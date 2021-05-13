В Сети опубликовали видео из города Елец Липецкой области: на кадрах компания из нескольких человек избивает мужчину на глазах у бездействующего полицейского.





Инцидент произошел 12 мая на улице 9-го Декабря - прямо под окнами местной администрации, работники которого и засняли избиение на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, как крепкие мужчины по очереди наносят удары по лицу и туловищу пострадавшего, при этом в руках у одного из нарушителей можно увидеть нож. В это время полицейский находится в стороне, разговаривает по телефону и не торопится вмешиваться в конфликт.