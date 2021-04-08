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Зарубежные герои в советских фильмах

Зарубежные герои в советских фильмах (21 фото)

Автор:
08 апреля 2021 09:41
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Klod ***   Коллаж   Юмор   кино   прикол   фотошоп   
1290
21
Казанский фотохудожник смешивает воедино западных и отечественных знаменитостей в одной картинке.
Предыдущие части можно посмотреть тут
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Метки: Klod ***   Коллаж   Юмор   кино   прикол   фотошоп   
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18k
Андрей Иванов Час назад
Так себе.
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769
Бомбардир 5 минут назад
Интерстеллар с Мироновым прикольно.
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12k
Alex Ato Полчаса назад
за Че обидно
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