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В Калифорнии полицейские избили подростка за кражу в магазине

В Калифорнии полицейские избили подростка за кражу в магазине (1 фото + 2 видео)

Автор:
12 июня 2021 14:59
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   избиение   калифорния   кража   подросток   полицейские   супермаркет   
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Копы говорят, что парень сопротивлялся при задержании.

Источник:

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Метки: видео   избиение   калифорния   кража   подросток   полицейские   супермаркет   
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25  комментариев
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52k
Нанук Паналык 3 часа назад
"Его родителя надеются, что копов накажут по всей строгости закона, чтобы подобных инцидентов больше не повторялось."

Чтобы подобных инцидентов больше не повторялось,нужно просто пересажать всех негров!
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5k
Александр 3 минуты назад
полное отсутствие профессионализма
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−36
Князь Курбский 5 минут назад
Я как то крикнул парню бросай нож. Наведя пушку. Он снял всю одежду и лег мордой в говно и съел его
Да, ножа у него не было. Он понял что я хочу его убить. Обоссался, кстати.
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−36
Князь Курбский 9 минут назад
В российской мусарне забивают насмерть пачками. Но умнее, не на камеру
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62
марвин флинн 15 минут назад
"Его родителя надеются, что всех накажут - копов-за превышение, вора - за воровство и сопротивление полицейским...,,
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1k
Moon24 19 минут назад
Копы не виноваты , они просто задержали его и навешали чтобы не трепыхался . Гуманизм к таким задержанным существам совершенно излишен
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1k
zu4ara 55 минут назад
просто считалочка


Десять негритят отправились обедать,
Один поперхнулся, их осталось девять.

Девять негритят, поев, клевали носом,
Один не смог проснуться, их осталось восемь.

Восемь негритят в Девон ушли потом,
Один не возвратился, остались всемером.

Семь негритят дрова рубили вместе,
Зарубил один себя и осталось шесть их.

Шесть негритят пошли на пасеку гулять,
Одного ужалил шмель, их осталось пять.

Пять негритят судейство учинили,
Засудили одного, осталось их четыре.

Четыре негритенка пошли купаться в море,
Один попался на приманку, их осталось трое.

Трое негритят в зверинце оказались,
Одного схватил медведь, и вдвоем остались.

Двое негритят легли на солнцепеке,
Один сгорел и вот один, несчастный, одинокий.

Последний негритенок поглядел устало,
Он пошел повесился, и никого не стало.
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0
yiora Час назад
Ну да,нужно было смотреть и умиляться.На выходе дать конфетку и проводить домой
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33k
Гёз Уленшпигель Час назад
Прекрасное видео!!!
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113
sundowner 2 часа назад
С одной стороны, неизвестна предыстория избиения. Что 17-летний сказал полицейским, в каком тоне, ну и далее по списку. Многие представители подрочества нонче весьма даже борзые, успокоить их может только хороший удар в бубен. И не один.
С другой же стороны, не секрет, что девочки, которых чморили в школе, нередко становятся учителями, а мальчики полицейскими, и отыгрываются за свои детские обиды и травмы на тех, кто не может дать равноценный ответ.
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60
wr2x2 2 часа назад
по ходу скоро к преступникам в Америке будет с поклоном обращаться и с просьбой позволить задержание )
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3k
mobi dic 2 часа назад
ни когда этого не понимал.ну поймал ,молодец.
зачем избивать,тебе за это премию дадут или получил дубинку , ксиву и сразу я не тварь имею право?
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62
марвин флинн mobi dic 10 минут назад
,,ни когда этого не понимал.ну поймал ,молодец.,, ----- попробуй продолжать держать в состоянии ,,пойманного,, дикого зверя в 70-80кГ, который без наручников, еще и кусается.
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6
gfhdfg 3 часа назад
Подбит глаз и голова...))) Ну да все ж такие нежные там , помню как нас лупасил дубинкой участковый за то что в подъездах курили и матерились )) ЗА ДЕЛО ЧЁ )))
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4k
newegg 3 часа назад
Мало дали.
И родителям тоже навешать не мешало бы.
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2k
PLT LDR 3 часа назад
В чём фишка... Полицейским не запрещается подавлять сопротивление задержанных. А вот удали в лицо, и тем более пинки по голове строжайше запрещены.

У ментов есть дубинки, тейзер и так далее. Ими можно пользоваться. Разрешены удары в торс и по мягким тканям. А вот подобная самодеятельность может стоить им карьеры. Винить в этом они могут только себя. Даже если удар ногой в лицо был не сильный это против всех инструкций и ни как не соответствует угрозе исходящей от задержанного.
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2k
Frank Borman 3 часа назад
В некоторых странах за воровство отрубают ханд, а тут всего то дали по фейсу. Тинейджеру не надо бы резистовать арресту.
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358
Гиперборей 3 часа назад
Мало дали малолетнему дебилу, ему кстати это на пользу и для его же блага. Просто этого он пока не понимает...
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222
Maksfil 3 часа назад
Доходчиво объяснили, что воровать нехорошо. Следующий раз подумает стоит ли оно того.
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