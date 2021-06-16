Как снимались откровенные сцены в известных советских фильмах

16 марта 1972 года Ростоцкий представил руководству Киностудии имени Горького первый вариант фильма «А зори здесь тихие». Бурное обсуждение увиденного продолжалось не один час, и в итоге режиссёру сказали убрать две сцены: когда героини голышом загорают на берегу озера и когда они моются в бане. Редактор студии написал:

В эпизоде «баня» акцентирование красоты женского тела приводит к тому, что эта красота начинает играть самостоятельную роль, выходящую за рамки эпизода. Ещё более неоправданно это акцентируется в сцене, где женщины загорают на солнышке, лёжа в кружочек на земле. Соображения мои по поводу обыгрывания юмора «ниже пояса» понимания не вызвали ни у режиссёра, ни у редактора. Семён Клебанов редактор Киностудии имени Горького

Если с эпизодом загорания режиссёр согласился расстаться, то по поводу «бани» вступил в спор. И хотя откровенная сцена у всех вызывала много вопросов, по задумке режиссёра, она была просто необходима и создавала нужный накал эмоций. Спорить Ростоцкому пришлось и с молодыми актрисами, которые ещё на площадке категорически отказывались сниматься голыми.

Наверное, несколько часов шло у нас такое комсомольское собрание, на котором мы упирались и говорили, что для этого есть специальные натурщицы в Академии художеств и не обязательно актрис раздевать. Елена Драпеко актриса

В итоге Станиславу Ростоцкому удалось уговорить актрис.

Девочки, мне надо показать, куда падают фашистские пули. Не в мужские тела, а в женские, которые должны рожать. Станислав Ростоцкий режиссёр

Но режиссёру пришлось пойти на множество ухищрений, чтобы снять сцену. Так, съёмки велись через матовую плёнку с прорезями для объективов камер. Всего на площадке остались только режиссёр и пара операторов, одна из которых была женщиной. Чтобы не смущать актрис, женщин пригласили даже на роль осветителей.

Сцена действительно получилась очень сильной и помогла добиться нужного эффекта. Студия согласилась оставить её в фильме, но порекомендовала его подсократить. Главное управление кинематографии, воспользовавшись ситуацией, сразу же решило, что первой под нож должна пойти именно сцена в бане. Тогда режиссёр пригрозил, что уберёт свою фамилию из титров, если управление продолжит настаивать.

Компромиссным вариантом стало сокращение эпизода: изначально он длился более двух минут, но затем от него осталось меньше минуты. Но Ростоцкий был рад и этому.

В конце августа 1972-го «А зори здесь тихие» выпустили в прокат. Зрители были в восторге: в год выхода фильм посмотрели 66 миллионов человек. Журнал «Советский экран» назвал картину лучшей в 1972 году. Эпизод с баней настолько хорошо вписался в сюжет, что не вызвал ни у кого возмущения.

Тем не менее в 1975 году, когда «А зори здесь тихие» готовили к показу на телевидении, пресловутый эпизод вырезали. Телезрители так и не увидели то, из-за чего было столько разговоров. Ростоцкий не оставил этот факт незамеченным и начал активную борьбу с цензорами на страницах «Литературной газеты». Режиссёр одержал победу, и сцену вернули.

«Вооружён и очень опасен» (1977)

Людмиле Сенчиной в фильме «Вооружён и очень опасен» предложили роль певицы кабаре. Сенчина имела музыкальное образование и с радостью согласилась. Когда дело дошло до съёмок, оказалось, что по сценарию ей предстоит постельная сцена. Эпизод был настолько невинный, что актёрам даже предстояло сниматься частично в одежде.