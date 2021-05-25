Куклы, которыми играли в СССР

Кукла всегда была долгожданным подарком для девочек.
Такого количества советских кукол я не видел никогда. Даже в своем детстве. Как-то небогато мы жили, и все мои соседки и просто девчонки во дворе могли похвастаться разве что одно-двумя-тремя куклами. И огромных домашних «выводков», как у современных детей, у них не было и близко.
Я очень хорошо помню, как трепетно относились к своим куклам девчонки в моем дворе. Шили им одёжки, стирали их, расстраивались и плакали, когда кукла падала в лужу или мы, мальчишки, случайно что-то им ломали, отрывали или портили одежку.
Тогда, в 80-е, советские девчонки берегли такие драгоценные игрушки, как зеницу окна и возились со своими куклами, словно с детьми...
И вот, целый клондайк, целая комната, заполненная старыми советскими и импортными куклами и социалистических республик.
Не знаю, девчонки из 80-х отдали бы, наверное, все на свете за такое неописуемое богатство.
Этих кукол я увидел в музее советских игрушек в Нижнем Новогороде. Не очень приметный подвал, а если спуститься — две залитых светом комнаты, полные детской мечты. Той, советской, в которой игрушки были счастьем и драгоценностью. Ведь не было того достатка и выбора, как сейчас.
Наверное, кто-то скажет, что эти пластмассовые фигурки выглядят совково, страшненько и убого, но … видно, что художники пытались тогда делать куклы максимально похожими на реальных детей.
Самые маленькие называли в народе «пупсиками», а теми, что побольше, девочки играли в дочки-матери, переодевая из, купая, кормили «кашей» из песка и воды, укладывали спать и катали в колясках.
Дорогущие фарфоровые куклы из ГДР и Чехословакии. Это была прямо мечта (о кукле Барби советские девочки тогда еще не слышали).
Темнокожие куклы
BLM бы не одобрили. Честно говоря, я таких в детстве не видел.
Кукла-партизан и еще один темнокожий товарищ.
Набор «детский дом».
Явно импортная кукла
И снова ГэДээРовские куклы — мечта девчонок
Источник:
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