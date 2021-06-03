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Почему в СССР установить домашний телефон было большой проблемой?

Почему в СССР установить домашний телефон было большой проблемой? (12 фото)

Автор:
03 июня 2021 09:37
Сообщество : СССР
Метки: СССР   Телефон   интересно   познавательно   фото   
943
12

Телефон не роскошь, а средство общения... казалось бы это очевидно всем.

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Метки: СССР   Телефон   интересно   познавательно   фото   
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7  комментариев
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9k
Kostick 2 часа назад
как же утомили такие анал_итики.
а) разруха после войны? так германия тоже была разрушена, и какбэ меди поменьше, + репарации, + военнопленные работали до 50-х годов у нас
б) не рентабельно? 60 ре, это грубо почти минимальная зарплата, уборщица 70 получала. т.е. на "наши", пусть 15 тыр. да и абонка в 2,5р. тоже не даром.
в) в нашей деревне, краевой центр, домашний телефон стало реальным провести в старом фонде, только в 90-х годах. как раз для dial-up мне был нужен. в частный сектор только сейчас можно, но вот только уже никому тот проводной телефон и в буй не впился.
ps квиташка почти в четвертной за коммуналку - и где та дешевизна? да ещё и квартира не в собственности)
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−71
Bhaal 8 минут назад
Проблема в отсталом оборудовании была. Здание АТС обеспечивало 10000 абанентов. В то время как сейчас с этим справится коробочка умещающаяся на столе. Сейчас бывшие здания АТС стоят пустые или под офисы используются. Только проводные телефоны уже никому и ненужны особо.
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65k
Каракули 10 минут назад
Потому что там крутились огромные деньги. B 1980 году примерно 800 рублей..
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28k
Acu900 21 минуту назад
Самая жесть если это спаренный телефон,так называемый "блокератор". Для молодежи объясню: Желающих иметь дома телефон было гораздо больше чем линий, и по-этому чтобы как то удовлетворить спрос, иногда ставили одну линюю с твоим соседом по дому. Для того чтобы сосед не смог подслушать чужой разговор (да и ты, чтобы не мог подслушать разговор соседа) ставили на развлетлении линии устройство, которое блокирует твой номер пока сосед разговаривает и наоборот. У тебя и у соседа с АТС разные номера, но на одной линии, и ты не мог позвонить напрямую соседу, а он тебе. Принцип работы блокератора простой - пока ты трындишь- у соседа тишина в трубке.Пока сосед трындит- ты тоже слушаешь в трубке тишину. Если сосед трындит часами с подружкой, а тебе надо срочно позвонить (в скорую например если тебе малость прихерело) - это твои проблемы.. Решаешь их тремя способами:
1.Терпеливо ждешь, пока соседу не надоест трындеть (или пока не окочуришься).
2. бежишь к ближайшему телефон-автомату и звонишь от туда.
3. берешь дробовик и вежливо просишь соседа освободить линию.
Так что "блокиратор" это еще один повод вражды между соседями...
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202k
Барон Мюнхгаузен 2 часа назад
Ах, да, каникулы....
Как я забыл об этом?
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