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Девушка вступилась за поросенка, которого хотели усыпить

Девушка вступилась за поросенка, которого хотели усыпить (15 фото)

Автор:
03 июня 2021 17:59
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории   истории спасения   история спасения   свиньи   свинья   фото   
298
15

Мы видим много историй спасения уличных кошечек и собак, но есть и другие животные, которые не меньше нуждаются в помощи и заботе. Например, поросенок по кличке Флоппи, который родился особенным. Ветеринары советовали усыпить его, чтобы он не мучался, но одна девушка вступилась за него.

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Метки: домашние животные   животные   истории   истории спасения   история спасения   свиньи   свинья   фото   
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9  комментариев
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13k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"...родился особенным"
===========
Не особенным, а больным.
Уже и до скотины добралась толерастия...
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5k
Мистер Фикс 2 часа назад
Еще через годик это превратится в огромного, ленивого, нехило срущего борова. Покажет фотки?
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5k
Bartello 2 часа назад
От благодарил пятнадцатью килограммами вкуснейшего шашлыка?
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50
_________ 2 часа назад
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443
робт 3 часа назад
как отблагодарил то, сделал её инстасамкой с 6к подписонами?
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443
робт Андрей Н. 3 часа назад
просто был достаточно сочным? скучно...
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