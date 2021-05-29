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20+ бездомных животных, которые узнали, что такое любовь человека

20+ бездомных животных, которые узнали, что такое любовь человека (31 фото)

Автор:
29 мая 2021 09:41
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории   кошки   питомцы   собаки   трогательно   фото   
480
31

Не каждый может взять животное из приюта или подобрать с улицы в силу разных обстоятельств. Но это всегда добрый и благородный поступок, который вознаграждается ежедневной благодарностью и любовью от питомца! Взгляните на эти вдохновляющие и трогательные фото спасенных животных, которые узнали, что такое любовь человека.

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Метки: домашние животные   животные   истории   кошки   питомцы   собаки   трогательно   фото   
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2  комментария
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Лесли 🥰 12 минут назад
Наши тоже подобраны. Кошка из приюта, а кота подбросили в подъезд.
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987
Усы Пшеничные Минуту назад
Мякиш ) на трассе Кола подобран )
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