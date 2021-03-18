Пес из Англии пугает прохожих "человеческими" чертами

Обычно люди подходят к Реджи, начинают фотографироваться с ним и умиляться, а он только рад такому вниманию. Керри тоже не против такой популярности своих питомцев, и она даже ведет их аккаунт в Инстаграме. По ее словам, ее пушистиков знает уже весь город, и о них пишут в местных газетах.