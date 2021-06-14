Забавные фотографии со съемочных площадок известных фильмов

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Всегда интересно посмотреть и прочувствовать ту атмосферу, которая царила на съемочной площадке того или иного фильма. Актеры и съемочная группа в непринужденной обстановке - расскажут очень многое.
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Как снималась крепость для фильма «Конан-разрушитель»
На съёмках макет крепости просто помещали над скалой.
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Метки: актеры за кадром звезды кино киносъемки съемки фильма
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