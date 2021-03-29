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Закулисные фотографии со съемочных площадок популярных фильмов

Закулисные фотографии со съемочных площадок популярных фильмов (21 фото)

Автор:
29 марта 2021 07:29
Сообщество : Кино
Метки: актеры   за кадром   кино   подборка   роль   съемки   фильм   фото   
10424
21
Предлагаю вашему вниманию коллекцию интересных моментов, которые остались за кадрами популярных фильмов.
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Метки: актеры   за кадром   кино   подборка   роль   съемки   фильм   фото   
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20k
pssst 3 часа назад
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7k
shimpansky 2 часа назад
Когда сниматься в удовольствие
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25k
turyst 2 часа назад
Недалёкое будущее.
На съёмках любого фильма.
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19k
Очевидное-Невероятное turyst 53 минуты назад
Зеленый экран - это уже вчерашний день.
Современные фильмы снимают с LED панелями Virtual Production
Работа с ними быстрее, дешевле и актерам проще.
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−6
27k
Игорь 4 часа назад
Вот за последнюю фотку я и не смотрю современные фильмы...
Я понимаю, съёмки на орбите Земли или полёт на драконе или на метле - по понятным причинам зелёный экран единственный вариант.

Но МЛЯТЬ! Езда на лошади.... КАРЛ! На ЛОШАДИ!!!! Без лошади...
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2k
Charles Montgomery Burns Игорь 2 часа назад
Ну а почему бы и нет. Ведь есть фильмы без графики или где мало графики для вас. Почему не может быть фильмов где дофига графики для кого то ещё?
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3k
KL11 Игорь 2 часа назад
ну не всем же быть Жаном Маре.
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27k
Игорь Charles Montgomery Burns 2 часа назад
Дело не в количестве графики или приверженности к тёплому ламповому. Дело в халтуре. То что лепится подешевле и попроще лишь бы было побольше - это неправильно поддерживать, в моём понимании. Порождает и стимулирует подход "и так сойдёт".
Так-то судя по Трансформерам и Марвелам - понятно что пипл хавает и тут ничего не поделаешь.
И вообще - высказал своё мнение, почему мне не нравятся современные фильмы. Не только из-за отсутствия смысла, но и ещё и из-за отсутствия фильма. Ну называли бы свой шедевр "мультфильм", по суди ведь так и есть.
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513
tuka KL11 2 часа назад
кому то приходиться быть и Артуром Морганом)
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2k
Charles Montgomery Burns Игорь Час назад
при чем тут халтура (халтура это отдельная тема), если ваш первый комент именно о графике - с лошадью\без лошади, а дешевле- не значит хуже, зачастую наоборот. Марвел\трансформеры- "пипл хавае" звучит словно вы делите людей по их вкусу: смотрят- тупые, не смотрят- умные. Но почему их не должно быть? Кино должно быть разное, глянуть не вникая, направить на раздумья, или иное.
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