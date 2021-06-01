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Как банк по ошибке сделал россиянина миллионером

Как банк по ошибке сделал россиянина миллионером (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 июня 2021 21:25
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   бой   видео   деньги   кража   программа   счета   тула   
2441
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Житель Тулы, переводя свои деньги на другой счёт, заметил странность, которая позволила ему "наказать" банк на 50 миллионов рублей, используя сбой программы после обновления в мобильном приложении.

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Метки: Россия   бой   видео   деньги   кража   программа   счета   тула   
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26  комментариев
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8k
Андрей Ма-С 2 часа назад
самое прикольное ели ты по ошибке перевел деньги не тому то вернуть можно только по добровольному согласию того человека кому ты перевел сумму. А если банк на..ался то ты преступник и обязан вернуть деньги и отсидеть срок
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4k
Андрей 20 минут назад
т.к. один банк невзирая на банковские лимиты даёт перевести переводом карта-карта (ну или просто перевод на карту) 50 000 000 да ещё и буквально за несколько операций?
И чисто гипотетически, даже если перевели, то второй/третий банк даже не интересуется откуда такие деньги поступили?

Какая-то утка, а не новость.
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3k
Федя Хитрый 41 минуту назад
Могли бы и мою фотку так же вставить. Какая разница?
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2k
RRK 53 минуты назад
Хмм... 25 лет ипотека или 12 лет отсидки за 50 лямов, думаю это очень выгодное предложение..
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3k
Allmaster Час назад
А как понять, что найденная вещь не потеряна, а выкинута за ненадобностью, по прихоти владельца, тупо разонравилась?
Пойдешь в полицию, а там такая вещь ментам и понравится. Оставь говорят на полгодика, если о ней не заявят мы тебе сообщим!
Что вещь забрал владелец))
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9k
Кыся Час назад
Он идиот, а не миллионер. Я бы уже через неделю пил бы водку где-нибудь на вилле в загранке.
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172
Сигизмунд Лазаревич Кыся 21 минуту назад
и на долго бы тебе этого полтинника хватило? Не говоря уже о том, что спешно улететь туристом это не значит обезопасить себя от выдачи на родину. Найти мало, основное это сохранить.
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65k
Вит Вит Час назад
А пруфы можно?Просто я туляк,а об этом не слышал...
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Вы не слушайте эту девушку адвоката. Она пример приводит явно не раскрывая всей сути примера. Т.е. ситуация не просто "мальчик подобрал упавшие деньги", а один уронил, второй тут же подобрал и отказался отдавать! А это действительно состав преступления, предусмотренный ст. 161 УК РФ. Есть очень простое понятие. Всё что найдено, должно быть либо сдано в полицию, либо сделано заявление о находке. Если в течении полугода хозяин найденного не найдётся, то тот кто нашел становится добросовестным приобретателем и имеет полное право пользоваться найденным.
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21k
Юрьевич 2 часа назад
"при переводах на карты других банков сумма на его счёте не списывались, в то время как счета, на которые он переводил деньги, волшебным образом пополнялись."

Это нормальное явление, овердрафт называется. Он в договоре предусмотрен, проценты иногда по нему очень большие.
Я на сбере частенько этот эффект наблюдаю когда перевожу деньги на другую карту, деньги иногда моментально не списываются в силу ряда причин и это не сбой мобильного приложения. Надо быть больным на голову чтобы вогнать свой счёт в овердрафт на 50 лямов и быть вообще полным идиотом чтобы подумать, что банк этого не заметит.
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9k
harlamov 2 часа назад
Ну это наивно. Если уж хотел воспользоваться ситуацией, то хоть бы паспорт себе замутил новый и свалил бы в братскую республику. Может не два месяца кайфовал, а подольше.
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4k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Ух-ты, ух-ты, очередные педунцы подвезли... Ну-ну...
Вот Рома .охуеет от подъехавшей популярности - https://vk.com/id11903283
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3k
Core 2 часа назад
Главная особенность - сначала надо было свалить
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