Уволенный сотрудник устроил громкий визит к бывшим коллегам

Уволенный сотрудник универсального магазина Walmart навестил прежнее место работы, вломившись в магазин на машине через главный вход и нанеся, как гласил полицейский рапорт, значительный урон заведению.

32-летний Лейси Корделл Джентри был уволен из магазина накануне, но почему-то решил еще раз увидеть бывшее место работы и попрощаться с бывшими коллегами. Впрочем, последнее к него никак не вышло бы: свой громкий визит в магазин н нанес в шесть утра. В столь ранний час в магазине никого не было, поэтому никто, к счастью, не пострадал. Приехавшая на место происшествия полиция препроводила хулигана в каталажку.