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15 сумасшедших примеров, когда мода вырвалась из-под контроля

15 сумасшедших примеров, когда мода вырвалась из-под контроля (16 фото)

Автор:
15 апреля 2021 22:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Вырвалась   Конроль   Примеры   забавно   здравый смысл   мода   сумасшедшие   
2387
16

Каждый знает, что мода - вещь непредсказуемая и может меняться очень быстро. И некоторые товарищи, которые пытаются угнаться за ней, терпят сокрушительное фиаско. Люди в этом посте старались быть модными любой ценой, но при выборе одежды они не всегда руководствовались здравым смыслом. И поэтому они добились довольно странных, а порой и забавных, результатов.

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Метки: Вырвалась   Конроль   Примеры   забавно   здравый смысл   мода   сумасшедшие   
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9  комментариев
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5k
Андрей Крылов 2 часа назад
Это не мода вырвалась из по котроля. Это то, что когда нет ничего внутри, то хочется как-то быть заметным хотя бы снаружи. Подавляющее большинство реально полезных
. мудрых и великих юдей могли и чудить. Но уж не так выпенрёжно и показушно. Хоть кого возьми. Ну эйштейн не любил носить носки. Но кому это было особенно видно? Всякие современные миллиардеры одваются так, что встреив на улице можно приняьт за бомжа. Всякие Ленины со Сталиными тодже оне отличались эпотажем. А это!? Просот тупые клоуны. Они всегда были есть и будут. Чего их осуждать или хвалить? Они недостойны даже упоминаний. Даже тут. И потому минус от меня.
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454
Леший 11 минут назад
Фрики.
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−13
Виктор Ефимов Полчаса назад
Мне эта мода напоминает моду молодёжи Советского Союза а именно всякого рода хипарей
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7k
Миха 44 минуты назад
)))) тут ответ уже найден)))

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7k
Alex Djeff Час назад
Всё ближе к парнокопытным.
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7k
Natrogrii 2 часа назад
вспомнилось название альбома одной группы.....
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14k
vikklu 2 часа назад
Откуда в мире столько и.па.ну.тых?
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7k
Andrei vikklu Час назад
Их гораздо больше. А тут ещё и естественный отбор не работает.
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36k
Бабай 2 часа назад
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