Плакаты о китайско-советской дружбе... кажется, даже слишком горячей

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С 1949 по 1960 год дружба Советского Союза с Китем, официально скрепленная Договором о дружбе, союзе и взаимной помощи, расцветала и крепла. В обеих странах в большом ходу были плакаты, рассказывающие о братстве двух нродов. Причем братская любовь пропагандистам тех времен представлялась даже чрезмерно крепкой - настолько, что сейчас кое-кто мог бы счесть ее нарушением закона о гей-пропаганде.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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короче я понял, это другое