Переболевшие коронавирусом россияне пожаловались на нарушение памяти и концентрацию внимания

Пациенты, перенёсшие COVID-19, стали всё чаще жаловаться на ухудшение концентрации внимание и памяти. Врачи отметили, что число таких жалоб увеличилось осенью. Предлагаю тем, кто переболел коронавирусом, поделиться в комментариях последствиями.
Российские неврологи заявили, что осенью люди стали намного чаще жаловаться на ухудшение памяти и концентрацию внимания после перенесённого коронавируса. Те, кто переболел новым вирусом летом или весной, сейчас пожаловались на слабость и снижение концентрации внимания. Об этом рассказал РБК хирург и реабилитолог Константин Лядов.
Слова Лядова подтвердил заведующий неврологией в Москве.
«Я сам переболел в легкой форме, как и некоторые мои знакомые, из неврологических последствий — сильные нейромиалгии, боли задней наружной поверхности ног, начиная от ягодиц и до голени, которые ничем не снимаются. Причем это частый симптом, у моих переболевших коллег он есть,
у пациентов. Что касается проблем с ориентированием во времени и пространстве, а также вообще нарушением когнитивных функций, — это встречается часто, к сожалению», — заявил РБК заведующий отделением неврологии ЦКБ № 1 РЖД Евгений Середкин
По словам неврологов, в первую очередь ухудшение внимания связано с психосоматическими составляющими, со стрессом и страхом. Волнения увеличивает риск проблем с сердцем, повышая давление. Так же сам коронавирус оказывает нейротоксическое действие на организм. Так же люди, перенёсшие болезнь в постели, не сразу могут собраться с силами и вернуться к обычному ритму жизни.
Фишкяне, кто перенёс коронавирус, рассказывайте о последствиях!
За информационным шумом о распространении в мире пандемии коронавируса нового типа, совсем не слышно данных о тех последствиях, которые могут проявляться у переболевших им людей уже после выздоровления. Тем не менее, как и у любого другого заболевания, и особенно вируса, эти последствия (осложнения) есть, их немало.
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Как-то раз я зашел в библиотеку Британского музея, чтобы навести справку о средстве против пустячной болезни, которую я где-то подцепил, – кажется, сенной лихорадки. Я взял справочник и нашел там все, что мне было нужно, а потом от нечего делать начал перелистывать книгу, просматривая то, что там сказано о разных других болезнях. Я уже позабыл, в какой недуг я погрузился раньше всего, – знаю только, что это был какой-то ужасный бич рода человеческого, – и не успел я добраться до середины перечня «ранних симптомов», как стало очевидно, что у меня именно эта болезнь.
Несколько минут я сидел, как громом пораженный, потом с безразличием отчаяния принялся переворачивать страницы дальше. Я добрался до холеры, прочел о ее признаках и установил, что у меня холера, что она мучает меня уже несколько месяцев, а я об этом и не подозревал. Мне стало любопытно: чем я еще болен? Я перешел к пляске святого Витта и выяснил, как и следовало ожидать, что ею я тоже страдаю; тут я заинтересовался этим медицинским феноменом и решил разобраться в нем досконально. Я начал Прямо по алфавиту. Прочитал об анемии – и убедился, что она у меня есть и что обострение должно наступить недели через две. Брайтовой болезнью, как я с облегчением установил, я страдал лишь в легкой форме, и, будь у меня она одна, я мог бы надеяться прожить еще несколько лет. Воспаление легких оказалось у меня с серьезными осложнениями, а грудная жаба была, судя по всему, врожденной. Так я добросовестно перебрал все буквы алфавита, и единственная болезнь, которой я у себя не обнаружил, была родильная горячка..
Перенёс подтвержденый Ковид по лайту, 1,5 мес назад. По слуху замечаний нет, внимание и усидчивость может и пострадали, но я и до Ковида гением не был, т.е. Потери минимальны! А вот обоняние зараза точечно востановилось. Отдышка проходит постепенно, на беговой дорожке. Берегите себя и близких, не смотрите ТВ!
4 дня самой жопы, когда совсем. Пил водку, ел лимоны и пил чай.
Пару раз бил себе по грудине, чтоб ритм сердца восстановить.
Из лекарств - аспирин, так как организм должен сам переболеть.
Всего 2 недели хреноты, потом ещё пару недель чтоб отдышка прошла и потоотделение.
До сих пор запахи чую только если к носу поднести.
А всякие "затмения" памяти и прочая хня - по возрасту, помню мальцом бегал слушать как заводы гудели, когда Брежнева хоронили...
Да зубы крошиться начали, ну и что, при чем тут ковид?
Или списать все на него?)
Нет конечно. Все умрём)
НО в сторону лечения ,понятное дело никто бочку катить не станет.Тем более массовая вакцинация на носу
Это да. Ночи ждал как проклятия.