а если правда, то хер знает какие еще последствия могут быть
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18k
SerGProS 12 часов назад
Волосы на голове реже стали и члена УВН на 5 градусов ниже. А памяти как не было, так и нет.
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7k
Сергей SerGProS 12 часов назад
Танкист детектед)
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3k
AlekseiTFS 12 часов назад
А почему бы и Не быть таким последствиям. Сейчас на любое лекарство побочки почитаешь и думаешь - уж лучше без них. А тут в короткий срок в человека запихивают .,строго по методичкам - гору пилюль. При дефиците лекарств заменяют чем то подобным, не отслеживая совместимость. А если предположить,что диагноз запросто мог быть ложным,а у человека есть побочки. Тут реально последствия могут быть трагическими.
НО в сторону лечения ,понятное дело никто бочку катить не станет.Тем более массовая вакцинация на носу
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11k
робт AlekseiTFS 12 часов назад
побочки действуют во время приема, а не через полгода
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2k
Борис Карабанов 12 часов назад
То, что он, гад, по башке и по ЦНС крепко бьёт - это однозначно. Даже температурный бред какой-то необычный, мерзкий, угнетающий. Болел дома две недели. потом лежал в стационаре 16 дней (50%) уже без высокой температуры, без особой тяжести (без одышки, без ИВЛ, сатурация не ниже 94). После выписки самочувствие более или менее удовлетворительное, но чувствуешь себя разбитым. Вялость, потливость - ещё, как минимум, две-три недели. Но, как это ни странно, в период выздоровления ощущал эмоциональный подъём. Впрочем, это понятно - выжил! Ну, и ещё кое-какие изменения в психике в период болезни были.
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10k
Сибирячка Борис Карабанов 11 часов назад
После пневмонии так всегда бывает. легкие продолжают по привычке захватывать больше воздуха, а там веселящего газа тоже побольше в организмпопадает. азот и его смеси веселят.
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32k
kalinser Борис Карабанов 11 часов назад
"Даже температурный бред какой-то необычный, мерзкий, угнетающий."
Это да. Ночи ждал как проклятия.
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2k
Азиз Ниязов 12 часов назад
Да, я так давно не болел. Мерзкая зараза. Память ухудшилась и работаю с трудом. Хотя уже 3 месяца прошло
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77
A.N.Onim 12 часов назад
Соглашусь, к сожалению: концентрироваться стало хуже. И, почему-то, стало чаще хотеться заниматься антихерофобизмом (пост был: херофобия - нынче это боязнь заниматься фигней и радовать при этом, а "анти..." - это наоборот, желание))))
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10k
Павел Бреусов 12 часов назад
Переболел, без симптомов, особых отличий от банального гриппа, или другой ОРЗ не заметил, каких-либо изменений не наблюдаю. Где эти все "россияне", хрен его знает...
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10k
Павел Бреусов 12 часов назад
Минусаторам и прочим неверящим
Минусаторам и прочим неверящим
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17k
Феникс Павел Бреусов 12 часов назад
У вас классическая ошибка выжившего..
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2k
Азиз Ниязов Павел Бреусов 12 часов назад
Наличие антител проверяли? ПЦР на любой коронавирус может + дать
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10k
Павел Бреусов Азиз Ниязов 10 часов назад
На антитела очередь до января, ну если бесплатно, а платить 2 килорублика ради любопытства, такое себе, лучше литр коньяка на НГ куплю...
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