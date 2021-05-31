В какие игрушки играли дети русских крестьян

Главное, что объединяет все русские народные детские игрушки, – простота и дешевизна изготовления. Эти игрушки делались из подручных материалов и в свободное от тяжелой работы время. А техники изготовления передавались от родителей к детям и были отточены веками. Практически любой отец мог вырезать из дерева сыну – лошадку, а дочери – куклу, которую она потом наряжала в лоскутки материи.

Игрушек в крестьянской избе было немного, так что их берегли. Да и время для игр у крестьянских детей было более ценным – ведь уже с 5-6 лет их начинали привлекать для помощи по дому, прежде всего, для присмотра за маленькими братьями и сестрами. Как раз примерно в пять лет дети уже сами учились делать простейшие игрушки для младших.





Куклы: закрутки, стригушки, няжашки