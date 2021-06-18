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Неожиданная дружба взрослой утки и щенка

Неожиданная дружба взрослой утки и щенка (8 фото + 1 видео)

Автор:
18 июня 2021 21:33
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории   птицы   собака   собаки   утка   фото   
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Иногда даже самые неожиданные пары животных заводят крепкую дружбу. Маленький кокер-спаниель и утка из Англии стали лучшими друзьями - они делят еду, обнимаются и дурачатся вместе. Посмотрите на эту чудесную парочку!

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Метки: домашние животные   животные   истории   птицы   собака   собаки   утка   фото   
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