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Почему в "плоских" батарейках не 2 и не 4 элемента?

Почему в "плоских" батарейках не 2 и не 4 элемента? (17 фото)

Автор:
18 июня 2021 00:53
Метки: СССР   детство   жлектроника   интересно   
489
17

Вот интересно, на свете есть мужчина не разбиравший в детстве плоскую батарейку? Хотя такое маловероятно, но все таки напомню: внутри любимой батарейки нашего детства находится три гальванических элемента, вырабатывающих по 1,5 вольта и соединенных последовательно.

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Метки: СССР   детство   жлектроника   интересно   
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7  комментариев
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156k
☭Cheкаво☭ 45 минут назад
Комментарий к фото
О! Был такой.
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2
ЧиллиВилли Час назад
В духовку для подсветки такая батарейка ставилась правда я тогда малой был могу чет путать
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2k
V2.Smirnov Час назад
Тема не раскрыта. Лампочки на 2,5В были, и даже в статье есть фото батареи из 2х элементов.
P.S. Видал чудо от Sony. Аккумулятор к плееру в виде 2х соединенных боками АА.
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8k
costa 6 часов назад
Потому что ТТЛ логика на полупроводниках сделанных по технологии КМОП требует порядка 5 вольт и эти батарейки обеспечивают достаточное напряжение.
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