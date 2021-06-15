Несмотря на уже теперь вполне реальную угрозу жизни, которую несет коронавирус, люди боятся делать прививку, опасаясь за свое здоровье и состояние.
Россия стала одним из немногих государств, где, несмотря на наличие даже нескольких собственных вакцин, процесс вакцинации идет очень медленно. Чтобы выполнять план, в регионах прибегают даже к мелким уловкам типа раздачи прививающимся бесплатных продуктов или скидочных купонов.
Специалисты «Левада-центра» попытались выяснить, какие именно причины заставляют людей отказываться от вакцинации. И далеко не все они медицинские. Нужно сказать, что самый высокий уровень сознательности демонстрируют пенсионеры, люди, верящие в естественное происхождение вируса, те, кто потерял во время пандемии близких. Однако даже при таком раскладе желающих привиться наберется едва ли половина от общего количества населения.
Основная масса антипрививочников представлена молодежью, теми, кто не верит в вирус и возможность заболеть, ратует за то, что все ограничительные меры – всего лишь социальный эксперимент, и людьми, верящими во всевозможные теории заговоров. Кроме того, сюда входят и те, кто недоволен действиями и инициативами властей.
Некоторые представители группы противников вакцинации отмечают, что готовы сделать прививку от ковида, если это станет обязательным требованием для работы, поездок за границу, условием получения социальных льгот и гарантий.
Что касается основных причин нежелания прививаться, то к ним относятся:
- развитие побочных эффектов в силу того, что вакцина еще недостаточно хорошо исследована;
- опасность самой вакцины;
- недостаточное количество теоретических изысканий и, соответственно, сомнения касаемо качества вакцины.
Социологи подчеркивают, что без очень серьезно организованной кампании охватить население в масштабах всей страны будет очень трудно. А, значит, о формировании коллективного иммунитета пока говорить не приходится.
А каково ваше отношение к прививкам против коронавируса?
Источник:
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https://www.who.int/ru/news-room/spotlight/ten-threats-to-global-health-in-2019https://www.who.int/ru/news-room/spotlight/ten-threats-to-global-health-in-2019
Я делала, второй раз как овощ 2 дня с 39-39,6 провалялась, а на третий бодрячком проснулась. Это организм пока иммунитет заработает, временное недомогание.
Если чё, сам-то я давно привился.
Весной 2020 года все сидели по домам, многие без работы и денег. Ждали, хотели чтоб скорее вакцина появилась и эта хрень закончилась.
Вакцина появилась: "Нет, это ху%вая! И непроверенная! Дайте нам другую!"
Появилась вторая, третья: "Нет, эти тоже ху%вые! И вообще все болезни выдуманные!".
Я не догоняю... Вам чего надо вообще? ))
Так же люди не верят власти. Тут и обещания не повышать пенсионный возраст, не менять Конституцию и ещё много чего. А старшее поколение всю жизнь верило, вот и сейчас охотнее идёт вакцинироваться.
Так же добавьте сюда противоречивые высказывания многих известных медицинских специалистов, которые сначала говорили, что Ковид не страшнее обычной простуды, а вскоре меняли свою точку зрения на противоположную.
Так же добавьте сюда официальные СМИ, которые говорят, что нашими вакцинами никто в цивилизованном мире не пользуется и даже не прошли мировую сертификацию.
Ну и так же добавьте сарафанное радио, начиная от кучи побочек, заканчивая различными заговорами.
Ещё добавлю, что даже те, кто вакцинировался, по факту могли этого не сделать. Есть примеры, когда на бумаге вакцинация была, но на деле тебе просто выдавали с собой ампулу, которую ты потом выкидывал.
Вот после операции, если врачи разрешат - прививку сделаю.
Сравнение теоретической и практически наблюдаемой эффективности вакцин.
Правый верхний угол - микроРНК вакцины (те которые нужно хранить при -70С и вообще хрен доставишь). Конвалесцент - это Спутник который в сухом виде хоть в коробке с фруктами вези.
Все что ниже -аденовирусные и в частности ChAdOx1 - астра-зенека (которой привился я).
Ну реально, как ни странно, в России умудрились сделать хорошую вакцину с эффективностью сравнимой с микроРНК без побочек.
Но как мне кажется неправильно провели маркетинг.
Нужно было сначала привить всех чиновников, причем втихую как крысы. Потом сказать что вакцины на всех не хватит, потом сказать ну ладно за 20тыр за дозу, по блату, так и быть привьем. И тогда бы народ ломанулся. Они ж как дети, запретный плод сладок, а кашу манную ни ни.
К слову в Великобритании так и сделали и народ реально ломанулся. Запись по хитрой системе онлайн, два месяца жди письмо, едь к черту на кулички в аэропорт, стой в очереди два часа - вуаля уже привито 75%.
В России - заходишь в торговый центр с паспортом, записался на месте на прививку, укололи, посидел 15 минут на диванчике - готово, привит.
Товарищи антипрививочники не хотите ставить прививку ваше право, но подстелить соломку не помешает - нагуглите видео с дыхательной гимнастикой и оформите доп страховку, чтоб попасть в больничку в которой вас не по мэсам лечить будут.
И да прибудет с вами Чарльз Дарвин и удача естественного отбора.
От себя добавлю - в поликлинике тебя сначала отправят на флюорографию, но она ничего не покажет (ковидная пневмония для флюорографии невидима), потом ты пойдешь на томографию и она покажет КТ-2. Ты подумаешь - дома полечусь, но через пару дней температуры 39, родственники вызовут скорую, которая и увезет тебя в больничку. Там снова сделают кт, но будет уже кт-4 (ковид он такой шалунишка, а твои легкие такие вкусные). И если за тебя возмутся настоящие реаниматологи, то есть шанс выкарабкаться. Я когда очухался, то самое большое удивление для меня было - я разучился дышать - воздух останавливался где-то в горле и дальше не шел.
Развею еще один миф - при тяжелом течении ковида не нюх ни вкус не исчезают, они усиливаются. Обычная морковка покажется тебе пищей богов.
Ну а теперь о реабилитации.
За время болезни с меня слетело 10 кг веса, мышцы кисель, легких нет. Спасибо вот этой тётеньке на видео её зарядка реально помогает. Полгода ежедневных тренировок дает шанс на полное восстановление, а лениться нельзя останутся рубцы в легких. Отдельная тема учится подниматься домой без остановок на каждом этаже. Ну здесь проще - месяцок вверх вниз, туда сюда и все будет нормально. Да еще хочу упомянуть, что если есть какие-то хронические болячки жди от них подвоха. У меня отключилась левая нога - ступня подвисла, ходишь и шлепаешь как тюлень ластой такая ляпота, а вот бегать не получается. Меня выписали из больнички в конце января и уже вроде все восстановилось, но бегать я пока не рискую - нос берегу.
И если меня теперь спросят хотел бы я променять весь этот ох@ительный опыт на прививку - скажу согласен и даже 10 раз.
Потому что такого опыта я не пожелаю даже самому крутому минусатору, которым ты конечно же не являешься.
Как врач за парацетомол вступлюсь )) Парацетомол норм.
А вот с остальным солидарен на все 1000% Особенно про антибиотки, ох скольок имбецилов покупаюищх антибиотики при любом насморке. А наши фармацевты добррой души люди, продают
Им же невдомек, что по сути все наши овощи и фрукты суть генная модификация (как естественная посредтвом селекции, так и искуственная)
То есть, по сути, то, что вводится людям, это НЕ вакцина.
"Обычная вакцина содержит вирус, сам вирус, реальный организм, живой он или мёртвый, и некоторые другие токсины. И этот раствор вводится в человека.
Суть вакцины в том, что она является ослабленным вариантом того, что вызывает заболевание. Чтобы ваш организм научился бороться с вирусом и не был им подавлен. На этот раз всё не так. Вирус во всей его совокупности не был полностью изолирован. Центр по контролю и профилактике заболеваний США и ещё 5 стран признали этот факт. Так как они не смогли полностью изолировать вирус у больного пациента, они брали часть генетического материала и заполняли пробелы рекомбинантной программой или программой, созданной на компьютере. Таким образом был получен код. Значит, этот код должен быть введён в вас. И он на самом деле вводится в человека. И идея заключается в том, что наши тела обманывают, чтоб произвести часть вируса. Не вирус целиком, а только его часть. Так что это совсем другое: вам не вводится реальный организм, а вводится код. И человеческое тело начинает производить часть вируса. Поэтому, вместо того чтобы препятствовать воспроизведению вируса, наше тело поощряется на воспроизведение части вируса. Так что я хочу сказать, что не обязательно иметь научную степень, чтобы понять, что это опасно. И что мы никогда не использовали эту технологию в больших масштабах на человеке. Мы это делаем впервые. И вы совершенно правы в том, что ещё нет данных, которые подтверждают факт предотвращения передачи болезни. Вы всё ещё можете заражать других даже после вакцинации.
Есть только две конечные точки, две вещи, которые, по словам фармацевтических компаний, эти вакцины могут сделать. Они могут предотвратить один положительный ПЦР-тест и один симптом заболевания. И это всё. И они говорят, что "предполагают", они "предполагают", что эта защита может работать в течение 2 месяцев после 2-й дозы. Мы этого не знаем. И мы должны помнить, что пока мы с вами говорим, над всеми нами проводится живой эксперимент.
Это те вещи, о которых нам нужно говорить. Потому что этот эксперимент проводится на наших жизнях. Сейчас мы говорим о генетической модификации. И хотя фармацевтические компании говорят, что это временно, но они этого не знают, потому что, пожалуйста, помните, этот эксперимент проводится на наших жизнях. Первый эксперимент планируется завершить к концу октября 2022 года, второй в 2023 году. Значит, мы в прямом смысле выступаем в роли лабораторных крыс, подопытных кроликов. Но они этого не знают. Потребовались бы годы для изучения генетического кода, чтобы понять, временный ли эффект или постоянный. И это то, что должно сделать настоящее исследование. Но это не делается. Это только "предполагается".
Проблема в том, что мы знаем из науки, как функционирует человеческий организм. И если таким образом ввести код в тело, то есть вероятность того, что он может попасть в ядро клетки. И как только это произойдёт, он может стать частью нашего генома, нашим постоянным генетическим кодом, и остаться там навсегда. Вот что может случиться.
Ещё раз: они не используют обычный способ изготовления вакцины. В человека вводится код. Он рекомбинантный: частично натуральный, частично синтетический. Созданный искусственным путём. Поэтому это генетический код. И они заворачивают его в наночастицы липидов. Это нанотехнология. Нанотехнологии нужны для того, чтобы эти частицы смогли миновать иммунную систему вашего организма, потому что обычно ваше тело сразу убивает или разлагает подобные вещества. Таким образом, код попадает в вашу клетку, минуя иммунную систему, а затем заставляет вашу клетку производить спайковый белок, или часть вируса. Вы будете выделять часть вируса в вашем теле. Идея заключается в том, что если ваш организм увидит часть вируса, он может получить информацию о том, как бороться с ним в будущем. Но мы этого не знаем. И все мы тоже разные: у некоторых людей иммунная система выделит много, у некоторых немного, у некоторых вообще ничего. Мы не знаем.
Ещё мы должны взглянуть на этот код. Этот код нас очень беспокоит, потому что мы определили в нём некоторые вещи, которые должны заставить нас сделать паузу и внимательно прислушаться. Прежде всего: 18 субъединиц ВИЧ-1 были найдены в пределах одного кода, генетического кода. Они утверждают, что этим организм не сможет развить ВИЧ или СПИД, но мы этого не знаем. Потому что в Австралии признали, что некоторые люди, привитые вакциной, разработанной по технологии рМНК, получили положительный ВИЧ-статус. Утверждается, что это ложно положительный результат, но это станет ясно только через несколько лет. Только через много лет мы сможем быть уверенными в том, положительный ли тест на ВИЧ или нет. Но они пошли дальше и потратили миллиард долларов на эту вакцину в Австралии. А затем остановили её. Конечно, это значит, что они обеспокоены.
Другая проблема состоит в том, что есть последовательность, часть кода, которая идентична тому, что естественным образом происходит в нашем организме. Одна из них 8 хромосома. Часть кода идентична нашей 8 хромосоме. Теперь всё в одном коде. И наше тело научится его атаковать. Так что наш организм научится атаковать 8 хромосому это интеллект и репродуктивная функция. Я думаю, это очень важно. Мы не знаем каковы долгосрочные последствия этого. Дело ещё в том, что в 8 хромосоме кодируется белок синцитин. И это происходит на человеческой плаценте, плаценте в утробе женщины. Так что в случае беременности, возможно, тело научится атаковать плаценту. Итак, наша репродуктивная функция атакована с двух сторон. Это даёт больше возможности. Мы должны быть очень осторожны. Мы сейчас экспериментируем с генами, с генетическим кодом".
О да. Дальше даже читать не стал. Вы настолько недалеки, что даже страшно. Вакцина НИКОГДА не содержит вирус. Хотя бы бестолковую википедию прочитайте, там хоть доступным языком написано.
Вакцина содержит оболочку или поверхностные белки патогена (вируса)! Вакцина сделана на базе патогена, а не содержит его!
Просто позор. Вы не знает элементарных вещей, потому подобным Вам так легко внушить любую чушь.
Даже её начинают с вранья.
Ссылаются на то, что многие люди не верят в ковид. Но таких, думаю, на всю страну единицы.
смотри камент "вовы" прямо под своим
а говоришь "единицы"
Объясните, как грипп исчез, но был заменен чем-то, что имеет ТОЧНЫЕ симптомы?
Объясните, что единственное доказательство существования Covid - это смоделированный на компьютере геном без каких-либо физических доказательств.
Объясните, как вы доказываете, что что-то существует, не проходя через процесс изоляции или очищения? Так называемый вирус Covid-19 до сих пор не был выделен по всем постулатам Коха.
Объясните, почему ни одно государственное учреждение не имеет поддающихся количественной оценке доказательств того, что «оно» вообще существует?
Объясните, почему они понизили рейтинг «Covid-19» до «непоследовательной инфекционной болезни» за несколько дней до объявления пандемии?
Объясните, как они предоставили закон о коронавирусе 2020 года за считанные дни, несмотря на то, что этот закон занимает несколько сотен страниц?
Объясните, почему они должны использовать такие лживые критерии, как «смерть по ЛЮБОЙ причине в течение 28 дней после положительного результата теста»?
Объясните, почему запретили вскрытие?
Объясните, почему они изменили закон, чтобы позволить любому практикующему врачу диагностировать COVID-19 только путем наблюдения, даже если это делается посредством видеоконсультации?
Объясните, как миллионы протестующих по всему миру не заболевают «Ковидом»?
Объясните, что это единственный кризис, который требует рекламной кампании в сочетании с постоянным шквалом повторяющейся пропаганды «промывания мозгов» по телевидению и на улицах.
Объясните, как в прошлую субботу на улицах Лондона стояли десятки тысяч людей, но это ни разу не было показано на ЛЮБОМ телеканале?
Объясните, как тысячи людей кричали «позор вам» перед штаб-квартирами СМИ в Лондоне, Манчестере и Кардиффе, но этого не показали по телевизору?
Объясните, почему люди, которые носят маски и соблюдают правила, единственные, кто заразился «COVID»?
Объясните, почему создатель инструмента ПЦР-амплификации официально заявляет, что ПЦР не была разработана в качестве теста на инфекционные заболевания?
Объясните, почему они используют ПЦР для диагностики инфекционного заболевания?
Объясните, почему вместо «Смерти от Covid» заменили «случаи» заражения COVID?
Объясните, как «антирививочников» обвиняют в росте «случаев», когда единственные люди, которые, могут вносить вклад в статистику, - это люди, которые в первую очередь проходят «тест»?
Объясните, почему больницы были пусты в разгар «пандемии»?
Объясните, почему тысячи медсестёр увольняют за то, что говорят, что их больницы пусты?
Объясните, почему больницы сейчас переполняются побочными реакциями на вакцины, но СМИ не сообщают об этом?
Объясните, почему детям нужно делать прививки, если, по вашим собственным определениям, covid не опасен для детей?
Объясните: если все уязвимые люди уже были вакцинированы, почему все здоровые люди должны пройти вакцинацию, если вы уже защищены, и уровень выздоровления уже составил 99,96% без вакцины?
Объясните, почему средний возраст смерти с «Ковидом» выше, чем средний возраст смерти без него?
Объясните, как вас могут забанить в ВКонтакте, Инстаграме, Ютубе,Facebook и Twitter за то, что вы делитесь официальными правительственными ссылками и научными исследованиями учёных и инфекционистов?
Объясните, почему ведётся несколько групповых исков, в результате которых правительства всего мира привлекаются к суду за преступления против человечности, но при этом отсутствует освещение этого в СМИ?
Объясните, почему большинство руководителей правительства читают по одному и тому же сценарию?
Объясните, как всё то, о чем вы смеялись над нами в прошлом году, теперь становится реальностью в этом году?
КАКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАКОНЫ НАРУШИЛИ ОРГАНИЗАТОРЫ ПЛАНДЕМИИ, ЗА КОТОРЫЕ ПРЕДУСМОТРЕНА СМЕРТНАЯ КАЗНЬ?
https://t.me/mariashukshina/493https://t.me/mariashukshina/493
по порядку (сравзу оговорюсь, я врач и вижу статистику):
- грипп никуда не делся, как был, так и есть. Весной по одной Москве более 50000 официальных диагнозов;
- ковид выделен лабораторно и существует его формула. Больше слушайте шарлатанов и популистов;
- «непоследовательной инфекционной болезни» докажите официальным документов пожалуйста;
- закон о короновирусе сформирован на основании классической "рыбы" в случае пандемии любого рода. Поработайте в госструктуре любой. Для любых ситуаций существует макет норматива;
- «смерть по ЛЮБОЙ причине в течение 28 дней после положительного результата теста» - очередной популистский бред, покажите официальный документ, а не ссылки на антиковидные сайты;
- вскрытие запрещено? )))) даже комментировать не буду. Аутопсия ВСЕХ умерших производится в соответствии с нормативами. В случае с ковидом аутопсии проводятся в выделенных для этих целей ОТДЕЛЬНЫХ помещениях. Их множество. Да ,не делают в моргах обычных больниц, но делают в выделенных местах. Свидетелство о смерте за исключением крайне редких случаев НЕ МОЖЕТ быть выдано без акта вскрытия;
- любому практикующему врачу диагностировать COVID-19 только путем наблюдения, даже если это делается посредством видеоконсультации? Откуда Вы берете подобное??? Если хоть один врач сделает такое заявление он будет привлчен к административной ответственности. Ставить предварительный диагноз и окончательный вообще не одно и тоже. Учите матчасть;
- как миллионы протестующих по всему миру не заболевают «Ковидом»? Миллионы? Сидящих дома? Или миллионыые митинги? Это вовсе не одно и тоже;
- который требует рекламной кампании в сочетании с постоянным шквалом повторяющейся пропаганды «промывания мозгов» по телевидению и на улицах.
А как воздействовать на мозги людей отрицающих пандемию? Отрицающих сам факт смертельной болезни? Да, возможно перебор, но иначе никак;
- на улицах Лондона стояли десятки тысяч людей, но это ни разу не было показано на ЛЮБОМ телеканале? Каким образом это коррелирует с вопросов в целом? Весь мир неожиданно скрывает митинги. Весь, я почеркиваю мир? Прям вот так все страны взяли и решил не показывать? Вы сами не считате это верхом абсурда, учитывая как сейчас весь мир грызется между собой;
- как тысячи людей кричали «позор вам» перед штаб-квартирами СМИ в Лондоне, Манчестере и Кардиффе, но этого не показали по телевизору? Каждый день во всем мире кто-то постояно кричит "позор". Каждый раз показывать?
- почему люди, которые носят маски и соблюдают правила, единственные, кто заразился «COVID»? Настолько дешевый бред, что даже страшно. Как раз таки людей пренебрегающих масками намного чаще везут в больницы с терминальных стадиях, и это я как отработавший в красной зоне говорю;
- дело не в ПЦР, а специфике ковида. А ПЦР как раз инфекционные заболевания на раз распознает. Именно с ковидом есть косяк, тут спорить не буду. Для определения ковида в организме лучше сдавать кровь;
- почему вместо «Смерти от Covid» заменили «случаи» заражения COVID? Чушь, покажите официальный документ; Не фразы в новостях и ютубе, а документ;
- тысячи медсестёр увольняют за то, что говорят, что их больницы пусты? Ни одной медсестры не уволено ни в моей больнице ни в десятках московских. Наше законодательсво не позволяет уволить просто так, это раз, а два, покажите мне резюме уволенных. База Минздрава для руководящих сотрудников открыта. Там есть все данные по всем выданнм лицензяим. Будет искать пофамильно. Именно уволенных в период пандемии;
- почему больницы сейчас переполняются побочными реакциями на вакцины, но СМИ не сообщают об этом? Я не знаю ни одного случая. Дайте доказательство, что именно "побочки". А то ваш брат любит побочкам приписывать заведомо больных людей, которые либо прививались к нарушениям требований, либо изначалньо были больны;
- детям нужно делать прививки, если, по вашим собственным определениям, covid не опасен для детей? Покажите где написано, что дется НУЖНО делат ьпривики. Прям ссылку дайте. До 18 лет запрещено прививать. Это противопоказание, написанное везде;
- если все уязвимые люди уже были вакцинированы. Все не вакцинированы. А общая вакцинация нужна для создания коллективного иммунитета, иначе весь смылс вакцинации теряет смысл. Пример черная оспа. Принудителньая вакцинация всех. Через 20 лет от черной оспы уже дае не прививают. Спросите родителей своих, их делали такие "царапки" на руке. С 70-х уже не делают никому;
- почему средний возраст смерти с «Ковидом» выше, чем средний возраст смерти без него? Потому что ковид наиболее опасен для пожилых и хроников по причине совей "механики";
- как вас могут забанить в ВКонтакте, Инстаграме, Ютубе,Facebook и Twitter за то, что вы делитесь официальными правительственными ссылками и научными исследованиями учёных и инфекционистов? Правительственных ссылок нет ни одной. Научные исслледования популлистов, профессоров-теоретиков никакого отношения к "живой" медицине не имеющих и подобных членов РАЕН (а не РАН) никак нельзя отнести к экспертам. Тот же ваш Гундаров, например, вообще уже более 5 лет объявлен Минздравом шарлатаном. Заметьте, более 5 лет назад;
- ведётся несколько групповых исков, в результате которых правительства всего мира привлекаются к суду за преступления против человечности, но при этом отсутствует освещение этого в СМИ? Любой может подать в суд на кого угодно по любой надуманной им причине, но это вовсе не значит, что истец прав;
- большинство руководителей правительства читают по одному и тому же сценарию?
Потому что протокол на случай пандемий ( и не только пандемий) разработан очень давно. Проще читать с листа, чем каждый раз выдумывать пространную речь;
- как всё то, о чем вы смеялись над нами в прошлом году, теперь становится реальностью в этом году? Непонятное заявление
Итого, поймите одну простую истину. Политики всегда найдут на чем заработать. Вопрос сейчас в уничтожении болезни. И плевать на политиков. Болезнь существует, она опасна. Точка. Выходов из ситуации два: переболеть и вакцинироваться. Побочные эффекты есть от любого лекарства. Любого. Но последствия ковида в разы страшнее.
Не смотрите популистов, не смотрите телевизор. Думайте сами, БЕЗ мнения кого-либо, заинтересованного. ВАши источники в 90% случае треют донаты, это говорит о многом.
У меня погибли, среди знакомых, коллега по работе - женщина 56 лет и бывший ученик - молодой парень 26 лет... Оба лечились сначала дома у участковых терапевтов. Потом в больнице, в реанимации... Оба без тяжёлых хронических заболеваний. Не было у них ни астмы, ни диабета, ничего...
Просто сгорели за неделю осложнений ковида..
Себе такого не хочу.
Выбор Ваш, а я решила жить.