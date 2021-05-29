20+ бездомных животных, которые узнали, что такое любовь человека

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Не каждый может взять животное из приюта или подобрать с улицы в силу разных обстоятельств. Но это всегда добрый и благородный поступок, который вознаграждается ежедневной благодарностью и любовью от питомца! Взгляните на эти вдохновляющие и трогательные фото спасенных животных, которые узнали, что такое любовь человека.
"Собака, которую я взял из приюта, никогда раньше не жила в доме. Это ее первый сладкий сон на кроватке"
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"У нас не было планов оставлять собаку, которую мы взяли на передержку, но у нее были свои планы"
"Люди несколько раз возвращали его в приют, но я решила попробовать подарить ему свою любовь. Сработало! Теперь он - мой лучший друг"
"Месяц назад она подошла к нашим окнам, громко плача. А теперь - она наше любимое создание"
"Взяла из приюта этого парня. Он благодарит меня каждый день, но не представляет, как я ему благодарна"
"Я всегда думала, что хаски - величественные аристократы.. Потом я взяла из приюта своего Арго"
"Я годами страдал от депрессии и тревожности. Но с появлением моего первого котенка, жизнь заиграла красками вновь"
"Начала заниматься волонтерством в приюте, и первой взяла на передержку эту семью. Решила оставить маму-кошку у себя, когда котят отдадут"
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