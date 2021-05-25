Куклы, которыми играли в СССР

Такого количества советских кукол я не видел никогда. Даже в своем детстве. Как-то небогато мы жили, и все мои соседки и просто девчонки во дворе могли похвастаться разве что одно-двумя-тремя куклами. И огромных домашних «выводков», как у современных детей, у них не было и близко.

Я очень хорошо помню, как трепетно относились к своим куклам девчонки в моем дворе. Шили им одёжки, стирали их, расстраивались и плакали, когда кукла падала в лужу или мы, мальчишки, случайно что-то им ломали, отрывали или портили одежку.

Тогда, в 80-е, советские девчонки берегли такие драгоценные игрушки, как зеницу окна и возились со своими куклами, словно с детьми...

И вот, целый клондайк, целая комната, заполненная старыми советскими и импортными куклами и социалистических республик.

Не знаю, девчонки из 80-х отдали бы, наверное, все на свете за такое неописуемое богатство.