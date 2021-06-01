Как банк по ошибке сделал россиянина миллионером

Житель Тулы, переводя свои деньги на другой счёт, заметил странность, которая позволила ему "наказать" банк на 50 миллионов рублей, используя сбой программы после обновления в мобильном приложении.
36-летний туляк заметил неточность в работе мобильного приложения после очередного обновления: при переводах на карты других банков сумма на его счёте не списывались, в то время как счета, на которые он переводил деньги, волшебным образом пополнялись. Мужчина не устоял перед соблазном и за несколько проведённых транзакций, "разбогател" в общей сложности примерно на 50 миллионов рублей.
На похищенные у банка деньги новоиспечённый миллионер гулял, не скупясь около двух месяцев. В числе прочего он купил иномарку себе и своей жене, слетал на отдых за границу и приобрёл три квартиры.
Банк спохватился о пропаже, когда не сошёлся дебет с кредитом в квартальном отчёте. А далее, в эру цифровых технологий, найти причину недостачи и самого "выгодополучателя", не составило большого труда. Теперь несостоявшийся миллионер обвиняется в краже, совершённой в особо крупном размере, и в легализации денег, полученных преступным путём. Из чего следует то, что следующие 12 лет, гражданин, вполне вероятно проведёт на казённых нарах и тюремных харчах.
В описанном сюжете житель Тулы явно сжульничал, однако, на самом деле, находку от кражи отделяет довольно тонкая черта. В нижеследующем ролике юрист разъясняет правовые особенности этих понятий:
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Ранее сообщалось о том, как, воспользовавшись оплошностью банка, австралиец потратил на шикарную жизнь 2,1 миллиона чужих долларов.
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И чисто гипотетически, даже если перевели, то второй/третий банк даже не интересуется откуда такие деньги поступили?
Какая-то утка, а не новость.
Пойдешь в полицию, а там такая вещь ментам и понравится. Оставь говорят на полгодика, если о ней не заявят мы тебе сообщим!
Что вещь забрал владелец))
Это нормальное явление, овердрафт называется. Он в договоре предусмотрен, проценты иногда по нему очень большие.
Я на сбере частенько этот эффект наблюдаю когда перевожу деньги на другую карту, деньги иногда моментально не списываются в силу ряда причин и это не сбой мобильного приложения. Надо быть больным на голову чтобы вогнать свой счёт в овердрафт на 50 лямов и быть вообще полным идиотом чтобы подумать, что банк этого не заметит.
https://www.sravni.ru/debetovye-karty/info/texnicheskij-overdraft-po-debetovoj-karte/https://www.sravni.ru/debetovye-karty/info/texnicheskij-overdraft-po-debetovoj-karte/
Хер тебе кто позволить овердрафтнуть такую сумму.
У меня отличная кредитная история, но пойти ниже нуля более чем на $100к у меня никак не получится. Это надо быть Абрамовичем, чтобы иметь такой овердрафт как в топике, умник.
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