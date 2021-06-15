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Боязнь вакцинации: причины и возможные способы преодоления

Боязнь вакцинации: причины и возможные способы преодоления (2 фото)

Автор:
15 июня 2021 13:23
Сообщество : Пандемия
Метки: Прививка   боязнь   ковид-19   коронавирус   опасение   пандемия   почемучка   причина   
1062
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Несмотря на уже теперь вполне реальную угрозу жизни, которую несет коронавирус, люди боятся делать прививку, опасаясь за свое здоровье и состояние.

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Метки: Прививка   боязнь   ковид-19   коронавирус   опасение   пандемия   почемучка   причина   
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1k
Lana Krasnovska 2 часа назад
Неделю назад сделала вторую прививку "Модерна". У нас все мечтают о российском "Спутнике", но из-за откровенной антироссийской и внутренней нацистской политике люди вряд ли когда-либо его увидят. Так вот, через часов пять после первой прививки чуть-чуть в месте укола был дискомфорт. После второй прививки очень серьёзное недомогание в течении суток. Температура, недомогание, ломота в мышцах, шум в голове... Через день - как будто и не болела. Прививаться необходимо, поскольку осенью начнётся очередная вспышка. Переболеют все и лучше заблаговременно подумать как о себе, так и о близких и окружающих. Всё остальное - вода.
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8k
Majul Минуту назад
Десять проблем здравоохранения по мнению ВОЗ.

https://www.who.int/ru/news-room/spotlight/ten-threats-to-global-health-in-2019https://www.who.int/ru/news-room/spotlight/ten-threats-to-global-health-in-2019
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597
Rabie Liz 4 минуты назад
Антипрививочники просто боятся уколов, поэтому отмазки всякие придумывают.
Я делала, второй раз как овощ 2 дня с 39-39,6 провалялась, а на третий бодрячком проснулась. Это организм пока иммунитет заработает, временное недомогание.
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1k
Павел Христенко 13 минут назад
Нахрен не нужна прививка! Ковид не существует! Вас всех дурят!
Если чё, сам-то я давно привился.
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872
lobster 17 минут назад
В декабре привился спутником при первой возможности. И в общем-то пофиг на мнение остальных, личное дело каждого. Но есть вопрос.
Весной 2020 года все сидели по домам, многие без работы и денег. Ждали, хотели чтоб скорее вакцина появилась и эта хрень закончилась.
Вакцина появилась: "Нет, это ху%вая! И непроверенная! Дайте нам другую!"
Появилась вторая, третья: "Нет, эти тоже ху%вые! И вообще все болезни выдуманные!".

Я не догоняю... Вам чего надо вообще? ))
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1k
Дмитрий Круглов 23 минуты назад
Есть еще одна причина. У нас близкие друзья, мама работает в МЧС, видимо ей так убедительно предложили "добровольно" поставить прививку, что они поставили всей семьей, включая 13ти летнего ребенка. Прошел месяц - у всех положительный диагноз ковид. Плачут горючими слезами навзрыд - не поставили бы, может быть и не заболели бы.
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9k
Василенко Татьяна Полчаса назад
Я сомневаюсь насчет прививки в одном - насколько известно, лекарства и вакцины должны пройти длительный путь наблюдения за проявлением побочки. Причем не один год. Тут за несколько месяцев слепили - и колИтесь... А что со мной будет через год? А через три? тем более что вирус мутирует, от каждого вида прививаться? Это же такой удар по имунной системе
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5k
Alejandro Полчаса назад
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207
Brosh 50 минут назад
Очень много людей переболело в лёгкой форме, поэтому люди не видят смысла вакцинироваться, ведь вакцина обещает только протекание болезни в лёгкой форме и не даёт гарантию на 100% невозможность повторного заражения.
Так же люди не верят власти. Тут и обещания не повышать пенсионный возраст, не менять Конституцию и ещё много чего. А старшее поколение всю жизнь верило, вот и сейчас охотнее идёт вакцинироваться.
Так же добавьте сюда противоречивые высказывания многих известных медицинских специалистов, которые сначала говорили, что Ковид не страшнее обычной простуды, а вскоре меняли свою точку зрения на противоположную.
Так же добавьте сюда официальные СМИ, которые говорят, что нашими вакцинами никто в цивилизованном мире не пользуется и даже не прошли мировую сертификацию.
Ну и так же добавьте сарафанное радио, начиная от кучи побочек, заканчивая различными заговорами.

Ещё добавлю, что даже те, кто вакцинировался, по факту могли этого не сделать. Есть примеры, когда на бумаге вакцинация была, но на деле тебе просто выдавали с собой ампулу, которую ты потом выкидывал.
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55k
Андрей 2 часа назад
Я не вакцинировался и не буду: а) я переболел ковидлой ещё в прошлом году, б) в текущем состоянии постоянно насморк и несколько нездоров и в) у меня злокачественная опухоль и предстоит операция, так что иммунный ответ организма будет неадекватный.
Вот после операции, если врачи разрешат - прививку сделаю.
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8k
costa 2 часа назад
Вот результаты международного исследования.
Сравнение теоретической и практически наблюдаемой эффективности вакцин.
Правый верхний угол - микроРНК вакцины (те которые нужно хранить при -70С и вообще хрен доставишь). Конвалесцент - это Спутник который в сухом виде хоть в коробке с фруктами вези.

Все что ниже -аденовирусные и в частности ChAdOx1 - астра-зенека (которой привился я).
Ну реально, как ни странно, в России умудрились сделать хорошую вакцину с эффективностью сравнимой с микроРНК без побочек.

Но как мне кажется неправильно провели маркетинг.
Нужно было сначала привить всех чиновников, причем втихую как крысы. Потом сказать что вакцины на всех не хватит, потом сказать ну ладно за 20тыр за дозу, по блату, так и быть привьем. И тогда бы народ ломанулся. Они ж как дети, запретный плод сладок, а кашу манную ни ни.

К слову в Великобритании так и сделали и народ реально ломанулся. Запись по хитрой системе онлайн, два месяца жди письмо, едь к черту на кулички в аэропорт, стой в очереди два часа - вуаля уже привито 75%.
В России - заходишь в торговый центр с паспортом, записался на месте на прививку, укололи, посидел 15 минут на диванчике - готово, привит.
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8k
Andrey Komarov 2 часа назад
О! Вирусологи с генетиками уже тут! Осталось дождаться спецов по сетям 5G и wi fi.
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4k
B@r@bux 2 часа назад
Всех антипрививочников санитарами в реабилитационные отделения. Там уже нет ковидных, там толпы стариков которые пытаются собрать свои легкие в кучу. Мне 48 лет и "вирус которого не существует" сожрал 95% моих легких. В реабилитационном отделении я был самым молодым.
Товарищи антипрививочники не хотите ставить прививку ваше право, но подстелить соломку не помешает - нагуглите видео с дыхательной гимнастикой и оформите доп страховку, чтоб попасть в больничку в которой вас не по мэсам лечить будут.
И да прибудет с вами Чарльз Дарвин и удача естественного отбора.
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5k
Leo Sun 2 часа назад
Не стоит людей, не желающих колоть себе неизвестное вещество, созданное генными инженерами, называть антипрививочниками. То, что называют вакциной от ковида, на самом деле - генная терапия. НЕ изученная до конца. Голову включайте...
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6k
workmen77 3 часа назад
Наше государство десятилетиями заслужено заработало себе репутацию у народа, по крайней мере у его малой мыслящей части. После развала системы здравоохранения, отмены индексации пенсии для работающих, повышения пенсионного возраста и обнищания населения - у кого то остались иллюзии о заботе нашего государства о его гражданах? Эта "агрессивная забота" о нашем здоровье вызывает большое недоверие.
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18k
иванов дмитрий 3 часа назад
Какая то странная агитация.
Даже её начинают с вранья.
Ссылаются на то, что многие люди не верят в ковид. Но таких, думаю, на всю страну единицы.
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141
Бухтей иванов дмитрий 43 минуты назад
:)))
смотри камент "вовы" прямо под своим
а говоришь "единицы"
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−78
vova old 3 часа назад
нет никакой реальной угрозы коронавируса Была, полтора года назад, Сейчас нету, сейчас одна политика и куча вакцины которая срок годности проходит
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29k
Azesh 3 часа назад
антипрививочники делают логичес1кую ошибку. Они сравнивают два исхода: "вакцинировался"(возможные последствия) - "не вакцинировался". А должны сравнивать другие два исхода: "вакцинировался и встретил вирус" - "не вакцинировался и встретил вирус". Тогда все встает на свои места.
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136
Саша 3 часа назад
Я сегодня привилась. Сама. Я так решила. Болела в ноябре, в очень лёгкой форме. Только обоняние пропало и вкус ...
У меня погибли, среди знакомых, коллега по работе - женщина 56 лет и бывший ученик - молодой парень 26 лет... Оба лечились сначала дома у участковых терапевтов. Потом в больнице, в реанимации... Оба без тяжёлых хронических заболеваний. Не было у них ни астмы, ни диабета, ничего...
Просто сгорели за неделю осложнений ковида..
Себе такого не хочу.
Выбор Ваш, а я решила жить.
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455
Hot tub is my love Max Lu 2 часа назад
Ты уже спросил. Не буду повторяться.
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455
Hot tub is my love Olegsky Час назад
Ну я бы не сказал, что бессимптомно ))) Я болел, и я понимал, что болею, так как ломало все кости попеременно, температура была умеренная, ну с обонянием была шляпа. Но думал, что это что-то сезонное некоронованное. Я лет 10-12 назад уже болел, причём ощутимо тяжелее, и тогда запах тоже отбивало дней на 7-9, но тогда и кашель был и прочее. Вот и в июне 2020-го решил, что это не корона, ведь ни кашля, ни соплей, ни рези в носоглотке
Но вот когда в августе начало мерещиться в запахах то, чего нет, вот тогда и понял, что, видимо, корона и была
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141
Бухтей Hot tub is my love Полчаса назад
Это значит, что у тебя в тушке завелся вирус, размножается, портит клетки и это определенным негативным образом отражается на твоем состоянии. Часть органов начинает работать не так, как надо и ты умираешь от этого. Например, повреждается внутренний слой кровеносных сосудов, это вызывает тромбы, а тромбы блокируют ход крови и гробят те органы, где образовались. Тоже мне, бином Ньютона.
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455
Hot tub is my love Бухтей Полчаса назад
А я про чё писал?
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1k
Acid Snake 3 часа назад
Свидетелей антител на костёр
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65k
Добрый человек. 3 часа назад
Я не буду вакцинироваться потому что это идиотизм..
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2
Елена Капуста Добрый человек. 2 часа назад
Дядя кретин? Подохнешь ты - это твоё право. Но ведь ты будешь разносчиком. В этом вся суть и соль.
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