Уволенный сотрудник устроил громкий визит к бывшим коллегам

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Уволенный сотрудник магазина Walmart в Конкорде, Северная Каролина, решил навестить бывших колег. Правда, сделал он это весьма оригинальным образом - вломившись в магазин на машине.
Уволенный сотрудник универсального магазина Walmart навестил прежнее место работы, вломившись в магазин на машине через главный вход и нанеся, как гласил полицейский рапорт, значительный урон заведению.
32-летний Лейси Корделл Джентри был уволен из магазина накануне, но почему-то решил еще раз увидеть бывшее место работы и попрощаться с бывшими коллегами. Впрочем, последнее к него никак не вышло бы: свой громкий визит в магазин н нанес в шесть утра. В столь ранний час в магазине никого не было, поэтому никто, к счастью, не пострадал. Приехавшая на место происшествия полиция препроводила хулигана в каталажку.
32-летний Лейси Корделл Джентри был уволен из магазина накануне, но почему-то решил еще раз увидеть бывшее место работы и попрощаться с бывшими коллегами. Впрочем, последнее к него никак не вышло бы: свой громкий визит в магазин н нанес в шесть утра. В столь ранний час в магазине никого не было, поэтому никто, к счастью, не пострадал. Приехавшая на место происшествия полиция препроводила хулигана в каталажку.
По свидетельству полицейских, даже после того, как хулиган снес входные двери магазина, он продолжалдавить на газ, в итоге, немало прокатившись по магазину и нанеся ему существенный урон. В конце концов, принадлежавший нарушителю Volkswagen Passat 2015 года заглох при очередном столкновении с витриной, застряв в дебрях, оставшихся от магазина.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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