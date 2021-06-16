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5 интересных фактов о съемках фильма «Хороший, плохой, злой»

5 интересных фактов о съемках фильма «Хороший, плохой, злой» (6 фото)

Автор:
16 июня 2021 14:55
Сообщество : Кино
Метки: вестерн   дикий запад   кино   клинт иствуд   спагетти-вестерн   факты   
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«Хороший, плохой, злой» – шедевральный фильм, но каково было работать над культовым спагетти-вестерном? Оказывается – не менее опасно, чем ехать по Дикому Западу голым в седле со скорпионами. Читайте дальше, чтобы узнать больше о съемках легендарной картины Серджио Леоне!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вестерн   дикий запад   кино   клинт иствуд   спагетти-вестерн   факты   
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5  комментариев
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11k
Bill 20 минут назад
Фильм шикарен. Любителям вестернов предлагаю оценить корейскую пародию на него: "Good, Bad, Weird" (Хороший, плохой, странный)
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14k
Serg2001 2 минуты назад
Музыка там шикарна...
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6k
ваня панкин 15 минут назад
отличный фильм!!! иногда пересматриваю...
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