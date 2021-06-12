В Калифорнии полицейские избили подростка за кражу в магазине

Копы говорят, что парень сопротивлялся при задержании.
Американских полицейских снова обвиняют в излишней жестокости и превышении должностных полномочий. На днях в городе Глендейл в Южной Калифорнии 17-летнего подростка поймали на воровстве в спортивном супермаркете. Приехавшие на вызов копы без разговоров положили подозреваемого на пол и принялись надевать на него наручники. В ходе задержания один из сотрудников в штатском ударил лежащего парня несколько раз кулаком, а второй мощно пнул ногой в лицо.
К слову, подросток оказался находчивым и принялся выкрикивать на весь магазин, ставшую одним из лозунгов протеста против полицейского "беспредела", фразу Джорджа Флойда, - I can`t breathe (я не могу дышать). Правда, ему это не сильно помогло.
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После публикации ролика с избиением, полицейских отстранили от работы. Сами стражи порядка объясняют свой поступок тем, что тинейджер яростно сопротивлялся.
В ходе задержания подросток получил несколько синяков и травму головы. Его родителя надеются, что копов накажут по всей строгости закона, чтобы подобных инцидентов больше не повторялось.
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Чтобы подобных инцидентов больше не повторялось,нужно просто пересажать всех негров!
Да, ножа у него не было. Он понял что я хочу его убить. Обоссался, кстати.
Десять негритят отправились обедать,
Один поперхнулся, их осталось девять.
Девять негритят, поев, клевали носом,
Один не смог проснуться, их осталось восемь.
Восемь негритят в Девон ушли потом,
Один не возвратился, остались всемером.
Семь негритят дрова рубили вместе,
Зарубил один себя и осталось шесть их.
Шесть негритят пошли на пасеку гулять,
Одного ужалил шмель, их осталось пять.
Пять негритят судейство учинили,
Засудили одного, осталось их четыре.
Четыре негритенка пошли купаться в море,
Один попался на приманку, их осталось трое.
Трое негритят в зверинце оказались,
Одного схватил медведь, и вдвоем остались.
Двое негритят легли на солнцепеке,
Один сгорел и вот один, несчастный, одинокий.
Последний негритенок поглядел устало,
Он пошел повесился, и никого не стало.
С другой же стороны, не секрет, что девочки, которых чморили в школе, нередко становятся учителями, а мальчики полицейскими, и отыгрываются за свои детские обиды и травмы на тех, кто не может дать равноценный ответ.
зачем избивать,тебе за это премию дадут или получил дубинку , ксиву и сразу я не тварь имею право?
И родителям тоже навешать не мешало бы.
У ментов есть дубинки, тейзер и так далее. Ими можно пользоваться. Разрешены удары в торс и по мягким тканям. А вот подобная самодеятельность может стоить им карьеры. Винить в этом они могут только себя. Даже если удар ногой в лицо был не сильный это против всех инструкций и ни как не соответствует угрозе исходящей от задержанного.