Почему в СССР установить домашний телефон было большой проблемой?

Телефон не роскошь, а средство общения... казалось бы это очевидно всем.
В СССР телефон не был предметом роскоши, но и в число общедоступных он не попал. В 1985 году в стране насчитывалось 31 миллион телефонов, а в очереди на установку числилось 13 миллионов заявок. Телефон могли поставить в день подачи заявления, а могли и 10 лет разводить руками. Расскажу про причину этой проблемы в СССР
Мало кто знает интересный факт: изобретатель телефона Александр Белл был категорическим противником домашнего телефона. Он считал свое изобретение подспорьем для бизнеса. Установка телефона в квартире, по его мнению, способствовала бы распаду семьи.
Однако процесс развития телефонной сети доказал обратное-домашний телефон пользовался не меньшим спросом. Так было и в России до революции- не смотря на высокую стоимость установки и абонентскую плату, спрос на квартирные телефоны был высокий. После 1917 года идеология государства поменялась и телефон из разряда средства получения дохода перешел в разряд рабочего инструмента.
Телефоны прежде всего ставились на предприятиях и учреждениях. Домашние телефоны ставились только руководителям предприятий и ответственным работникам учреждений. Не думайте, что это была большая привилегия властьимущих: если у родственников и друзей нет домашнего телефона, поболтать то по телефону не с кем, а вот с работы могут в любое время позвонить и загрузить проблемой. Да и от вышестоящего руководства нет покоя даже дома.
После Великой Отечественной Войны полстраны лежало в руинах. По сути надо было заново воссоздать телефонную сеть. Из соображений необходимости экономить драгметаллы (серебро), было принято решение строить декадно-шаговые (ДШИ) АТС .
Это решение привело к отставанию в развитии АТС на 12-15 лет. Более лучшие телефонные станции координатного типа начали строить только в начале 60х.
Оборудование таких станций - самая лакомая добыча нынешних охотников за драгметаллами. Их даже привлекает не столько обилие технического серебра на контактах реле, а блоки многократных координатных соединителей (МКС)
С одного блока МКС выходит 45-70 грамм струн, в которых до 27% массы составляет палладий. Поэтому один блок МКС приносит охотникам за драгметаллами более 25 тысяч рублей
Советские люди настолько привыкли жить без телефона, что в 60х было обычным делом принудительная установка квартирных телефонов. Удивились? Причина этого удивительного факта- начало строительства крупных АТС. Характерные здания с узкими окнами есть во всех городах.
Запуск такой станции давал городскому району 10 тысяч новых телефонных номеров. Желающих установить домашний телефон тогда было гораздо меньше, а план по телефонизации надо выполнять. Вот и ставили телефоны во все дома, где есть свободные линии.
В техникуме связи, изучая предмет "Экономика в отрасли связи СССР", узнал поразительный факт: тарифы на связь (установка и абонплата) рентабельны только для предприятий. Квартирные телефоны населения СССР приносили государству только убыток! Сельская телефонная связь была глубоко убыточной.
Давайте вспомним тарифы на установку телефона в СССР-60 рублей и ежемесячная оплата -2 рубля 50 копеек. Вот где кроется причина убыточности. Казалось бы, подними тарифы до уровня рентабельности и ставь всем желающим. Увы, телефон при этом перешел бы в разряд роскоши, а идеология этого не допускала.
Больше всего везло жителям новых микрорайонов. В районе массовой застройки жилья сразу возводили школы, садики, магазины и АТС. Так произошло и с моими друзьями-родители получили квартиры в новом заводском микрорайоне и через пару месяцев у всех были телефоны в квартирах.
Работая в связи, был непосредственным участником запуска первой коммерческой АТС в городе после распада СССР. Стоимость установки телефона была около 900 долларов (условных единиц), естественно в рублях. Эта цена позволяла едва покрыть стоимость строительства АТС. Из более 20 тысяч очередников на телефон, согласились на установку телефона по такой цене чуть больше тысячи человек. Даже ввод системы рассрочки платежа за установку телефона не вызвал ажиотажного спроса. Все номера распродать так и не удалось.
Еще один интересный факт: чтобы работал домашний телефон, надо проложить кабель от АТС до квартиры. От АТС сначала выходят магистральные кабели, в которых до 1200 проводов (600 линий). Эти кабели выводятся на магистральные шкафы, которые мы все видим каждый день
Далее кабели через линейные шкафы доходят до подъездов, откуда два провода идут в квартиру. Получается такая огромная паутина из медных проводов. Вот эта "паутина" из кабелей и есть самая дорогая часть проводной телефонной связи.
Источник:
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а) разруха после войны? так германия тоже была разрушена, и какбэ меди поменьше, + репарации, + военнопленные работали до 50-х годов у нас
б) не рентабельно? 60 ре, это грубо почти минимальная зарплата, уборщица 70 получала. т.е. на "наши", пусть 15 тыр. да и абонка в 2,5р. тоже не даром.
в) в нашей деревне, краевой центр, домашний телефон стало реальным провести в старом фонде, только в 90-х годах. как раз для dial-up мне был нужен. в частный сектор только сейчас можно, но вот только уже никому тот проводной телефон и в буй не впился.
ps квиташка почти в четвертной за коммуналку - и где та дешевизна? да ещё и квартира не в собственности)
1.Терпеливо ждешь, пока соседу не надоест трындеть (или пока не окочуришься).
2. бежишь к ближайшему телефон-автомату и звонишь от туда.
3. берешь дробовик и вежливо просишь соседа освободить линию.
Так что "блокиратор" это еще один повод вражды между соседями...
Как я забыл об этом?