Пес из Англии пугает прохожих "человеческими" чертами

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Существует теория, что собаки с годами становятся похожими на своих хозяев. Но этот песик по кличке Реджи из Англии обладает "человеческими" чертами на мордочке, чего хозяйка даже иногда побаивается. Во время прогулок прохожие обязательно подходят к уникальному псу сфотографироваться. Взгляните на его "человеческие" выражения мордочки.
У британки Керри Доквра из города Плимут живет две собачки - Ронни (Ronnie) и Реджи (Reggie). Они представляют собой смесь стаффордширского бультерьера и метиса ши-тцу и мопса. Удивительно, но у одного из песиков, Реджи, есть несколько "человеческих" черт, которые были заметны еще с детства - большие выразительные глаза и розовые губки.
Обе собачки, а особенно Реджи, постоянно привлекают внимание прохожих во время прогулок: "Нашим собакам по семь лет, но еще ни дня не прошло без комментариев людей о том, что они похожи на людей, эвоков или других персонажей. Говорят, они похожи на кого угодно, только не на собак," - рассказывает хозяйка.
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Обычно люди подходят к Реджи, начинают фотографироваться с ним и умиляться, а он только рад такому вниманию. Керри тоже не против такой популярности своих питомцев, и она даже ведет их аккаунт в Инстаграме. По ее словам, ее пушистиков знает уже весь город, и о них пишут в местных газетах.
Женщина рассказывает, что когда-то ее собаки помогли ей пережить тяжелые времена: "Я взяла Реджи в 10 недель, а Ронни - в 7. Это случилось через 10 месяцев после того, как на меня жестоко напал мой бывший парень. Я потеряла 28 зубов, сломала челюсть, у меня был сердечный приступ и 3 нервных срыва. Мои собачки были большой поддержкой для меня," - говорит женщина.
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