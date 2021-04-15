15 сумасшедших примеров, когда мода вырвалась из-под контроля

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Каждый знает, что мода - вещь непредсказуемая и может меняться очень быстро. И некоторые товарищи, которые пытаются угнаться за ней, терпят сокрушительное фиаско. Люди в этом посте старались быть модными любой ценой, но при выборе одежды они не всегда руководствовались здравым смыслом. И поэтому они добились довольно странных, а порой и забавных, результатов.
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Люблю брюки
Обувь только для выхода
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. мудрых и великих юдей могли и чудить. Но уж не так выпенрёжно и показушно. Хоть кого возьми. Ну эйштейн не любил носить носки. Но кому это было особенно видно? Всякие современные миллиардеры одваются так, что встреив на улице можно приняьт за бомжа. Всякие Ленины со Сталиными тодже оне отличались эпотажем. А это!? Просот тупые клоуны. Они всегда были есть и будут. Чего их осуждать или хвалить? Они недостойны даже упоминаний. Даже тут. И потому минус от меня.