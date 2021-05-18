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В Индии, где пандемия коронавируса не утихает, народ, не доверяя медикам, решил взять лечение в свои руки. Народная медицина объявила панацеей от китайской хвори обыкновенный коровий навоз. И хотя медики предупреждают, что новомодное средство не помогает спастись от ковида, люди храбро используют для лечения и профилактики отходы священных животных.
Индийские врачи уговаривают местное население отказаться от популярной в последнее время практики обмазывания коровьим навозом для профилактики коронавируса. Медики утверждают, что не существует научных доказательств профилактической пользы навоза, зато через него можно получить массу других заболеваний. Но индийцы не верят официальной медицине и храбро продолжают профилактику.
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Коронавирус здорово потрепал Индию: в стране зафиксировано 22,66 миллиона заболевших, 246116 человек скончались от коронавируса - и это только по официальной статистике. По мнению экспертов, в реальности заболевших может быть до 10 раз больше. По всей стране пациенты сталкиваются с нехваткой мест в госпиталях, кислорода и лекарств, сотни и тысячи людей умирают из-за недоступности лечения. В такой ситуации люди склонны искать спасения в самых невероятных методиках.
На западе Индии, в штате Гуджарат возникла и мгновенно набрала популярность новая методика лечения. Люди еженедельно приходят в коровники, чтобы изваляться в коровьем навозе. Индусы считают, что такое лечение отгоняет от них коронавирус.
Коровы в Индии считаются священными животными, в индуизме они символизируют землю и жизнь. Многие века индийцы использовали коровий навоз для уборки в домах и для религиозных ритуалов, считая, что он обладает лечебным и антисептическим эффектом.
После сеанса лечения навоз нужно смывать коровьим молоком: только так, считают адепты нового лечения, он сохранит свой профилактический эффект.
Гаутам Манилал Бориза, заместитель руководителя фармацевтической компании, утверждает, что именно навоз в прошлом гду помог ему излечиться от ковида. "Сюда даже врачи приходят, - рассказывает Бориза. - Они считают, что такая терапия повысит их иммунитет, и они смогут, не боясь, лечить своих пациентов". Сам Бориза регулярно приходит в монастырь Шри Сваминараян Гурукул Вишвавидья Пратиштанам, где монахи держат священных коров, для прохождени очередной процедуры. По иронии судьбы, монастырская "лечебница" расположена как раз по соседству со штаб-квартирой компании Zydus Cadila, которая занимается разработкой собственной вакцины от коронавируса.
Намазавшись смесью навоза и коровьей мочи, адепты нового лечения ждут, пока смесь высохнет на их телах. Все это время они обнимают коров, напитываясь от них энергией, или занимаются йогой. Затем смесь смывают молоком или пахтой.
Врачи Индии и всего мира тем временем призывают пациентов не прибегать к альтернативным способом лечения от коронавирусной инфекции: они, по мнению медиков, не оказывают реальной помощи, дают ложное чувство безопасности и лишь усиливают проблемы.
Доктор Джа Джалайял, президент Индийской медицинской ассоциации, не видит пользы в лечении навозом. "Не существует ни одного научного свидетельства, что навоз или моча коров повышают иммунитет к коронавирусу, это предположение основано исключительно на вере, - говорит Джалайял. - Обмазывание этим продуктом и иные способы его употребления лишь повышают риски заболеть - ведь таким образом от животного к человеку могут передаваться и другие болезни". Кроме того, медики опасаются, что новый метод лечения лишь усилит распространение коронавирусной инфекции, поскольку для "лечения"люди собираются на коровьих фермах большими толпами".
Тем временем Индию породила новая напасть: у заболевших коронавирусом все чаще обнаруживается "черный грибок" - опасное грибковое заболевание. Врачи пока не могут с ним справиться. А значит, скорее всего, индийцы вновь возьмут дело в свои руки, и популярность навозного лечения только возрастет, - благо, коров в Индии много!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: волшебная пилюля индия коронавирус навоз народная медицина ну вы даете! пандемия странные люди
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