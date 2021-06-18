Неожиданная дружба взрослой утки и щенка

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Иногда даже самые неожиданные пары животных заводят крепкую дружбу. Маленький кокер-спаниель и утка из Англии стали лучшими друзьями - они делят еду, обнимаются и дурачатся вместе. Посмотрите на эту чудесную парочку!
Семейная пара Сара-Джейн Литтл и Сэм Лидли живут на ферме в английском Йоркшире. Они завели щенка кокер-спаниеля в феврале этого года. До этого у супругов жила 2-летний самец утки по кличке Деннис, и они беспокоились, как же он отреагирует на щенка. Но как оказалось позже, волнения были напрасными.
В момент знакомства эти двое были заинтересованы друг другом, и будто сразу нашли общий язык. Деннис не пытался прогнать маленькую Ферн (Fern), и они просто начали играть. "Когда Деннис впервые начал бегать за Ферн, она не совсем понимала, что происходит, и немного испугалась, но когда он показал, что не собирается причинять ей вред, она начала с ним играть," - рассказывает хозяйка.
Теперь каждое утро первое, что делает Деннис, когда его выпускают из клетки - бегает по ферме в поисках своей мохнатой подруги. Они играют, обнимаются, дурачатся вместе, и делят еду. 6-месячная Ферн часто наблюдает, как ее друг плавает в пруду - следит, чтобы все было в порядке.
Главный в этой парочке, безусловно, Деннис - утка всегда контролирует маленького щенка, а Ферн повсюду следует за ним. За эти несколько месяцев они стали лучшими друзьями: "Ферн не интересуется ни одной из наших трех других уток. Еще смешнее то, что Денниса не интересуют другие собаки. Если наша семья приводит своих собак, они его совсем не волнуют," - говорит хозяйка.
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