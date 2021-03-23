Sony World Photography Awards 2021 объявил победителей

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Sony World Photography Awards - конкурс, который неизменно радует множеством великолепных фотографий. Поддерживающая его Всемирная организация фотографии только что объявила победителей в категориях и шорт-лист Открытого конкурса.
Названы победители в десяти номинациях конкурса, и более 100 фотографов вошли в шорт-лист. Каждый победитель получит аппаратуру Sony и поборется за звание абсолютного победителя конкурса, а также награду в размере 5000 долларов.
Победитель категории, открытый конкурс, уличная фотография. "Дезинфекция". Ф. Дилек Уяр.
Сотрудник отдела здравоохранения муниципалитета Анкары в защитном снаряжении идет по платформе поезда, опрыскивая ее дезинфицирующим средством.
Сотрудник отдела здравоохранения муниципалитета Анкары в защитном снаряжении идет по платформе поезда, опрыскивая ее дезинфицирующим средством.
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Победитель категории, открытый конкурс, креатив. "Африканская викторианка". Тамари Кудита.
Молодая женщина в викторианском платье, держащая традиционные кухонные принадлежности народа шона.
Молодая женщина в викторианском платье, держащая традиционные кухонные принадлежности народа шона.
Победитель категории, открытый конкурс, путешествия. "Сушка рыбы". Хань Фан.
Женщина в окружении сотен лотков с сушеной рыбой на рыбном рынке Лонг Хай в Ба Риа-Вунгтау, Вьетнам. Вид сверху напоминает большое тканевое полотно с необычным узором, которое женщина будет сплетает из отдельных кусочков.
Женщина в окружении сотен лотков с сушеной рыбой на рыбном рынке Лонг Хай в Ба Риа-Вунгтау, Вьетнам. Вид сверху напоминает большое тканевое полотно с необычным узором, которое женщина будет сплетает из отдельных кусочков.
Шорт-лист, открытый конкурс, уличная фотография. "Ночь во время пандемии". Арес Джонексон Сарага.
Снимок сделан на кладбище Пондок Ранггон в Джакарте поздно вечером. Сотрудники похоронной службы отдыхают, смотрят видео на своих смартфонах и общаются с семьей.
Снимок сделан на кладбище Пондок Ранггон в Джакарте поздно вечером. Сотрудники похоронной службы отдыхают, смотрят видео на своих смартфонах и общаются с семьей.
Победитель категории, открытый конкурс, портретная живопись. "Сын". Людмила Сабанина.
Мальчик, сидящий на столе и погруженный в серьезные размышления. Фотография показывает другую сторону детства - спокойную и задумчивую.
Мальчик, сидящий на столе и погруженный в серьезные размышления. Фотография показывает другую сторону детства - спокойную и задумчивую.
Шорт-лист, открытый конкурс, путешествия. "Розовое озеро". Ф. Дилек Уяр.
Летом водоросль под названием dunaliella salina придает озеру Туз в Анкаре розовый цвет - это может выглядеть довольно сюрреалистично. На берегу озера находится старый фонтан, куда пастухи иногда приводят стада в течение дня, прежде чем вернуться к своим пастбищам.
Летом водоросль под названием dunaliella salina придает озеру Туз в Анкаре розовый цвет - это может выглядеть довольно сюрреалистично. На берегу озера находится старый фонтан, куда пастухи иногда приводят стада в течение дня, прежде чем вернуться к своим пастбищам.
Победитель категории, открытый конкурс, объект. "Портновский манекен". Ката Зих.
Неподвижность сцены вызывает чувство одиночества и пробуждает воспоминания об изоляции.
Неподвижность сцены вызывает чувство одиночества и пробуждает воспоминания об изоляции.
Шорт-лист, открытый конкурс, объект. "Дикий сад". Энн Петрукевич.
Садовые растения, экспонированные на солнце на черно-белую фотобумагу. Фотограф объединил полученные фотографии в цифровом виде, чтобы создать эфирное цветочное изображение с эффектом дикого сада.
Садовые растения, экспонированные на солнце на черно-белую фотобумагу. Фотограф объединил полученные фотографии в цифровом виде, чтобы создать эфирное цветочное изображение с эффектом дикого сада.
Победитель категории, открытый конкурс, образ жизни. "Диас де Плайя". Мариано Белмара Торресилья.
Женщины, наслаждающиеся утренней утренней прогулкой по пляжу в Аликанте, Испания.
Женщины, наслаждающиеся утренней утренней прогулкой по пляжу в Аликанте, Испания.
Шорт-лист, открытый конкурс, мир природы и дикая природа. "Привет, мир!". Алекс Пансье.
Муравей смотрит сквозь дырку в листе. "Мне нравятся оттенки цвета этого осеннего листа. Такие теплые. Сделать этот снимок было сложно из-за скорости движения муравья, но я смог слегка "заморозить" движение с помощью фонарика", - говорит автор.
Муравей смотрит сквозь дырку в листе. "Мне нравятся оттенки цвета этого осеннего листа. Такие теплые. Сделать этот снимок было сложно из-за скорости движения муравья, но я смог слегка "заморозить" движение с помощью фонарика", - говорит автор.
Победитель категории, открытый конкурс, мир природы и дикая природа. "Маленький поцелуй". Кристо Пихламяэ.
Забавная фотография зайца с высунутым языком.
Забавная фотография зайца с высунутым языком.
Шорт-лист, открытый конкурс, пейзаж. "Я знаю, что я не один". Цзиньцзин Лю.
Путешествие в поисках лучшего вида на гору Гонгга в провинции Сычуань, Китай.
Путешествие в поисках лучшего вида на гору Гонгга в провинции Сычуань, Китай.
Шорт-лист, открытый конкурс, стиль жизни. "После выступления". Алексей Цилер.
Балерины за кулисами.
Балерины за кулисами.
Шорт-лист, открытый конкурс, движение. "Легкая атлетика". Зденек Вошицки.
Изначально был сделан черно-белый снимок, который выделяет линии треков и подавляет любые отвлекающие факторы. Финальное изображение отредактировано в Photoshop.
Изначально был сделан черно-белый снимок, который выделяет линии треков и подавляет любые отвлекающие факторы. Финальное изображение отредактировано в Photoshop.
Шорт-лист, открытый конкурс, стиль жизни. "Целебные вибрации". Стефано Буттурини.
Горячие источники Баньо Виньони в Италии имеют температуру около 49 ° C. Они ценились римлянами за целебные свойства и использовались для лечения с 12 века, при императоре Федериго II.
Горячие источники Баньо Виньони в Италии имеют температуру около 49 ° C. Они ценились римлянами за целебные свойства и использовались для лечения с 12 века, при императоре Федериго II.
Шортлист, открытый конкурс, креатив. "Иллюзия". Алиреза Мовахеди.
В ситуации, когда человек думает о конструкции и объектах, для самопознания он может прибегнуть только к воображаемому.
В ситуации, когда человек думает о конструкции и объектах, для самопознания он может прибегнуть только к воображаемому.
Победитель категории, открытый конкурс, пейзаж. "Гроза на лавандовом поле". Хуан Лопес Руис.
Момент удара молнии в цветущее лавандовое поле с одиноким деревом в центре на фоне сумеречного вечернего неба. Снято в провинции Гвадалахара, Испания.
Момент удара молнии в цветущее лавандовое поле с одиноким деревом в центре на фоне сумеречного вечернего неба. Снято в провинции Гвадалахара, Испания.
Шорт-лист, открытый конкурс, архитектура. "Памятные здания". Фаршид Ахмадпур.
Эти здания когда-то были полны радости и счастья. Примерно 15 лет назад путешественники, направлявшиеся к озеру Урмия в Иране, могли здесь отдохнуть и насладиться окружающей красотой. Теперь, когда соленое озеро Урмия высохло, все вокруг в упадке и запустении.
Эти здания когда-то были полны радости и счастья. Примерно 15 лет назад путешественники, направлявшиеся к озеру Урмия в Иране, могли здесь отдохнуть и насладиться окружающей красотой. Теперь, когда соленое озеро Урмия высохло, все вокруг в упадке и запустении.
Победитель категории, открытый конкурс, архитектура. "Голубое окно". Клаус Ленцен.
Снимок сделан в отеле Hyatt в Дюссельдорфе, Германия. Лестница поднимается к окну, из которого видно ясное голубое небо. Лестница и окно как будто парят в пространстве.
Снимок сделан в отеле Hyatt в Дюссельдорфе, Германия. Лестница поднимается к окну, из которого видно ясное голубое небо. Лестница и окно как будто парят в пространстве.
Победитель категории, открытый конкурс, движение. "Girl Power, девичья власть". Мариджо Мадуна.
Девушка ныряет со скалы на острове Локрум недалеко от Дубровника, Хорватия, а ее подруги наблюдают за прыжком.
Девушка ныряет со скалы на острове Локрум недалеко от Дубровника, Хорватия, а ее подруги наблюдают за прыжком.
Шорт-лист, открытый конкурс, портретная живопись. "Просители убежища". Элиф Озтюрк.
Это беженцы, которые приехали в северо-западную провинцию Турции Эдирне из Стамбула и многих других турецких городов, ожидая гуманитарной помощи возле буферной зоны между пограничными воротами Кастани и Пазаркуле. Они надеялись, что Греция откроет пограничные ворота. В этом лесу на месяц разбили лагерь более 3000 человек.
Это беженцы, которые приехали в северо-западную провинцию Турции Эдирне из Стамбула и многих других турецких городов, ожидая гуманитарной помощи возле буферной зоны между пограничными воротами Кастани и Пазаркуле. Они надеялись, что Греция откроет пограничные ворота. В этом лесу на месяц разбили лагерь более 3000 человек.
Лауреат Национальной премии. Две девочки в традиционной индонезийской одежде. Хардижанто Будиман.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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