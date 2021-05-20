Плакаты о китайско-советской дружбе... кажется, даже слишком горячей

С 1949 по 1960 год дружба Советского Союза с Китем, официально скрепленная Договором о дружбе, союзе и взаимной помощи, расцветала и крепла. В обеих странах в большом ходу были плакаты, рассказывающие о братстве двух нродов. Причем братская любовь пропагандистам тех времен представлялась даже чрезмерно крепкой - настолько, что сейчас кое-кто мог бы счесть ее нарушением закона о гей-пропаганде.

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Впрочем, нежные отношения связывали советских людей не только с китайцами: 0 Источник: