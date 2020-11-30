Переболевшие коронавирусом россияне пожаловались на нарушение памяти и концентрацию внимания

Российские неврологи заявили, что осенью люди стали намного чаще жаловаться на ухудшение памяти и концентрацию внимания после перенесённого коронавируса. Те, кто переболел новым вирусом летом или весной, сейчас пожаловались на слабость и снижение концентрации внимания. Об этом рассказал РБК хирург и реабилитолог Константин Лядов.

Слова Лядова подтвердил заведующий неврологией в Москве.

«Я сам переболел в легкой форме, как и некоторые мои знакомые, из неврологических последствий — сильные нейромиалгии, боли задней наружной поверхности ног, начиная от ягодиц и до голени, которые ничем не снимаются. Причем это частый симптом, у моих переболевших коллег он есть,

у пациентов. Что касается проблем с ориентированием во времени и пространстве, а также вообще нарушением когнитивных функций, — это встречается часто, к сожалению», — заявил РБК заведующий отделением неврологии ЦКБ № 1 РЖД Евгений Середкин