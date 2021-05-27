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Лучшие фотоснимки Млечного пути 2021 года

Лучшие фотоснимки Млечного пути 2021 года (15 фото)

Автор:
27 мая 2021 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Capture the Atlas   Галактика   красота   млечный путь   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
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Ежегодно сообщество фотографов Capture the Atlas организует конкурс на лучший снимок Млечного пути. В нем принимают участие дестки фотографов из всех уголков мира. Снимки-победители этого года передают захватывающее величие нашей галактики.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Capture the Atlas   Галактика   красота   млечный путь   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
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Бу 2 часа назад
Красота
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sh4rkb4y Час назад
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