Почему в СССР установить домашний телефон было большой проблемой?

В СССР телефон не был предметом роскоши, но и в число общедоступных он не попал. В 1985 году в стране насчитывалось 31 миллион телефонов, а в очереди на установку числилось 13 миллионов заявок. Телефон могли поставить в день подачи заявления, а могли и 10 лет разводить руками. Расскажу про причину этой проблемы в СССР

Мало кто знает интересный факт: изобретатель телефона Александр Белл был категорическим противником домашнего телефона. Он считал свое изобретение подспорьем для бизнеса. Установка телефона в квартире, по его мнению, способствовала бы распаду семьи.

Однако процесс развития телефонной сети доказал обратное-домашний телефон пользовался не меньшим спросом. Так было и в России до революции- не смотря на высокую стоимость установки и абонентскую плату, спрос на квартирные телефоны был высокий. После 1917 года идеология государства поменялась и телефон из разряда средства получения дохода перешел в разряд рабочего инструмента.

Телефоны прежде всего ставились на предприятиях и учреждениях. Домашние телефоны ставились только руководителям предприятий и ответственным работникам учреждений. Не думайте, что это была большая привилегия властьимущих: если у родственников и друзей нет домашнего телефона, поболтать то по телефону не с кем, а вот с работы могут в любое время позвонить и загрузить проблемой. Да и от вышестоящего руководства нет покоя даже дома.