Американка показала на видео, к чему может привести врачебная ошибка при инъекции ботокса. Из-за того, что врач ошибся, у женщин теперь разные глаза и перекошено лицо. Один вопрос: зачем?
В погоне за красотой женщины готовы на многое, ведь красота требует жертв. Правда непонятно почему, и что это за красота, ради которой нужно жертвовать. Тем не менее тысячи дам в мире ежегодно делают инъекции в лицо, в надежде сохранить молодость. Уитни Буха из Чикаго показала на видео страшные последствия процедуры. При инъекции врач ошибся и вколол вещество в мышцу.
«В отличие от филлеров, ботокс нельзя растворить и вывести из организма раньше срока. Поэтому мне нужно просто ждать и надеяться, что это не займет много времени. В противном случае эффект продлится несколько месяцев, прежде чем я вернусь к нормальной жизни», — объяснила Уитни.
@something.whitty
Ever wonder what botched Botox looks like? I’ll show you 😂 #botoxfail #botox #botched #botoxbeforeandafter #blondebalayage♬ Do My Thang - Miley Cyrus
На видео левый глаз женщины полуприкрыт, и открыть его она не может из-за того, что укол заблокировал мышцу. В комментариях большинство пользователей недоумевало, зачем женщине вообще инъекции ботокса, ведь выглядит она неплохо.
"Зачем вам это? Вы и так отлично выглядите!"
"Никогда не понимала женщин, которые что-то колят в лицо! Принимайте возраст с честью!"
Источник:
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А уж как меня прикалывают надутые губы - которые даже сомкнуться не могут нормально. Да, это красиво на фото в выгодном свете - но в живую видно искусственность отлично.
- А ты чудесная. Ты знаешь, всё вот это - красота, мышцы, уши - всё это фигня… скафандр, под которым прячется настоящее.
- Ты правда так думаешь?
- Я знаю.
"Небесный суд", Россия