Фотожабы: художник смешивает персонажей различных фильмов

Казанский фотохудожник смешивает воедино западных и отечественных знаменитостей в одной картинке.
×
5.
- Ишь ты, орган движения они лечили! Поотрубать бы вам к чëртовой матери эти органы-то!
Источник:
Ссылки по теме:
- Фотошопер поместил советских героев в зарубежное кино и наоборот
- Забавные фотожабы: зарубежные герои в советских фильмах
- Парень мастерски фотошопит себя на кадры из фильмов
- Klod Mande - гениальный фотошопер из Казани
- Фотошоперы заменили оружие в руках киногероев на большие пальцы
236
Понравилось236
Новости партнёров
Загрузка...
а обработка слабенькая, да...