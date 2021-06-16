5 интересных фактов о съемках фильма «Хороший, плохой, злой»

«Хороший, плохой, злой» – шедевральный фильм, но каково было работать над культовым спагетти-вестерном? Оказывается – не менее опасно, чем ехать по Дикому Западу голым в седле со скорпионами. Читайте дальше, чтобы узнать больше о съемках легендарной картины Серджио Леоне!
«Хороший, плохой, злой» – одно из самых запоминающихся названий в истории кино, однако изначально фильм должен был называться по-другому. Если бы все сложилось иначе, в кинотеатрах зрителей встретил бы постер с заголовком «Два великолепных бродяги». Справедливости ради, это было черновое название. Говард Хьюз же отметил, что в США фильм мог выйти под названием «Долларовая река».
Серджио Леоне прославился в англоязычном мире своими фильмами благодаря дубляжу, но сам он не знал ни слова по-английски. Согласно Mental Floss, Леоне и Иствуд не могли общаться без переводчика. Та же проблема была и у Ван Клифа. А вот Уоллак справился сам: он говорил с Леона на французском, которым режиссер владел в совершенстве.
Дикий Запад – опасное местечко, даже когда его воссоздают на съемочной площадке. Во время съемок одной из сцен с эффектным взрывом Иствуд и Уоллак должны были спрятаться за мешками с песком, но, как оказалось, это была не самая лучшая защита. Согласно Honest to Paws, «камень угодил в мешок рядом с головой Иствуда», и эта «чистая случайность» могла навсегда положить конец карьере звезды вестернов. Ситуация повторилась на съемках сцены с разрушением моста: тогда крупный обломок разминулся с головой Иствуда всего на полметра.
Илай Уоллак был не самым везучим актером на площадке. Например, один раз ему пришлось проехать целую милю верхом со связанными за спиной руками после того, как лошадь спугнул выстрел из ружья. Потом Уоллак чуть не лишился головы, поскольку съемочная группа не учла внешние ступени на вагонах поезда. К счастью, Уоллак вовремя пригнулся.
Актеру не мог расслабиться даже во время перерывов: один раз он чуть не выпил кислоту. По словам Уоллака, реквизитор оставил на площадке бутылку с жидкостью, который актер принял за воду и даже успел отпить, но, к счастью, вовремя выплюнул яд.
Интересный факт: для подрыва моста в фильме использовали динамит, хотя события фильма разворачиваются за несколько лет до его изобретения. Но это не единственный недочет, связанный с этой взрывчаткой. Когда на площадке готовились к съемке сцены со взрывом моста, кто-то из съемочной группы случайно сказал сигнальное слово слишком рано, и мост взорвали до того, как операторы начали снимать. Само собой, в эпоху до CGI мост пришлось отстраивать заново. Не удивимся, если виновнику в тот день пришлось уворачиваться от пуль…
Источник: — переведено специально для fishki.net
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