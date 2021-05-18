Доктор Джа Джалайял, президент Индийской медицинской ассоциации, не видит пользы в лечении навозом. "Не существует ни одного научного свидетельства, что навоз или моча коров повышают иммунитет к коронавирусу, это предположение основано исключительно на вере, - говорит Джалайял. - Обмазывание этим продуктом и иные способы его употребления лишь повышают риски заболеть - ведь таким образом от животного к человеку могут передаваться и другие болезни". Кроме того, медики опасаются, что новый метод лечения лишь усилит распространение коронавирусной инфекции, поскольку для "лечения"люди собираются на коровьих фермах большими толпами".