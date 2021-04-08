Зарубежные герои в советских фильмах

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Казанский фотохудожник смешивает воедино западных и отечественных знаменитостей в одной картинке.
Предыдущие части можно посмотреть тут
Предыдущие части можно посмотреть тут
Что общего у советского и голливудского кино? Вы наверняка сможете найти интересные ответы на этот вопрос и совпадения, но у нас тоже есть один. Это работы художника с ником Klod Mande в Инстаграме. Автор мастерски соединяет на одном коллаже героев наших и зарубежных фильмов, и надо сказать, что смотрится это очень круто. Мы собрали для вас несколько примеров. Смотрите и погружайтесь в самую отвязную киновселенную.
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Вы бы сняли пиджачок, гражданин начальничек
«Терминатор» + «Место встречи изменить нельзя».
Господин назначил меня любимой женой!
«Безумный Макс: Дорога ярости» и «Белое солнце пустыни».
Гарри, так Вы же телепат! Вольф Мессинг!
«Операция «Ы» и другие приключения Гарри Поттера»
Поздновато возвращаетесь. Всё эти ваши профсоюзные дела?
Джонни Депп и «Москва слезам не верит».
А хорошо жить — ещё лучше!
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» + франшиза «Kingsman».
Вдруг как в сказке The Show Must Go On
«Иван Васильевич меняет профессию» и группа «Queen».
Будущее не определено. Нет судьбы, кроме той, что создаём мы сами
«Терминатор 2» и советская фотография.
Недаром на каменных плитах, где милый ботинок ступал, "Хорошая девочка Лида", - в отчаяньи он написал
«Интерстеллар» и «Операция Ы»
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