Девушка вступилась за поросенка, которого хотели усыпить

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Мы видим много историй спасения уличных кошечек и собак, но есть и другие животные, которые не меньше нуждаются в помощи и заботе. Например, поросенок по кличке Флоппи, который родился особенным. Ветеринары советовали усыпить его, чтобы он не мучался, но одна девушка вступилась за него.
Флоппи (Floppy) родился 18 января 2020 года на ферме одной американской семьи, и с самого начала столкнулся с трудностями. Поросенок оказался особенным - хозяева фермы сразу обнаружили у него сильный тремор. Малыш был самым слабеньким из всех родившихся поросят, и даже не мог ходить самостоятельно. Ветеринары дали только один совет - усыпить кроху, чтобы он не мучался.
Тогда вмешалась сестра хозяйки фермы, девушка по имени Челси. Она любит животных, но никогда не ухаживала за свинками - однако, решила забрать малыша Флоппи к себе в дом, чтобы попробовать спасти маленькую жизнь. Они с мужем по часам кормили поросенка, ухаживали за ним и делали все, чтобы он скорее поправился.
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Забота принесла плоды - Флоппи начал поправляться. День за днем он становился все активнее и сильнее, и вскоре опекуны и сами не заметили, как он вырос. Все это время поросенок жил у пары в доме вместе с двумя собаками, которые взяли на себя роль "мамочек" малыша, постоянно ухаживая за ним.
Хотя пара планировала взять Флоппи на передержку на пару недель, спустя месяц они поняли, что никому не хотят отдавать это чудо. Поросенок стал частью их семьи и домашним питомцем, который прекрасно живет в доме и уживается с собаками. Челси рассказала, что у них с Флоппи появилась особенная связь.
"Я ничего не знала о свиньях раньше, но рядом с Флоппи и благодаря интернету научилась многому. Мы так привязались к нему, что точно знали - он должен быть частью нашей семьи. Флоппи очень любящий, умный и общительный. Он любит проводить время с людьми, умеет ходить вверх и вниз по лестнице и открывать двери," - говорит Челси.
Сейчас Флоппи - счастливый 1,5-годовалый свин. Его любимые занятия - играть в своем бассейне, кушать яблоки, гулять по улице на поводке, обниматься с хозяйкой и играть с собачьими друзьями. Несмотря на то, что поросенок вырос вдвое больше собак семьи, они все также любят друг друга и проводят время вместе. Спасибо доброй девушке, которая подарила ему новую жизнь!
Флоппи кушает
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