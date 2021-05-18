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Индусов предупредили, что навоз не помогает от коронавируса. Но они не верят

Индусов предупредили, что навоз не помогает от коронавируса. Но они не верят (11 фото)

Автор:
18 мая 2021 11:22
Сообщество : Пандемия
Метки: волшебная пилюля   индия   коронавирус   навоз   народная медицина   ну вы даете!   пандемия   странные люди   
208
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В Индии, где пандемия коронавируса не утихает, народ, не доверяя медикам, решил взять лечение в свои руки. Народная медицина объявила панацеей от китайской хвори обыкновенный коровий навоз. И хотя медики предупреждают, что новомодное средство не помогает спастись от ковида, люди храбро используют для лечения и профилактики отходы священных животных.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: волшебная пилюля   индия   коронавирус   навоз   народная медицина   ну вы даете!   пандемия   странные люди   
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6  комментариев
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9k
Александр Час назад
Две новости, плохая и хорошая
Плохая, из лекарств только говно.
Хорошая, но говна много.
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789
Сергей 2 минуты назад
так не доверять медицине в своем государстве...... а нам еще рассказывают, что индийские лекарства хорошие....
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6k
Ivan Полчаса назад
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32k
Alex Полчаса назад
Ну почему не помогает? Социальную дистанцию точно поможет соблюдать
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41k
parallax 48 минут назад
Анивирусные надо принимать внутрь.
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2k
Владимир 59 минут назад
нет слов-одни выражения!
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