Болезнь распространилась в начале века в государствах Юго-Восточной Азии. Очаг был обнаружен в Китае. Возбудителем является мутировавший коронавирус, а источником распространения стали летучие мыши.

Распространение этого вируса происходит воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем. Отличительной чертой болезни выступает преобладание признаков общей интоксикации. На их фоне легочные проявления уходят на второй план.

Болезнь начала распространяться после того, как доктор Лю Цзяньлунь, лечивший пациентов с проявлениями атипичной пневмонии, отправился на свадьбу в Гонконг. Он поселился в отеле, где и стали проявляться первые признаки заболевания. Доктор скончался, но несколько постояльцев отеля, успевших заразиться, осознанно покинули Гонконг и привезли инфекцию домой.

Несмотря на принятие достаточно радикальных мер, направленных на сдерживание распространения, в общей сложности от этой болезни скончались 774 человека. Летом 2003 года болезнь перестала распространяться. Большая часть исследователей сходится во мнении, что задушить пандемию в зародыше (а процент летальных исходов, в соответствии с официальными данными, составил менее 1% в сравнении с ковид) получилось благодаря своевременному принятию строгих мер безопасности.