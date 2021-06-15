Россия стала одним из немногих государств, где, несмотря на наличие даже нескольких собственных вакцин, процесс вакцинации идет очень медленно. Чтобы выполнять план, в регионах прибегают даже к мелким уловкам типа раздачи прививающимся бесплатных продуктов или скидочных купонов.

Специалисты «Левада-центра» попытались выяснить, какие именно причины заставляют людей отказываться от вакцинации. И далеко не все они медицинские. Нужно сказать, что самый высокий уровень сознательности демонстрируют пенсионеры, люди, верящие в естественное происхождение вируса, те, кто потерял во время пандемии близких. Однако даже при таком раскладе желающих привиться наберется едва ли половина от общего количества населения.

Основная масса антипрививочников представлена молодежью, теми, кто не верит в вирус и возможность заболеть, ратует за то, что все ограничительные меры – всего лишь социальный эксперимент, и людьми, верящими во всевозможные теории заговоров. Кроме того, сюда входят и те, кто недоволен действиями и инициативами властей.