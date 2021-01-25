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Фотожабы: художник смешивает персонажей различных фильмов

Фотожабы: художник смешивает персонажей различных фильмов (20 фото)

Автор:
25 января 2021 12:49
Сообщество : Юмор
Метки: Klod ***   Коллажи   кино   прикол Klod ***   фотошопы   юмора   
17389
20
Казанский фотохудожник смешивает воедино западных и отечественных знаменитостей в одной картинке.
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Метки: Klod ***   Коллажи   кино   прикол Klod ***   фотошопы   юмора   
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30  комментариев
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49k
Похабыч 12 часов назад
Фотожабы: художник смешивает персонажей различных фильмов
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276
Yuri 3 часа назад
Где-то я делал картинку, где Морозко - король ночи. И ещё одну, где ДиКаприо рвет медведь из Морозко.
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4k
Очень Злой 4 часа назад
Чёт не смешно ни разу.
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3k
Дарвин и аморальная премия 5 часов назад
А это просто Снегурочка, которой уже все пох-й,она конечно тут не в тему,зато ей ,как вы помните,пох-й на ваше мнение
А это просто Снегурочка, которой уже все пох-й,она конечно тут не в тему,зато ей ,как вы помните,пох-й на ваше мнение
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5k
Maximvs 5 часов назад
Больше всего порадовала эта
Больше всего порадовала эта
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6k
Перст Указующий Maximvs 5 часов назад
неправильная игра на раздевание.
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5k
Maximvs Перст Указующий 4 часа назад
Просто они ошиблись девочкой))
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1k
kyky3409 5 часов назад
Фотожабы: художник смешивает персонажей различных фильмов
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42k
Михалыч 5 часов назад
С сожалением констатирую, что с чувством юмора у художника проблемы...
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6k
Перст Указующий Михалыч 5 часов назад
но гарри поттер прикольный
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211
Mr.Marf 6 часов назад
Похоже на заурядного скриншотофотошопера на первых шагах!а тут то в описании,что фотохудожник!!!не зацепило!
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64
Евгений 6 часов назад
Тяжеловато-неузнаваемо и без юмористического смысла. Как вставить голову Чарли Чаплина в персонажа Иронии судьбы, не важного какого
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52k
Андрей 7 часов назад
Единственное, что хоть как-то улыбнуло:
Единственное, что хоть как-то улыбнуло:
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10k
Серёга@ 7 часов назад
Идея хорошая. А исполнение, так себе.
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311
Kate Idoll 8 часов назад
С каждым разом все хуже и хуже
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3k
schmubu 9 часов назад
ну... две смешные идеи есть, а остальное всё какое-то унылое гумно...
а обработка слабенькая, да...
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33k
Кролик 9 часов назад
Какой же дерьмовый фотошоп и фантазия у автора этого высера.
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4k
Шлагбаумэн 11 часов назад
Мдяяя... Детишки в начальных класса и то лучше в фотошопе разбираются. Могло бы юмором скрасить сие недоразумение, но, его тут вообще не завезли.
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12k
MrForstd 11 часов назад
Вот это было уровень "художник смешивает персонажей" , а то что тут показано, просто школьник в фотошопе балуется.
Вот это было уровень "художник смешивает персонажей" , а то что тут показано, просто школьник в фотошопе балуется.
Вот это было уровень "художник смешивает персонажей" , а то что тут показано, просто школьник в фотошопе балуется.
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33
Квантовый_Слесарь_82 MrForstd 3 часа назад
Это тот же автор)
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12k
MrForstd Квантовый_Слесарь_82 56 минут назад
Да никто и не спорит, уровень просто разный, наотьепись стал делать.
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26k
Игорь 12 часов назад
Хня какая-то...

Хня какая-то...
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167
ИлиЯ 12 часов назад
тупо.
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298
Sergo Sz 12 часов назад
Вот действительно жабы, другим словом и не назвать
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3k
Fishkarub 12 часов назад
Улыбнуло)))
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395
Анна Анна 12 часов назад
Фотожабы: художник смешивает персонажей различных фильмов
Фотожабы: художник смешивает персонажей различных фильмов
Фотожабы: художник смешивает персонажей различных фильмов
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