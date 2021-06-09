За кадром: 13 ретро-фото классических голливудских актеров

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Помимо бесконечных съемок, интервью, мероприятий и фотосессий, классические голливудские актеры тоже жили обычной жизнью. Они занимались своими увлечениями, хобби, радовались простым вещам или проводили время с семьями. В этой подборке - интересные фото из жизни "классиков" Голливуда.
1. Элизабет Тейлор
И звезды любят хот-доги! На этом снимке - актриса Элизабет Тейлор жарит сосиски для хот-догов на барбекю в 1948 году. Когда была сделана эта фотография, Тейлор только начинала свою карьеру. Позже она стала одной из самых популярных актрис Золотого века Голливуда, а в 1993 году получила три премии "Оскар" за лучшую женскую роль.
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2. Кларк Гейбл
На этом фото - Кларк Гейбл во время игры на турнире по гольфу имени Фрэнка Борзажа в 1947 году. Актер обожал играть в гольф. В 1959 году, когда в Неаполе у него начались съемки с Софи Лорен, он провел три недели в знаменитом отеле Villa d'Este недалеко от итальянского озера Комо, где каждый день играл в гольф.
3. Джуди Гарленд
Актриса Джуди Гарланд, одна из самых культовых актрис Голливуда в 40-60-х годах, пытается успокоить свою плачущую дочь Лайзу Миннелли в 1947 году. Лайза Миннелли (род. 1946) пошла по стопам своей матери, став известной актрисой, певицей и танцовщицей.
4. Марлон Брандо
Марлон Брандо до сих пор считается одним из величайших киноактеров всех времен. На этом фото он играет на барабане-конга у себя дома в 1955 году. Помимо актерской работы, Брандо интересовался этими барабанами - он даже запатентовал изобретение для их настройки, которое используют и сейчас.
5. Лоренс Оливье и Вивьен Ли
Знаменитые супруги Вивьен Ли и сэр Лоуренс Оливье в римском аэропорту в 1953 году. Ли и Оливье были одними из величайших актеров своего времени, а также одной из самых горячих пар Голливуда. Они оба были женаты, когда впервые встретились и сыграли экранных любовников в драме 1936 года "Пламя над Англией", после чего у них начался страстный роман. К 1940 году они развелись с супругами и поженились. Страстная пара распалась в 1960 году, но после этого они всю жизнь оставались друзьями.
6. Оливия де Хэвилленд
Актриса Оливия де Хэвилленд на вечеринке студии Warner в 1940 году. Она снялась в 49 художественных фильмах с 1930-х по 1980-е годы, но наибольшую известность актрисе принесла роль Мелани Гамильтон в фильме "Унесенные ветром".
7. Джон Уэйн
На снимке - актер Джон Уэйн со своей дочерью Аиссой на съемочной площадке фильма "Форт Аламо" в сентябре 1960 года. Эта лента - режиссёрский дебют Джона Уэйна, который выступил также продюсером и сыграл одну из главных ролей. Кстати, у Джона Уэйна было семеро детей от трех браков.
8. Мэрилин Монро
Мэрилин Монро празднует свое 30-летие. К этому времени Мэрилин уже была одной из самых популярных и самых узнаваемых женщин не только в Голливуде, но и во всем мире. Примерно в то время актриса одержала громкую победу над студией 20th Century Fox - после этого она стала независимой, и могла выбирать собственные проекты, режиссеров, кинематографистов, а также увеличить свой заработок.
9. Джеймс Дин
Актер Джеймс Дин читает журнал в гримерке во время перерыва в съемках фильма "Гигант" (1955). Если присмотреться, можно увидеть, что Дин читает статью об автомобилях - машины и автомобильные гонки были страстью Джеймса Дина, которая в конечном итоге привела к его смерти. Дин погиб 30 сентября 1955 года в аварии, когда ехал на соревнования по гонкам на спортивных авто.
10. Одри Хепбёрн и Джули Эндрюс
Актриса Одри Хепбёрн поддерживает подругу Джули Эндрюс, получившую премию "Оскар" за роль Мэри Поппинс на церемонии 1964 года. Хотя в Голливуде ходили слухи о предполагаемом соперничестве двух актрис из-за ролей в фильмах "Моя прекрасная леди" и "Мэри Поппинс", Эндрюс и Хепберн всю жизнь оставались подругами.
11. Бетт Дейвис
Актриса Бетт Дэвис была большой любительницей собак и активным защитником прав животных. У нее однажды было четыре шотландских терьера, и помимо них, она присматривала за бездомными собаками. В 1938 году ее признали президентом общества защиты животных Южной Калифорнии.
12. Рэндольф Скотт и Кэри Грант
На этом фото - актеры Рэндольф Скотт (слева) и Кэри Грант (справа) на тренировке. В свое время они были главными голливудскими сердцеедами, и были по несколько раз женаты. Актеры почти 12 лет прожили как соседи по дому в Санта-Монике. Хотя многие предполагали, что Скотт и Грант тайно были гомосексуальной парой, доказательств этому не нашлось.
13. Грейс Келли
Актриса-принцесса Грейс Келли делает фото на соревнованиях по плаванию в Монте-Карло в 1972 году. Келли была одной из самых популярных звезд Голливуда в 1950-х годах, пока не бросила карьеру, выйдя замуж за князя Монако Ренье III в 1956 году. После этого она стала 10-й княгиней Монако.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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