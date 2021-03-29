Закулисные фотографии со съемочных площадок популярных фильмов

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Предлагаю вашему вниманию коллекцию интересных моментов, которые остались за кадрами популярных фильмов.
Когда зритель смотрит фильм или сериал, он видит только парадную сторону киноленты и при этом вряд ли догадывается о том, что творилось за кадром. А там определённо есть, на что посмотреть! Стоит только заглянуть за кулисы кинопроизводства, как перед глазами открывается совершенно другая картина. Враги на экране за кадром могут оказаться закадычными друзьями, а пугающие монстры уже не внушают ужаса, если увидеть, как над ними работают реквизиторы.
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Амазонки из «Чудо-женщины»
В роли воительниц снялись чемпионки по кроссфиту, наездницы, бойцы муай-тай, спортсменки, занимающиеся троеборьем, а также боксёры.
Тайка Вайтити в роли Корга
Он сыграл эту роль сразу в нескольких фильмах: в «Торе: Рагнарёк», в фильме «Мстители: Финал», а также в грядущей ленте «Тор: Любовь и гром».
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На съёмках любого фильма.
Современные фильмы снимают с LED панелями Virtual Production
Работа с ними быстрее, дешевле и актерам проще.
Я понимаю, съёмки на орбите Земли или полёт на драконе или на метле - по понятным причинам зелёный экран единственный вариант.
Но МЛЯТЬ! Езда на лошади.... КАРЛ! На ЛОШАДИ!!!! Без лошади...
Так-то судя по Трансформерам и Марвелам - понятно что пипл хавает и тут ничего не поделаешь.
И вообще - высказал своё мнение, почему мне не нравятся современные фильмы. Не только из-за отсутствия смысла, но и ещё и из-за отсутствия фильма. Ну называли бы свой шедевр "мультфильм", по суди ведь так и есть.