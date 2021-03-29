Закулисные фотографии со съемочных площадок популярных фильмов

Когда зритель смотрит фильм или сериал, он видит только парадную сторону киноленты и при этом вряд ли догадывается о том, что творилось за кадром. А там определённо есть, на что посмотреть! Стоит только заглянуть за кулисы кинопроизводства, как перед глазами открывается совершенно другая картина. Враги на экране за кадром могут оказаться закадычными друзьями, а пугающие монстры уже не внушают ужаса, если увидеть, как над ними работают реквизиторы.