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Женщина наглядно показала, как выглядит ошибка косметолога после инъекции ботокса

Женщина наглядно показала, как выглядит ошибка косметолога после инъекции ботокса (2 фото)

Автор:
23 марта 2021 17:44
Сообщество : Истории
Метки: ботокс   внешность   врачи   интересное   инъекции   история   ошибка   фото   
3296
2

Американка показала на видео, к чему может привести врачебная ошибка при инъекции ботокса. Из-за того, что врач ошибся, у женщин теперь разные глаза и перекошено лицо. Один вопрос: зачем?

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Метки: ботокс   внешность   врачи   интересное   инъекции   история   ошибка   фото   
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13  комментариев
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5k
Серега 2 часа назад
Женщины, это делают, что бы выглядеть красиво. Правда, чаще всего, это выглядит красиво только на фото. Частенько, разговаривая с женщинами в возрасте - понимаешь, что кроме шевеления рта - остальное все каменное.

А уж как меня прикалывают надутые губы - которые даже сомкнуться не могут нормально. Да, это красиво на фото в выгодном свете - но в живую видно искусственность отлично.
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11
ian 2 минуты назад
"Зачем вам это?" Просто ей 64
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5k
Leo Sun 13 минут назад
- Смешной ты парень, Хэмингуэй.
- А ты чудесная. Ты знаешь, всё вот это - красота, мышцы, уши - всё это фигня… скафандр, под которым прячется настоящее.
- Ты правда так думаешь?
- Я знаю.

"Небесный суд", Россия
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4k
Бу 17 минут назад
ТП
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3k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Ошибку сделал не косметолог, а эта тупая песда, которая решила себе что-то вколоть.
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5
vova old Час назад
фамилия у неё говорящая БУХА Что означает по-арабски водка в Тунисе самые популярные буха букоБЗА а для бухающие человека она и сейчас красивая
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17k
Vital Idol 2 часа назад
а, чем ответит Юленька Якубеня?!
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41k
Максим Т. Vital Idol Час назад
Сварит макарошки)
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17k
Vital Idol Максим Т. 7 минут назад
баян))
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6k
Летучий Мыш 2 часа назад
Я так и не поняла, на какой именно глаз то она жалуется и что изменить собиралась? Или словила комбо и при инъекции от гусиных лапок одно веко провисло, другое не закрывается?
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23k
Андрей 2 часа назад
примерно так выглядит инсульт
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6k
Ковыль Перистый 2 часа назад
Ну и дура
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241
Владимир Жук 2 часа назад
А....чего она счастливая то такая?!..
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