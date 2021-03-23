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Sony World Photography Awards 2021 объявил победителей

Sony World Photography Awards 2021 объявил победителей (26 фото)

Автор:
23 марта 2021 14:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: Sony World Photography   Sony World Photography Awards   лучшие снимки   лучшие фото   победители конкурса   фотоконкурс   шорт-лист   
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Sony World Photography Awards - конкурс, который неизменно радует множеством великолепных фотографий. Поддерживающая его Всемирная организация фотографии только что объявила победителей в категориях и шорт-лист Открытого конкурса.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Sony World Photography   Sony World Photography Awards   лучшие снимки   лучшие фото   победители конкурса   фотоконкурс   шорт-лист   
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Ева Тушенкина
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