За кадром: 13 ретро-фото классических голливудских актеров

Знаменитые супруги Вивьен Ли и сэр Лоуренс Оливье в римском аэропорту в 1953 году. Ли и Оливье были одними из величайших актеров своего времени, а также одной из самых горячих пар Голливуда. Они оба были женаты, когда впервые встретились и сыграли экранных любовников в драме 1936 года "Пламя над Англией", после чего у них начался страстный роман. К 1940 году они развелись с супругами и поженились. Страстная пара распалась в 1960 году, но после этого они всю жизнь оставались друзьями.