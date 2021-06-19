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"Свободу!": беременная свинья эпично сбежала со свинофермы

"Свободу!": беременная свинья эпично сбежала со свинофермы (6 фото)

Автор:
19 июня 2021 09:00
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории   побег   свиньи   свинья   ферма   фото   
643
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В английском графстве Ноттингемшир свинья совершила эпичный побег со свинофермы. Беременная хрюша решила спасти своих будущих детей от неминуемой судьбы, которая ожидала бы их в будущем на ферме, и убежала рожать в лес. Сейчас защитники животных и хозяйка фермы спорят о ее дальнейшей судьбе.

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Метки: домашние животные   животные   истории   побег   свиньи   свинья   ферма   фото   
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7  комментариев
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4k
au3 2 часа назад
""Мы думаем, что Матильда заслужила свободу, проявив такую храбрость и любовь к поросятам, и было бы неправильно возвращать ее на свиноферму. У нее также есть кольцо в носу, что мы считаем жестоким, потому что свиньи используют носы для добывания пищи. Мы очень надеемся, что хозяйка позволит нам ее оставить," - говорит руководитель центра спасения."

Дорогая редакция, я уею и оуеваю ..... Свинью они спасают. Купите ее и спасайте сколько хочется.
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1k
Ослик Иа на позитиве 59 минут назад
Как Осел, скажу следующее:
- Не кажется ли вам, что кто то преувеличивает способности свиньи к анализу и планированию?..
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802
Елена Захарова 2 часа назад
Наглядный пример, что даже свинья способна изменить свою жизнь))) Главное - решиться!
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33k
Лесли 🥰 2 часа назад
Свободу поросям!))))
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6k
ваня панкин 3 часа назад
пятачок подходит к винни-пуху и говорит:
- все, винни, валю я из этой страны!!!
- а чего так?!!
- ну какое у меня тут будущее?..
- ну-у?!!
- сало!!! а там я буду - бекон!!!
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1k
rider2 3 часа назад
"Скотный двор" - начало.
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