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Уволенный сотрудник устроил громкий визит к бывшим коллегам

Уволенный сотрудник устроил громкий визит к бывшим коллегам (4 фото)

Автор:
20 апреля 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: walmart   запомните меня таким   история   магазин   нежданный визит   ну вы даете!   странные люди   увольнения   
359
4
Уволенный сотрудник магазина Walmart в Конкорде, Северная Каролина, решил навестить бывших колег. Правда, сделал он это весьма оригинальным образом - вломившись в магазин на машине.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: walmart   запомните меня таким   история   магазин   нежданный визит   ну вы даете!   странные люди   увольнения   
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4  комментария
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61k
Viktor 58 минут назад
Работник, да с него работник как с говна пуля! Вот погромы чинить, да в баскетбол под рэп штырить, вот это да!

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Бэмсяра Полчаса назад
почему то я ни сколько не удивлен, что зачинщик снова обезьянка)))
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5k
Александр Иванов 49 минут назад
А как же MLM (Monkey Lives Matter)?
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