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Плакаты о китайско-советской дружбе... кажется, даже слишком горячей

Плакаты о китайско-советской дружбе... кажется, даже слишком горячей (21 фото)

Автор:
20 мая 2021 08:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: #братья_навек   СССР   агитация   двусмысленно   интересно   китай   плакаты   пропаганда   
1019
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С 1949 по 1960 год дружба Советского Союза с Китем, официально скрепленная Договором о дружбе, союзе и взаимной помощи, расцветала и крепла. В обеих странах в большом ходу были плакаты, рассказывающие о братстве двух нродов. Причем братская любовь пропагандистам тех времен представлялась даже чрезмерно крепкой - настолько, что сейчас кое-кто мог бы счесть ее нарушением закона о гей-пропаганде.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: #братья_навек   СССР   агитация   двусмысленно   интересно   китай   плакаты   пропаганда   
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13  комментариев
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465
Татьяна 2 часа назад
Каждый мыслит в меру своей испорченности! А когда кажется, креститься надо!
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portmen77 3 минуты назад
Когда выгнал нафик свою колхозницу, выбросил молоток и пьяные с другом идёте пускать феерверки!
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460
Алексей Гулевич Полчаса назад
запятую забыли ..
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Вася Час назад
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16k
Егор Час назад
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detective Час назад
то есть при советах такие плакаты(особенно последний) это норм, а сейчас такие плакаты это пропаганда ЛГБТ
короче я понял, это другое
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129
detective Дамир Саражаков 51 минуту назад
чего?? где я сказал что современные плакаты это норм? читаете между строк а потом перекручиваете слова? так как вы работает желтая пресса!
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detective Дамир Саражаков 41 минуту назад
если вы с первого раза не поняли, не вижу смысла пытаться объяснять вам то чего вы не можете понять
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Братушки. Эти братушки в 1969 на Даманском хорошо показали, как они любят русских.
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