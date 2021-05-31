На фоне очередного витка предположений и версий о лабораторном происхождении коронавируса возникает вопрос: почему атипичная пневмония не стала пандемией? Ведь для этого были все предпосылки?
Болезнь распространилась в начале века в государствах Юго-Восточной Азии. Очаг был обнаружен в Китае. Возбудителем является мутировавший коронавирус, а источником распространения стали летучие мыши.
Распространение этого вируса происходит воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем. Отличительной чертой болезни выступает преобладание признаков общей интоксикации. На их фоне легочные проявления уходят на второй план.
Болезнь начала распространяться после того, как доктор Лю Цзяньлунь, лечивший пациентов с проявлениями атипичной пневмонии, отправился на свадьбу в Гонконг. Он поселился в отеле, где и стали проявляться первые признаки заболевания. Доктор скончался, но несколько постояльцев отеля, успевших заразиться, осознанно покинули Гонконг и привезли инфекцию домой.
Несмотря на принятие достаточно радикальных мер, направленных на сдерживание распространения, в общей сложности от этой болезни скончались 774 человека. Летом 2003 года болезнь перестала распространяться. Большая часть исследователей сходится во мнении, что задушить пандемию в зародыше (а процент летальных исходов, в соответствии с официальными данными, составил менее 1% в сравнении с ковид) получилось благодаря своевременному принятию строгих мер безопасности.
В перечень основных профилактических мер, препятствующих распространению ТОРС (тяжелого острого респираторного синдрома), вошли следующие:
1. Использование средств защиты и избегание мест большого скопления людей.
2. Регулярное проветривание и проведение влажной уборки в помещениях.
3. Строгое соблюдение мер гигиены.
4. Обращение за медицинской помощью при появлении первых признаков заболевания, особенно если они появились после возвращения из-за рубежа.
5. Избегание мест, где с высокой долей вероятности может циркулировать вирус.
Источник:
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