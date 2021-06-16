5 интересных фактов о съемках фильма «Хороший, плохой, злой»

Илай Уоллак был не самым везучим актером на площадке. Например, один раз ему пришлось проехать целую милю верхом со связанными за спиной руками после того, как лошадь спугнул выстрел из ружья. Потом Уоллак чуть не лишился головы, поскольку съемочная группа не учла внешние ступени на вагонах поезда. К счастью, Уоллак вовремя пригнулся.

Актеру не мог расслабиться даже во время перерывов: один раз он чуть не выпил кислоту. По словам Уоллака, реквизитор оставил на площадке бутылку с жидкостью, который актер принял за воду и даже успел отпить, но, к счастью, вовремя выплюнул яд.