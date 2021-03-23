В погоне за красотой женщины готовы на многое, ведь красота требует жертв. Правда непонятно почему, и что это за красота, ради которой нужно жертвовать. Тем не менее тысячи дам в мире ежегодно делают инъекции в лицо, в надежде сохранить молодость. Уитни Буха из Чикаго показала на видео страшные последствия процедуры. При инъекции врач ошибся и вколол вещество в мышцу.

«В отличие от филлеров, ботокс нельзя растворить и вывести из организма раньше срока. Поэтому мне нужно просто ждать и надеяться, что это не займет много времени. В противном случае эффект продлится несколько месяцев, прежде чем я вернусь к нормальной жизни», — объяснила Уитни.