Бездействие правоохранителя вызвало вопросы в Следственном комитете.
В Сети опубликовали видео из города Елец Липецкой области: на кадрах компания из нескольких человек избивает мужчину на глазах у бездействующего полицейского.
Инцидент произошел 12 мая на улице 9-го Декабря - прямо под окнами местной администрации, работники которого и засняли избиение на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, как крепкие мужчины по очереди наносят удары по лицу и туловищу пострадавшего, при этом в руках у одного из нарушителей можно увидеть нож. В это время полицейский находится в стороне, разговаривает по телефону и не торопится вмешиваться в конфликт.
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По словам депутата областного Совета Олега Хомутинникова, который стал свидетелем избиения, пострадавший - местный бизнесмен, выигравший тендер на поставку стройматериалов - за это он якобы и был избит конкурентами.
После резонансного инцидента местная полиция начала проверку, хотя заявлений по поводу избиения пострадавший не подавал. Следственный комитет, в свою очередь, хочет выяснить, как так получилось, что полицейский, очевидно, находившийся при исполнении, не стал вмешиваться в конфликт и позволил мужчинам безнаказанно избивать предпринимателя. Начались
бесконечные проверки.
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Может он их и крышует, если кто вызовет наряд
- Ну, я решил, что раз их пятеро, то должны сами справиться...
Раньше (давно давно ) взятку давали, чтобы чиновник нарушил закон,
а теперь для того, чтобы сделал всё по закону. Оверкиль!!!
В телеке все хорошо. Капитализм, честная конкуренция, нанотехнологии, ай ти компании, сильное государство, конкурируем с США за мировое господство, президент вообще красавчик - спортивный, мудрый, харизматичный... Продолжение смотрите в следующих сериях сериала "Россия встала с колен".
А по факту жирная гопота сидит в чиновничьих кабинетах, другая быдло гопота в офисных центрах и все они, разворовывая бюджет и деньги россиян, делают вид, что существует какая-то рыночная экономика и государство закупает у бизнесменов какие-то товары и услуги.
Просто бандитские группировки перекладывают наши деньги себе в карман, как и в 90-е, но сейчас натянули ширму в виде государства и летающего со стерхами президента.
В общем-то понять, что это обман и профанация не так сложно. Большинство просто не хочет этого понимать.
А так этот мент и олицетворяет нашу государственную власть. Топчется где-то рядом и мечтает только получить кусочек с бандитского стола. Чтоб большие дяденьки не пи#ды ему дали, а немного денюжек... ну или замок построили. Это уж у кого какая должность и какие аппетиты.
это только в амерском кино они такие смелый, в толпу бандюг в одиночку врубаются и всех по стенке строят. а на самом деле - если их хоть на одного меньше - тусуются рядом и ждут подмогу.