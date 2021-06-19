Знаменитые персонажи фильмов в самых необычных местах

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Казанский фотохудожник Klod Mande смешивает воедино западных и отечественных знаменитостей в одной картинке.
Предыдущие части можно посмотреть тут.
Предыдущие части можно посмотреть тут.
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Мы с Якиным едем в Даллас!
Джон и Жаклин Кеннеди в фильме «Иван Васильевич меняет профессию».
Кто людям помогает — лишь тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя
«Рэмпейдж» и Шапокляк.
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