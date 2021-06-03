Девушка вступилась за поросенка, которого хотели усыпить

"Я ничего не знала о свиньях раньше, но рядом с Флоппи и благодаря интернету научилась многому. Мы так привязались к нему, что точно знали - он должен быть частью нашей семьи. Флоппи очень любящий, умный и общительный. Он любит проводить время с людьми, умеет ходить вверх и вниз по лестнице и открывать двери," - говорит Челси.