Лучшие фотоснимки Млечного пути 2021 года

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Ежегодно сообщество фотографов Capture the Atlas организует конкурс на лучший снимок Млечного пути. В нем принимают участие дестки фотографов из всех уголков мира. Снимки-победители этого года передают захватывающее величие нашей галактики.
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"Кальдини ди Миссурина", Стефано Пеллегрини, Кальдини ди Миссурина, Итальянские Доломиты, Италия
Источник: — переведено специально для fishki.net
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