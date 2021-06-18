Почему в "плоских" батарейках не 2 и не 4 элемента?

Вот интересно, на свете есть мужчина не разбиравший в детстве плоскую батарейку? Хотя такое маловероятно, но все таки напомню: внутри любимой батарейки нашего детства находится три гальванических элемента, вырабатывающих по 1,5 вольта и соединенных последовательно.
Наверно не одну сотню раз мы их разбирали, но ни разу не помню, чтобы кто то вслух задавались вопросом: а почему именно три пальчиковых элемента там используется?
Первый раз над этим задумался, когда достался радиоприемник, работающий от 4х пальчиковых батареек (элемент 316). Этих батареек надолго не хватало, а купить было проблематично
И для питания радиоприемника подходила бы батарейка из четырех элементов и наши любимые фонарики светились бы ярче- все таки 6 вольт гораздо лучше 4,5....но не делали таких.
Первый химический источник электричества изготовил итальянский ученный Алессандро Вольта еще в 1800 году. Через два года русский физик Василий Владимирович Петров изготовил самую большую батарейку в мире, состоящую из 4200 элементов. Батарейка выдавала фантастическое по тем временам напряжение-1500 Вольт.
Почти 100 лет батарейки использовали только для опытов-в быту их негде было применять. Ситуация резко изменилась с изобретением электрической лампочки.
В 1899 году в США Давид Майселл получает патент на переносной фонарик. По конструкции он напоминает советский фонарик на трех элементах.
У фонариков тех лет была одна беда: внутри батареек находился жидкий электролит, который очень часто вытекал.
Эту проблему решил немецкий изобретатель Пауль Шмидт. После многих экспериментов он нашел способ заменить жидкий, постоянно вытекающий электролит в батарейках. Самым оптимальным оказалось смешивать жидкий электролит с пшеничной мукой и таким образом получать желеобразный электролит.
Новые "не текущие" батарейки очень понравились покупателям. Окрыленный успехом, Пауль Шмидт решил три элемента объединить в общем корпусе. В 1901 году он получил патент на новый вид батареек
Спрос на "плоские" батарейки взлетел мгновенно -фирма DAIMON Пауля Шмидта была вынуждена срочно расширить производство. Объем выпуска доходил до 8 тысяч батареек в день. Кроме батареек фирма выпускала и фонарики именно под "плоский" формат.
Оказывается ремешок этих фонариков для пристегивания. Так носили этот фонарик солдаты:
Наткнулся на интересный каталог Российского дореволюционного магазина-практически аналог китайского алиэкспресса
Как видим, дореволюционная батарейка от нынешней отличается только рекламой на обертке
Обратите внимание, что говорится про лампочки в каталоге-у них спираль из угольного волокна! Мало того, что срок службы таких лампочек был максимум 5- 6 часов, так они еще были очень капризны в эксплуатации. Их нельзя было трясти или ударять и главное: от двух элементов (3вольта) они практически не светили совсем, а от 4х элементов (6 вольт) быстро перегорали. Вот поэтому в плоской батарейке 3 элемента с общим напряжением 4,5 вольта.
Именно от первых фонариков пошло правило устанавливать отдельный держатель для запасной лампочки внутри фонарика. Их ставили аж до 70х годов.
В СССР квадратные батарейки производили под разными марками: КБС-Л-0,5; 3,7-ФМЦ-0,50; КБС-Х-0,7; КБС-Т-0,5; 4,1-ФМЦ-0,50; 3336Л; 3336Х. Так же были батареи "Рубин", у которой емкость в 2 раза выше остальных марок. Соответственно и цена была в 2 раза выше.
Эх....как же в детстве легко было стать богатым... если у тебя есть:
а к ним в придачу:
ну и конечно же:
то нет на свете человека, богаче и счастливее тебя!
Источник:
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P.S. Видал чудо от Sony. Аккумулятор к плееру в виде 2х соединенных боками АА.