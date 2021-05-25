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Куклы, которыми играли в СССР

Куклы, которыми играли в СССР (12 фото)

Автор:
25 мая 2021 10:11
Сообщество : СССР
Метки: СССР   детство   игрушка   кукла   ностальгия   фото   
128
12


Кукла всегда была долгожданным подарком для девочек.

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Метки: СССР   детство   игрушка   кукла   ностальгия   фото   
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3k
aleksander 17 минут назад
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4k
Мистер Фикс 4 минуты назад
Насколько я помню, пределом мечтаний моей сестры была ходячая кукла. Достаточно высокая и стоила дорого.
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