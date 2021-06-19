"Свободу!": беременная свинья эпично сбежала со свинофермы

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В английском графстве Ноттингемшир свинья совершила эпичный побег со свинофермы. Беременная хрюша решила спасти своих будущих детей от неминуемой судьбы, которая ожидала бы их в будущем на ферме, и убежала рожать в лес. Сейчас защитники животных и хозяйка фермы спорят о ее дальнейшей судьбе.
Свинья кормит десяток поросят в лесу - такую странную сцену увидела жительница Ноттингемшира в Англии. Женщина проходила мимо леса, и увидела эту семью на лужайке. Она сразу поняла, что что-то здесь не так, ведь такое не каждый день увидишь - и связалась с центром спасения животных.
Женщина сразу предположила, что свинья могла сбежать с ближайшей фермы, потому что она не была похожа на дикого кабана. Это подтвердили спасатели из Brinsley Animal Rescue, которые позже нашли хозяйку свиньи. Видимо, беременная мать инстинктивно сбежала рожать в безопасное место - и выбрала лес, чтобы спасти поросят от неминуемой судьбы, которая их ждала бы в будущем на свиноферме.
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Поросятам оказалось около трех недель - все это время семья жила в лесу неподалеку от фермы. Свинью назвали Матильда (Matilda), и сейчас она вместе с поросятами живет в центре спасения. Его сотрудники договариваются с хозяйкой фермы о том, чтобы она отдала свинью и поросят им: "Мы думаем, что Матильда заслужила свободу, проявив такую храбрость и любовь к поросятам, и было бы неправильно возвращать ее на свиноферму. У нее также есть кольцо в носу, что мы считаем жестоким, потому что свиньи используют носы для добывания пищи. Мы очень надеемся, что хозяйка позволит нам ее оставить," - говорит руководитель центра спасения.
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Дорогая редакция, я уею и оуеваю ..... Свинью они спасают. Купите ее и спасайте сколько хочется.
- Не кажется ли вам, что кто то преувеличивает способности свиньи к анализу и планированию?..
- все, винни, валю я из этой страны!!!
- а чего так?!!
- ну какое у меня тут будущее?..
- ну-у?!!
- сало!!! а там я буду - бекон!!!