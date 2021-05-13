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В Ельце на глазах у полицейского несколько минут избивали местного предпринимателя

В Ельце на глазах у полицейского несколько минут избивали местного предпринимателя (2 фото + 1 видео)

Автор:
13 мая 2021 13:43
Сообщество : Криминал
Метки: Елец   бездействие   видео   избиение   полицейский   предприниматель   
2585
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Бездействие правоохранителя вызвало вопросы в Следственном комитете.

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Метки: Елец   бездействие   видео   избиение   полицейский   предприниматель   
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30  комментариев
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7k
Дмитрий Данилов 2 часа назад
Он разве не за одно с ними?
Может он их и крышует, если кто вызовет наряд
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−57
trent07 8 минут назад
Именно поэтому выборы всех уровней должны быть только непрерывные, поименные(открытые) и бесцензовые. Непрерывные - чтобы избранное лицо не успело продвинуть невыгодные нам законы в течение срока своих полномочий либо чтобы их самостоятельно оперативно отменить и принять нам выгодные прямым референдумом, страховка от невыполнения предвыборных обещаний. Поименные(открытые) - только поименное голосование защищено от фальсификаций, потому что любой избиратель может вычистить список избирателей от мертвых душ, от дубликатов записей избирателей, от дубликатов волеизъявлений, самостоятельно посчитать голоса за или против – счетные комиссии больше не нужны и не смогут заниматься фальсификациями. Бесцензовые - а какой смысл избирателю принимать участие в голосовании, в выборах, если сторонние ОПГ ограничили пространство решений в своих интересах без учета интересов избирателя? Ваши интересы сотрудники общественных служб будут учитывать, если только они будут выбираться и сниматься с должностей выборами непрерывными, поименными(открытыми) и бесцензовыми.
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66k
Пётровыч 13 минут назад
Это не полицейский, это мусор.
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974
Алексей 13 минут назад
Сотрудник однозначно в теме. На выход из органов!!! Срочно!!! И проверку туда, где он служит!
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12k
Агент Безопасной Национальности 18 минут назад
- Вы же видете, пятеро одного бьют! Почему вы не вмешались, вы же полицейский?!
- Ну, я решил, что раз их пятеро, то должны сами справиться...
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135
ЯуЦуЧу 44 минуты назад
потому что это не сторонники Навольного, мирно идущие по улице, а реальные представители путина во время работы, он не мог перечить вышестоящему руководству.
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10k
Артем 45 минут назад
Еще лет 10-15 назад зассали бы такие ролики скидывать и рты свои в возмущении открывать, а было такое повсеместно. Теперь раз в год кто-то увидел и все "90-е вернулись"! Те кто так говорит, в 90-х у мамки титьку сосали и знать про них не могут априори! Ну а я проВангую, мента уволят, с быдланами то же кому надо пообщаются. Ну а терпила если сам заяву в полицию не унесет, всю жизнь терпилой и будет двигаться.
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11k
Михаил Карпов Час назад
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254
jojoh Час назад
Жырный сука чмошник чет своими жырными культяпками пошел махать, один на один [мат] бы его как сосиску!
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8k
Шамсуддин Час назад
Ссылка www.youtube.com
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82
Fisher1979 Час назад
Начало уже было когда братва 90-х начала освобождаться.
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461
Алексей Попов Час назад
А депутат просто снимает??? Никого не вызывает? Не вмешивается? "Депутатская неприкосновенность? А СК к нему не возникло вопросов? Или статью за бездействие отменили? По ходу наверно депутат и снимал в назидание тем кто доляху не заслал....
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360
анатолий горленко Час назад
Так не обломится ж ничего.
Раньше (давно давно ) взятку давали, чтобы чиновник нарушил закон,
а теперь для того, чтобы сделал всё по закону. Оверкиль!!!
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3k
Том Сойер Час назад
Вот из-за таких "стражей закона" их продолжают называть "мусора"...
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53k
pynh Час назад
Вот если бы избиваемый из пятерочки бутылку водки тиснул, полиция бы сразу подскочила. А тут - ну его нафиг.
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5k
кот базилий Час назад
Это не первый случай бездействия полиции в похожих ситуациях.
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82
Fisher1979 кот базилий Час назад
Показанное в этих кадрах бездействие муниципалитета доказывает лишь то что власть вся в коррупции.
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9k
harlamov Час назад
Так власть-то в стране только для бабушек и наивных одуванчиков существует.
В телеке все хорошо. Капитализм, честная конкуренция, нанотехнологии, ай ти компании, сильное государство, конкурируем с США за мировое господство, президент вообще красавчик - спортивный, мудрый, харизматичный... Продолжение смотрите в следующих сериях сериала "Россия встала с колен".
А по факту жирная гопота сидит в чиновничьих кабинетах, другая быдло гопота в офисных центрах и все они, разворовывая бюджет и деньги россиян, делают вид, что существует какая-то рыночная экономика и государство закупает у бизнесменов какие-то товары и услуги.
Просто бандитские группировки перекладывают наши деньги себе в карман, как и в 90-е, но сейчас натянули ширму в виде государства и летающего со стерхами президента.
В общем-то понять, что это обман и профанация не так сложно. Большинство просто не хочет этого понимать.
А так этот мент и олицетворяет нашу государственную власть. Топчется где-то рядом и мечтает только получить кусочек с бандитского стола. Чтоб большие дяденьки не пи#ды ему дали, а немного денюжек... ну или замок построили. Это уж у кого какая должность и какие аппетиты.
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22k
Батончик с маком Час назад
Ух-ты, живой полицай! Нынче их можно только в праздничные дни в людных местах увидеть.
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4k
schmubu Час назад
полицист зассал против 6-ых быков в одиночку идти, коллег вызывал, небось.
это только в амерском кино они такие смелый, в толпу бандюг в одиночку врубаются и всех по стенке строят. а на самом деле - если их хоть на одного меньше - тусуются рядом и ждут подмогу.
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14k
ЦСКА Час назад
90-е, по сути никуда не делись! Просто спортивные костюмы и кожаные куртки, сменились костюмами от Brioni и депутатскими портфелями.... Юристы, кто скажет, на сколько статей УК РФ, потянет сия фактура, протяженностью чуть больше 2х минут, С учетом того, что фигурантов вычислят и задержат, включая "блюстителя закона"?? И ради интереса можно отследить, чем все закончится, если конечно даты верные...
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4k
aleksei 2 часа назад
Прикормыш, вот и не вмешивается
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