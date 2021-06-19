"Свободу!": беременная свинья эпично сбежала со свинофермы

Поросятам оказалось около трех недель - все это время семья жила в лесу неподалеку от фермы. Свинью назвали Матильда (Matilda), и сейчас она вместе с поросятами живет в центре спасения. Его сотрудники договариваются с хозяйкой фермы о том, чтобы она отдала свинью и поросят им: "Мы думаем, что Матильда заслужила свободу, проявив такую храбрость и любовь к поросятам, и было бы неправильно возвращать ее на свиноферму. У нее также есть кольцо в носу, что мы считаем жестоким, потому что свиньи используют носы для добывания пищи. Мы очень надеемся, что хозяйка позволит нам ее оставить," - говорит руководитель центра спасения.