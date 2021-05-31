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Почему вспышка атипичной пневмонии так и не переросла в пандемию?

Почему вспышка атипичной пневмонии так и не переросла в пандемию? (2 фото)

Автор:
31 мая 2021 09:51
Сообщество : Пандемия
Метки: атипичная пневмония   карантин   ковид-19   коронавирус   мера   пандемия   почемучка   
486
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На фоне очередного витка предположений и версий о лабораторном происхождении коронавируса возникает вопрос: почему атипичная пневмония не стала пандемией? Ведь для этого были все предпосылки?

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Метки: атипичная пневмония   карантин   ковид-19   коронавирус   мера   пандемия   почемучка   
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2  комментария
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14k
ВОВЧЕГ 43 минуты назад
Как же вы заимели своими вирусами!
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3k
Борис Карабанов Полчаса назад
Вообще-то, у атипичной пневмонии контагиозность ниже, чем у COVID-19.
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