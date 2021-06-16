Как снимались откровенные сцены в известных советских фильмах

Подборка интересных фактов и историй о том, как снимались откровенные и постельные сцены в хорошо известных советских фильмах.
Может быть, в СССР официально и не было секса, но советское кино всё-таки пыталось намекнуть на его существование. Несмотря на цензуру, режиссёры старались красиво снимать любовные сцены, если того требовал сюжет.
«Бриллиантовая рука» (1968)
Одним из первых эротических эпизодов в кино стала сцена соблазнения в фильме «Бриллиантовая рука», в которой героиня Светланы Светличной оголяется перед персонажем Юрия Никулина.
Изначально на эту роль планировали взять Наталью Кустинскую: она даже успела сняться в ряде сцен. Но что-то пошло не так, и актриса поссорилась с режиссёром, поэтому ей срочно пришлось искать замену.
Приехала на пробу, после по просьбе Леонида Гайдая повертелась перед камерой в купальнике — и всё, утвердили! Только Гайдай намекнул, что бюст неплохо бы попышнее сделать. Так и сделали — подложили накладки из пенопласта.
Светлана Светличная
актриса
К тому времени раздевать актрис в кадре для Леонида Гайдая было уже делом привычным. Так, в 1965 году зритель увидел в купальнике Наталью Селезнёву в «Приключении Шурика», а в 1967 году — Наталью Варлей в «Кавказской пленнице».
Но то были «красавицы, комсомолки, спортсменки» — купальник был максимумом, до которого могли оголиться актрисы. Героиня Светличной была мошенницей, девушкой лёгкого поведения, поэтому её оголение отлично укладывалось в сюжет фильма. Возможно, именно поэтому советская цензура сохранила спорный эпизод.
Я очень боялась этих съёмок, думала, что сейчас сбежится весь «Мосфильм». Слух-то прошел, что я буду с голой спиной стоять, а в то время это была почти порнография. Никогда в жизни я не потела, но тут от одной мысли по спине текли ручьи.
Светлана Светличная
актриса
Юрий Никулин с пониманием отнёсся к ситуации и попросил, чтобы на репетиции все ушли с площадки, даже сам Гайдай. Позже режиссёр предложил добавить в сцену обольщения танец и даже захотел пригласить для постановки профессионалов. Актриса стеснялась посторонних людей на площадке, но с Гайдаем спорить опасалась, поэтому уговорила Никулина отказаться от этой затеи. Режиссёр прислушался к мнению именитого актёра и на репетициях дал им возможность придумать этот эпизод самим.
На съёмках откровенной сцены режиссёр удалил даже осветителей — остался лишь он, его ассистент и актёры. Однако, по словам Светличной, Гайдая поведение актрисы задело, и за своенравие он «наказал» её, лишив голоса: в фильме Светличную переозвучила другая актриса. Это больно ударило по её самолюбию, но никак не отразилось на узнаваемости. После выхода фильма на неё обрушилась популярность.
После фильма мне позвонили корреспонденты из немецкого журнала «Штерн» и попросили сняться в бикини. Я испугалась и не нашла ничего лучше, как сказать, что купальника нет. А они: «В чём проблема? Мы вам самый лучший привезём». В итоге я всё же снялась для «Штерна» в роскошном немецком купальнике. Красиво получилось, но и тут без накладок (для груди — прим. DTF) не обошлось.
Светлана Светличная
актриса
Зрители ходили на «Бриллиантовую руку» в кинотеатры по несколько раз, и некоторые мужчины открыто признавались, что делали это ради Светличной. Тем больше было разочарование телезрителей, когда спустя четыре года фильм показали без этой откровенной сцены.
Недавно шла по телевизору «Бриллиантовая рука» в каком-то непонятном сокращённом варианте. Ощущение такое, словно держишь в руках любимую книгу, а кто-то взял и повырывал из неё страницы. Понимаю, что всё это недоразумение, оплошности. Но нам, актёрам, такие «оплошности» кровь портят…
Юрий Никулин
актёр
Поначалу актриса очень радовалась свалившейся на неё славе. Однако со временем, по словам самой Светличной, она заигралась в персонажа.
Мне, конечно, голову на этой волне снесло, скрывать не буду. Лет семь я только и делала, что изображала из себя Анну Сергеевну из «Бриллиантовой руки», переняла её манеры на потребу публике.
Светлана Светличная
актриса
Несмотря на антисоциальный характер героини, девушки копировали её стиль — причёску, манеру разговаривать, краситься, одеваться. Светличная стала иконой стиля для зрительниц, но и режиссёры видели в ней только «невиноватую» героиню из «Бриллиантовой руки». Актриса продолжала сниматься, но ни по популярности, ни по узнаваемости ни один её образ не превзошёл девушку лёгкого поведения из комедии Гайдая.
«А зори здесь тихие» (1972)
Станислав Ростоцкий задумал снимать картину по одноимённой повести Бориса Васильева в знак благодарности: во время войны молоденькая медсестра вытащила его с линии фронта и спасла ему жизнь. Именно тогда у режиссёра и появилась мысль сделать фильм о подвиге женщин на войне.
16 марта 1972 года Ростоцкий представил руководству Киностудии имени Горького первый вариант фильма «А зори здесь тихие». Бурное обсуждение увиденного продолжалось не один час, и в итоге режиссёру сказали убрать две сцены: когда героини голышом загорают на берегу озера и когда они моются в бане. Редактор студии написал:
В эпизоде «баня» акцентирование красоты женского тела приводит к тому, что эта красота начинает играть самостоятельную роль, выходящую за рамки эпизода. Ещё более неоправданно это акцентируется в сцене, где женщины загорают на солнышке, лёжа в кружочек на земле. Соображения мои по поводу обыгрывания юмора «ниже пояса» понимания не вызвали ни у режиссёра, ни у редактора.
Семён Клебанов
редактор Киностудии имени Горького
Если с эпизодом загорания режиссёр согласился расстаться, то по поводу «бани» вступил в спор. И хотя откровенная сцена у всех вызывала много вопросов, по задумке режиссёра, она была просто необходима и создавала нужный накал эмоций. Спорить Ростоцкому пришлось и с молодыми актрисами, которые ещё на площадке категорически отказывались сниматься голыми.
Наверное, несколько часов шло у нас такое комсомольское собрание, на котором мы упирались и говорили, что для этого есть специальные натурщицы в Академии художеств и не обязательно актрис раздевать.
Елена Драпеко
актриса
В итоге Станиславу Ростоцкому удалось уговорить актрис.
Девочки, мне надо показать, куда падают фашистские пули. Не в мужские тела, а в женские, которые должны рожать.
Станислав Ростоцкий
режиссёр
Но режиссёру пришлось пойти на множество ухищрений, чтобы снять сцену. Так, съёмки велись через матовую плёнку с прорезями для объективов камер. Всего на площадке остались только режиссёр и пара операторов, одна из которых была женщиной. Чтобы не смущать актрис, женщин пригласили даже на роль осветителей.
Сцена действительно получилась очень сильной и помогла добиться нужного эффекта. Студия согласилась оставить её в фильме, но порекомендовала его подсократить. Главное управление кинематографии, воспользовавшись ситуацией, сразу же решило, что первой под нож должна пойти именно сцена в бане. Тогда режиссёр пригрозил, что уберёт свою фамилию из титров, если управление продолжит настаивать.
Компромиссным вариантом стало сокращение эпизода: изначально он длился более двух минут, но затем от него осталось меньше минуты. Но Ростоцкий был рад и этому.
В конце августа 1972-го «А зори здесь тихие» выпустили в прокат. Зрители были в восторге: в год выхода фильм посмотрели 66 миллионов человек. Журнал «Советский экран» назвал картину лучшей в 1972 году. Эпизод с баней настолько хорошо вписался в сюжет, что не вызвал ни у кого возмущения.
Тем не менее в 1975 году, когда «А зори здесь тихие» готовили к показу на телевидении, пресловутый эпизод вырезали. Телезрители так и не увидели то, из-за чего было столько разговоров. Ростоцкий не оставил этот факт незамеченным и начал активную борьбу с цензорами на страницах «Литературной газеты». Режиссёр одержал победу, и сцену вернули.
«Вооружён и очень опасен» (1977)
Людмиле Сенчиной в фильме «Вооружён и очень опасен» предложили роль певицы кабаре. Сенчина имела музыкальное образование и с радостью согласилась. Когда дело дошло до съёмок, оказалось, что по сценарию ей предстоит постельная сцена. Эпизод был настолько невинный, что актёрам даже предстояло сниматься частично в одежде.
Партнёром Сенчиной был Леонид Броневой. Он только-только женился, поэтому откровенная сцена его ужасно смутила.
Он заметно комплексовал, я тоже нервничала — из-за слишком маленького, как мне казалось, размера груди… Броневой весь красными пятнами покрылся. Спрашивает режиссера: «Ну как мне её? Так?» От волнения вцепился мне в плечо и сорвал эту несчастную бретельку. Камера сняла…
Людмила Сенчина
актриса
Случайную эротическую сцену с оголившейся грудью актрисы художественный совет обсуждал долго. В конце концов фильм решили выпустить с ней. Сразу после премьеры Сенчина стала секс-символом — мужчины и юноши не давали ей прохода. А вот женщинам сцена не понравилась. Самые активные стали строчить в Ленконцерт письма с требованием наказать актрису за распутный образ. В доносах они писали:
«В то время как в Гондурасе голодают дети, Сенчина соблазняет наших мужей и сыновей! А мы ей так верили!». И я подумала, что поступила опрометчиво. Потому что для людей я — Золушка (имеется в виду песня, которая принесла Сенчиной всенародную популярность — прим. DTF).
Людмила Сенчина
актриса
«Табор уходит в небо» (1975)
Для актрисы Светланы Тома фильм «Табор уходит в небо» стал уже четвёртой совместной работой с режиссёром Эмилем Лотяну. Актриса не раз признавалась, что это он открыл её кинематографу и многому научил в профессии. Несмотря на многолетнее знакомство, их связывали не только рабочие отношения: на съёмках «Табор уходит в небо» с новой силой разбушевались страсти.
Тома стала музой режиссёра и полностью доверилась ему. Поэтому узнав, что ей предстоит сниматься в откровенной сцене, она не стала спорить или ссориться: просто спросила, как и что нужно делать, и выполняла все указания Лотяну.
Если бы это был другой режиссёр, я бы, наверное, очень спорила бы с ним насчёт необходимости этого момента. Но речь идёт о Лотяну, открывшем меня. Это человек, которому я бесконечно доверяла. Во всех его фильмах нет ничего бессмысленного. И возвращаясь к этой сцене раздевания, в ней нет пошлости, нет вульгарности. Она чистая, несмотря на то, что там, как сегодня говорят, топлесс. Но в этой сцене есть чистота. Она не вызывает какой-то неловкости.
Светлана Тома
актриса
В момент съёмок откровенного эпизода на площадке остались только режиссёр и оператор. Фильм снимался осенью, и было уже заметно прохладно, тем более у реки. Актрисе всё время требовался гримёр, помогающий с макияжем и волосами, а также костюмер, которая держала наготове одежду. Но и этого было недостаточно: тело Тома постоянно покрывалось мурашками от холода, поэтому актрису смазывали гусиным жиром.
Конечно, тогда это было редкостью — когда крупно показывают, что ты раздета, играется сцена и ничего не скрывается, только волосы, которыми меня потом накрывали. Я доверяла, понимала: если он это требует, надо сделать. В общем, все это непросто, но когда ты доверяешь, знаешь, для чего это, все преодолимо. Собственно, это всё входит в профессию.
Светлана Тома
актриса
После выхода фильма в прокат Светлану Тома начали закидывать письмами с предложениями руки и сердца. Мужчины присылали актрисе фотографии на фоне роскошных домов и машин и обещали всё это бросить к её ногам, лишь бы она только позволила с ней встретиться. Даже женщины не критиковали откровенную сцену, признавая её уместность и красоту.
Только один человек так и не понял поступка Светланы — её отец. До конца своих дней он так и не простил дочери этого эпизода:
Как ты посмела? Это позор! При всём честном народе появилась оголённой!
отец Светланы Тома
«Экипаж» (1979)
Первым советским фильмом с постельной сценой стал «Экипаж». Несмотря на то, что сюжет ленты совсем не «про это», режиссёр Александр Митта ещё на этапе написания сценария знал, что хочет добавить в боевик-катастрофу откровенные кадры с главными героями.
Да, я хотел снять любовную сцену. Хорошую, подробную, полноценную, которая была бы похожа на то, как люди любят друг друга в жизни. И мы такую сцену сняли… Но в ней оказалось много такого, что в те времена, как бы… людям не показывали. Сейчас это выглядит наивно, на это уже никто не обращает внимания… А тогда это было свежее.
Александр Митта
режиссёр
Роль стюардессы Тамары должна была играть уже известная на тот момент Елена Проклова, но именно из-за эротического эпизода актриса отказалась. Митта был в шоке: за несколько дней до съёмок он остался без главной героини, более того, никого другого он в этой роли просто не представлял. Случайная встреча в коридорах Мосфильма с начинающей актрисой Александрой Яковлевой изменила мнение режиссёра. Девушка блестяще прошла пробы и получила роль в дебютной для себя картине.
Роль ловеласа, а по совместительству пилота, досталась Леониду Филатову. На удивление, проблемы с откровенной сценой возникли в первую очередь у именитого актёра, а не у дебютантки. Филатов — преданный семьянин, и даже для кино он не был готов снять штаны в постели с другой женщиной. Поэтому съёмки всего эротического эпизода актёр провёл в джинсах под простынёй.
Ещё одной хитростью режиссёра стала съёмка постельной сцены через аквариум. Зритель как будто всё видел, но в то же время актёры целомудренно были прикрыты плавающими в воде рыбками.
Но даже все эти находки режиссёра не уберегли фильм от жёсткой цензуры. Митта снимал эротический эпизод по ночам, и руководство не было в курсе того, что происходит на площадке. Однако когда отснятую плёнку стали проявлять, работники лаборатории сразу же пожаловались начальству: «Он по ночам устраивает и снимает оргии».
Судьба сцены оказалась на волоске. Чудом удалось отстоять одну пятую отснятого эпизода: всё остальное безжалостно вырезали. Но даже благодаря тому, что осталось от постельной сцены, «Экипаж» в прокате получил отметку «16+».
«Сибириада» (1979)
Андрей Кончаловский полгода ждал Людмилу Гурченко, чтобы начать съёмки «Сибириады»: актриса тяжело сломала ногу и первые месяцы вообще не могла передвигаться. Гурченко вернулась на площадку как только начала ходить — правда, даже в кадре видно, что её героиня иногда прихрамывает.
По сценарию, Гурченко предстояла любовная сцена с Никитой Михалковым. Актёр знал о её больной ноге и старался быть предельно аккуратным.
Помню, снимали сцену, где герой Михалкова накрывает нас плащом и начинает имитировать соответствующие движения — сами понимаете. И Никита боялся пошевелиться, чтобы мою больную ногу не задеть. А Андрон кричит: «Люся, ты давай, здоровой ногой, которая в кадре, что-то делай!». Отсняли меня крупными планами, а на общие взяли девушку из массовки.
Людмила Гурченко
актриса
Позже Михалков рассказывал, что статистка сильно насмешила его, когда во время съёмок интимной сцены поинтересовалась, а какой вообще фильм снимается.
Ещё один откровенный эпизод вышел не по сценарию: Михалков случайно обнажил грудь Гурченко. Актриса немедленно попросила прекратить съёмки и вырезать ню, но Кончаловский пообещал, что её голую грудь отечественный зритель не увидит: он сохранит этот момент только в версии для зарубежного проката.
«Москва слезам не верит» (1979)
Прежде чем картину «Москва слезам не верит» увидели зрители, она прошла жёсткую цензуру. Публику удивила раскрепощённость Владимира Меньшова, который снимал в откровенных любовных сценах свою собственную жену — Веру Алентову. А режиссёр считал, что постельные эпизоды важны для демонстрации развития героини.
Первый эротический эпизод в фильме выпал ловеласу Рудику (Юрию Васильеву), который соблазняет молодую и неопытную Катю Тихомирову (Алентову). После цензуры от сцены осталась только реплика героини «Ну не надо»: что было дальше, зрителю предстояло додумывать самому. Но долго думать было без нужды — беременность Кати чётко ставила всё на свои места.
Уже следующая любовная сцена между персонажем Алентовой и её любовником в исполнении Олега Табакова была более откровенной. Публика увидела приставания, поцелуи, объятия и даже героиню в нижнем белье, но это лишь малая часть сцены: остальное худсовет вырезал, оставив лишь полунамеки. Руководство студии открыто ругало режиссёра.
Некоторые моменты в картине меня просто поразили. Например любовная сцена с Табаковым. Если бы вам показать её в первоначальном виде, вы бы ужаснулись! Это просто непристойно! Из Меньшова должен вырасти хороший мастер. Но с точки зрения художественного вкуса, ему надо помочь отрешиться от некоторых мыслей, которые уводят картину в сторону.
Николай Сизов
директор «Мосфильма»
По замыслу режиссёра, это должен был быть яркий, страстный эпизод, противоположный тому, какой был у героини с её предыдущим ухажёром. В отличие от застенчивой девушки Кати в первой откровенной сцене, в эпизоде с Табаковым перед зрителем появлялась уже зрелая, опытная женщина, понимающая, зачем она пришла в квартиру к любовнику.
Снимали, как Вера с Табаковым стояли друг перед другом и судорожно, быстро раздевались, бросались друг на друга. Она оставалась в комбинации, он в трусах. Ничего крамольного в этой сцене не было, кроме страстного поцелуя и бурного раздевания. Казалось бы, что такого: взрослая женщина, взрослый мужчина - нормальные отношения... Но эта сцена вызвала бурю гнева у худсовета.
Владимир Меньшов
режиссёр
Немало нареканий вызвала и последняя постельная сцена в фильме, в которой героиня Веры Алентовой лежит в кровати с Гошей (Алексеем Баталовым).
В эпизоде у актрисы случайно раскрывается халат и выпадает грудь. Цензоры долго не знали, как этот момент пропустить, и в итоге вырезали… голые ноги. Почему-то им казалось, что в постельной сцене должны быть прикрыты именно ноги.
«Две стрелы. Детектив каменного века» (1989)
В конце 1980-х годов Алла Сурикова задумала снять детектив, действие которого разворачивается в доисторические времена. Один этот факт подразумевал то, что актёрам придётся оголяться. Режиссёру пришлось уговаривать членов съёмочной площадки войти в роль.
В начале съёмок я долго спотыкалась о необходимость предложить актёрам обнажиться… Подбирала слова… К концу картины в группе раздавался клич — кто ещё не снимался голым?! Надо сказать, что желающих было достаточно…
Алла Сурикова
режиссёр
Но главной эротической сценой фильма стал эпизод с персонажами Александра Кузнецова и Ольги Кабо. В конце 1980-х годов появление откровенных эпизодов в кино уже ни для кого не было большим сюрпризом, но Сурикова ненавидела пошлость и хотела снять любовную сцену красиво.
Только красота молодого тела. Только нестыдное бесстыдство первобытной нежности. Был сделан специальный вертящийся круг. На нем, обнявшись — Саша и Оля. Круг медленно вращался в одну сторону, а оператор с камерой — в другую.
Алла Сурикова
режиссёр
Красоту момента оценили не только критики, но и избалованная иностранная публика. Так, немецкая газета, репортёры которой увидели фильм на «Днях Мосфильма» в Берлине, написала, что «Это самая красивая эротика 89-го года». Однако на родине «Две стрелы. Детектив каменного века» приняли прохладно: картина считается одной из самых слабых в фильмографии Суриковой.
«Интердевочка» (1989)
Когда Пётр Тодоровский взялся за экранизацию повести Владимира Кунина про проституток, он ещё понятия не имел, кого снимет в главной роли. Когда к фильму только писали сценарий, новость о предстоящих съёмках появилась в газете, и режиссёру стали приходить мешки писем от девушек лёгкого поведения с просьбами снять их в кино. В конверты потенциальные «актрисы» вкладывали фотографии самого откровенного содержания.
Несмотря на сюжет, Тодоровский понимал, что снимать «клубничку» не будет, поэтому и искал актрису, глядя на которую и не скажешь, что её персонаж может подрабатывать проституткой. Выбор режиссёра пал на Елену Яковлеву.
Я знала и любила фильмы Петра Ефимовича и изначально понимала, что ничего пошлого и гадкого этот человек не снимет. Если бы такую роль, такой сюжет предложил другой режиссёр, нужно было бы задуматься. А с Тодоровским я ни секунды не сомневалась: ну и что, что проститутка?
Елена Яковлева
актриса
Только актриса сразу поставила условие — обнажённой она сниматься не будет. Режиссёр выкрутился и на протяжении всего фильма ни разу не оголил Яковлеву. Однако актрису ждало другое испытание: по сюжету, её героиня ради денег, чтобы расплатиться с родным отцом, в последний раз выходит на работу. Её партнёром должен был стать актёр, играющий японца.
Актриса очень стеснялась и совершенно не знала, как изобразить секс, не опустившись до пошлости и при этом не оголившись. Тодоровский удалил всех с площадки и начал ждать, что решит Яковлева. На помощь пришёл оператор Валерий Шувалов: он предложил снять только крупный план актрисы.
Лену намазали глицерином, к кровати прибили бревно, всех лишних мужчин удалили с площадки. Я, Петр Тодоровский и оператор стали раскачивать бревно. Оператор раскачивал лампочки, тумбочки. Весь гостиничный номер у нас буквально ходил ходуном. Вот так мы и обозначили бурную страсть. А актриса даже не обнажилась ниже линии декольте.
Борис Вельшер
второй режиссер
В съёмках постельной сцены участвовало пять человек, а партнёр Яковлевой на площадке отсутствовал. Да и сама актриса, по сути, только лежала, играя лицом.
Эпизод получится яркий и запоминающийся, а Яковлева зареклась сниматься в откровенных сценах.
«Маленькая Вера» (1988)
В первом советском эротическом фильме поначалу не было никаких постельных сцен. Поэтому актёры-комсомольцы Андрей Соколов и Наталья Негода и не планировали стать первооткрывателями советского киносекса.
[Сцены] не было в сценарии вообще. Я помню, что мы эту сцену полностью слямзили у Бертолуччи из какого-то фильма. Считаю, что это был гениальный пиар-ход Василия Владимировича Пичула (режиссёр фильма — прим. DTF). Я помню, мы собрались на кухне и стали думать, как это осуществить технически. А снимали вообще в каком-то полуобморочном состоянии.
Наталья Негода
актриса
Актриса сильно нервничала и не представляла, каково это — имитировать секс перед съёмочной группой. В итоге она попросила всех, кроме оператора и режиссёра, покинуть площадку. А Пичула уговорила даже спрятаться в шкаф, чтобы он не стоял над душой и руководил процессом оттуда. Эпизод вошёл в историю кинематографа.
И никакими первопроходцами мы себя не чувствовали, это была наша работа, и мы просто старались сделать её качественно. А о том, что картину станут считать точкой отсчёта нового кинематографа, мы даже не предполагали.
Андрей Соколов
актёр
Съёмки осложняло только одно: Негода была уверена, что для достоверности игры партнёрам нужно испытывать друг к другу чувства. А Соколов не разделял её точку зрения и оставался верен своей подруге, чем вызвал негодование актрисы и усложнил с ней отношения до конца съёмок.
Публика не сразу приняла откровения режиссёра: на премьерном просмотре в Доме кино половина зрительного зала покинула фильм со словами «Позор». А вот за границей «Маленькую Веру» приняли очень хорошо — для показа её закупило 12 стран. Некоторые западные критики шутили, что до этого фильма и не догадывались, что у советской женщины есть грудь.
Для продвижения фильма на западе Наталья Негода согласилась сняться для «Плейбоя» и стала первой советской женщиной, появившейся на обложке журнала. Вместе с изданием вышли футболки с надписью «Из России — с любовью!» (From Russia with love). В одно мгновение этот слоган стал безумно популярным за рубежом и начал олицетворять новый советский кинематограф.
Источник:
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