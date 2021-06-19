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Знаменитые персонажи фильмов в самых необычных местах

Знаменитые персонажи фильмов в самых необычных местах (15 фото)

Автор:
19 июня 2021 11:30
Сообщество : Кино
Метки: Klod ***   Юмор   кино   прикол   фильм   фотошом   
472
15
Казанский фотохудожник Klod Mande смешивает воедино западных и отечественных знаменитостей в одной картинке.
Предыдущие части можно посмотреть тут.
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Метки: Klod ***   Юмор   кино   прикол   фильм   фотошом   
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91
Михаил Пелих Час назад
половина бред бредский...
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5k
Apok Полчаса назад
Много у Клода было хорошего, но, как говорится, исписался...
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12k
Паша Эмильевич Полчаса назад
Ну и я тогда побаяню...
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17k
Robin Hood Час назад
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