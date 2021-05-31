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В какие игрушки играли дети русских крестьян

В какие игрушки играли дети русских крестьян (12 фото)

Автор:
31 мая 2021 11:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: дети   детство   игрушка   интересно   ирушки   фото   
637
12

«Катиться кубарем» – знакомое выражение, но что такое кубарь? А ведь эту игрушку русские дети обожали в течение многих столетий. Были и другие, о которых тоже стоит вспомнить.

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Метки: дети   детство   игрушка   интересно   ирушки   фото   
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544
Fiverknot 54 минуты назад
На последнем фото, зеленый олень это Петровская игрушка (Кострома)
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7k
Izrin Maria 37 минут назад
"Стригушек покрупнее ставили между оконными рамами на зиму – солома хорошо впитывала влагу, и рамы не разбухали в оттепель, когда оттаивал иней со стекол."
Ну да, в избе, оконые рамы со стёклами, да ещё двойные!
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