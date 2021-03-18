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Пес из Англии пугает прохожих "человеческими" чертами

Пес из Англии пугает прохожих "человеческими" чертами (20 фото)

Автор:
18 марта 2021 14:43
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории   любимцы   питомцы   собака   собаки   фото   
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Существует теория, что собаки с годами становятся похожими на своих хозяев. Но этот песик по кличке Реджи из Англии обладает "человеческими" чертами на мордочке, чего хозяйка даже иногда побаивается. Во время прогулок прохожие обязательно подходят к уникальному псу сфотографироваться. Взгляните на его "человеческие" выражения мордочки.

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Метки: домашние животные   животные   истории   любимцы   питомцы   собака   собаки   фото   
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3  комментария
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12k
Serg2001 2 часа назад
Это он еще маленький. Вырастет - станет таким:
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Летучий Мыш Полминуты назад
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Korolev Час назад
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