Неожиданная дружба взрослой утки и щенка

Главный в этой парочке, безусловно, Деннис - утка всегда контролирует маленького щенка, а Ферн повсюду следует за ним. За эти несколько месяцев они стали лучшими друзьями: "Ферн не интересуется ни одной из наших трех других уток. Еще смешнее то, что Денниса не интересуют другие собаки. Если наша семья приводит своих собак, они его совсем не волнуют," - говорит хозяйка.