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Забавные фотографии со съемочных площадок известных фильмов

Забавные фотографии со съемочных площадок известных фильмов (18 фото)

Автор:
14 июня 2021 11:12
Сообщество : Кино
Метки: актеры   за кадром   звезды   кино   киносъемки   съемки фильма   
860
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Всегда интересно посмотреть и прочувствовать ту атмосферу, которая царила на съемочной площадке того или иного фильма. Актеры и съемочная группа в непринужденной обстановке - расскажут очень многое.
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Метки: актеры   за кадром   звезды   кино   киносъемки   съемки фильма   
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