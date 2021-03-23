Sony World Photography Awards 2021 объявил победителей

Шорт-лист, открытый конкурс, архитектура. "Памятные здания". Фаршид Ахмадпур.



Эти здания когда-то были полны радости и счастья. Примерно 15 лет назад путешественники, направлявшиеся к озеру Урмия в Иране, могли здесь отдохнуть и насладиться окружающей красотой. Теперь, когда соленое озеро Урмия высохло, все вокруг в упадке и запустении.