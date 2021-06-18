Почему в "плоских" батарейках не 2 и не 4 элемента?

И для питания радиоприемника подходила бы батарейка из четырех элементов и наши любимые фонарики светились бы ярче- все таки 6 вольт гораздо лучше 4,5....но не делали таких.

Первый химический источник электричества изготовил итальянский ученный Алессандро Вольта еще в 1800 году. Через два года русский физик Василий Владимирович Петров изготовил самую большую батарейку в мире, состоящую из 4200 элементов. Батарейка выдавала фантастическое по тем временам напряжение-1500 Вольт.