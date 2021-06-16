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Как снимались откровенные сцены в известных советских фильмах

Как снимались откровенные сцены в известных советских фильмах (19 фото)

Автор:
16 июня 2021 08:53
Сообщество : Кино
Метки: СССР   кино   секс   факты   фильм   
2373
19

Подборка интересных фактов и историй о том, как снимались откровенные и постельные сцены в хорошо известных советских фильмах.

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Метки: СССР   кино   секс   факты   фильм   
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4  комментария
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730
Электрик Час назад
По сравнению с тем говном и откровенной порнухой что потом полилась с экранов - это вообще невинные кадры..... Да и сейчас тоже льётся.
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5k
hhwost 19 минут назад
"Маленькая Вера" сильный фильм. в сотне лучших, если не в десятке. ИМХО, конечно.
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5k
Александр Зотов 23 минуты назад
ну да, чем ближе к концу перестройки и развалу Союза, тем и сцены откровеннее - ибо говённое качество фильма надо же чем-то заменить, дабы удержать зрителя
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401
Будьте крепенькими и здоровенькими! 56 минут назад
По мне современный стиль использования «откровенных сцен» – так это уже просто мусор конъюнктурщиков от шоу бизнеса, которые не способны сделать настоящее оригинальное кино, посему и используют ставшие стандартными приемы и шаблоны…
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