FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8420 постов • 844 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
25 снимков дикой природы, от которых захватывает дух

25 снимков дикой природы, от которых захватывает дух

Автор:
21 июля 2023 13:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: дикая природа   дикие звери   лучшие фотографии природы   снимки природы   фото.природа   фотографии природы   фотомир   
1661
26

Фотографии дикой природы дают нам представление о том, насколько она прекрасна. Они позволяют любоваться великолепными животными и потрясающими пейзажами, даже если у нас нет возможности увидеть всё это вживую. Участники сабреддита NatureIsFuckingLit собрали отличную коллекцию таких снимков!

×
×

Фотограф Тобиас Баумгертнер запечатлел двух овдовевших пингвинов, которые пришли посмотреть на горизонт Мельбурна, чтобы утешить друг друга.



Позже обнаружилось, что пчёлы повадились летать на местную фабрику M&M’s.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: дикая природа   дикие звери   лучшие фотографии природы   снимки природы   фото.природа   фотографии природы   фотомир   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Едондер пуп 2 часа назад
Преве-е-д!!!))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
519
Anatolij 2 часа назад
От этого действительно дух захватывает!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

105232



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
На мотоцикле Honda проехали свыше 4000 км без дозаправки
На мотоцикле Honda проехали свыше 4000 км без дозаправки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласен...

Лучшие демотиваторы
Внимание, вопрос: а где он их взял?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#интересно#история#Метро#Москва#Китай#ограбление#Ynews#собака
#люди#животные#факты#новости#США#негатив#машины#сарказм#познавательно#мир
#в мире#Прикол#Юмор#Россия#истории#ДТП#нападение#СССР#подборка#работа
На мотоцикле Honda проехали свыше 4000 км без дозаправки На мотоцикле Honda проехали свыше 4000 км без дозаправки Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться