15 сумасшедших примеров, когда мода вырвалась из-под контроля

Каждый знает, что мода - вещь непредсказуемая и может меняться очень быстро. И некоторые товарищи, которые пытаются угнаться за ней, терпят сокрушительное фиаско. Люди в этом посте старались быть модными любой ценой, но при выборе одежды они не всегда руководствовались здравым смыслом. И поэтому они добились довольно странных, а порой и забавных, результатов.