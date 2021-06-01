Как банк по ошибке сделал россиянина миллионером

На похищенные у банка деньги новоиспечённый миллионер гулял, не скупясь около двух месяцев. В числе прочего он купил иномарку себе и своей жене, слетал на отдых за границу и приобрёл три квартиры.

Банк спохватился о пропаже, когда не сошёлся дебет с кредитом в квартальном отчёте. А далее, в эру цифровых технологий, найти причину недостачи и самого "выгодополучателя", не составило большого труда. Теперь несостоявшийся миллионер обвиняется в краже, совершённой в особо крупном размере, и в легализации денег, полученных преступным путём. Из чего следует то, что следующие 12 лет, гражданин, вполне вероятно проведёт на казённых нарах и тюремных харчах.

В описанном сюжете житель Тулы явно сжульничал, однако, на самом деле, находку от кражи отделяет довольно тонкая черта. В нижеследующем ролике юрист разъясняет правовые особенности этих понятий: