Зарубежные герои в советских фильмах

Что общего у советского и голливудского кино? Вы наверняка сможете найти интересные ответы на этот вопрос и совпадения, но у нас тоже есть один. Это работы художника с ником Klod Mande в Инстаграме. Автор мастерски соединяет на одном коллаже героев наших и зарубежных фильмов, и надо сказать, что смотрится это очень круто. Мы собрали для вас несколько примеров. Смотрите и погружайтесь в самую отвязную киновселенную.