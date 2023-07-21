25 снимков дикой природы, от которых захватывает дух

Фотографии дикой природы дают нам представление о том, насколько она прекрасна. Они позволяют любоваться великолепными животными и потрясающими пейзажами, даже если у нас нет возможности увидеть всё это вживую. Участники сабреддита NatureIsFuckingLit собрали отличную коллекцию таких снимков!
Фотограф Тобиас Баумгертнер запечатлел двух овдовевших пингвинов, которые пришли посмотреть на горизонт Мельбурна, чтобы утешить друг друга.
3. Бурый медведь и волк охотятся вместе и делятся добычей. Снимки финского фотографа Ласси Раутиайнена
9. Пчеловоды на северо-востоке Франции были в недоумении, когда пчёлы из их ульев начали производить мёд в оттенках синего и зелёного
Позже обнаружилось, что пчёлы повадились летать на местную фабрику M&M’s.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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