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За кадром: 13 ретро-фото классических голливудских актеров

За кадром: 13 ретро-фото классических голливудских актеров (14 фото)

Автор:
09 июня 2021 20:33
Сообщество : Кино
Метки: актеры   актрисы   голливуд   за кадром   кино   редкие фото   ретро фото   фото   
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Помимо бесконечных съемок, интервью, мероприятий и фотосессий, классические голливудские актеры тоже жили обычной жизнью. Они занимались своими увлечениями, хобби, радовались простым вещам или проводили время с семьями. В этой подборке - интересные фото из жизни "классиков" Голливуда.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   актрисы   голливуд   за кадром   кино   редкие фото   ретро фото   фото   
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