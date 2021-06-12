В Калифорнии полицейские избили подростка за кражу в магазине

Американских полицейских снова обвиняют в излишней жестокости и превышении должностных полномочий. На днях в городе Глендейл в Южной Калифорнии 17-летнего подростка поймали на воровстве в спортивном супермаркете. Приехавшие на вызов копы без разговоров положили подозреваемого на пол и принялись надевать на него наручники. В ходе задержания один из сотрудников в штатском ударил лежащего парня несколько раз кулаком, а второй мощно пнул ногой в лицо.





К слову, подросток оказался находчивым и принялся выкрикивать на весь магазин, ставшую одним из лозунгов протеста против полицейского "беспредела", фразу Джорджа Флойда, - I can`t breathe (я не могу дышать). Правда, ему это не сильно помогло.