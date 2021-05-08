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В Бийске парень не устоял перед своим отражением в зеркале лифта

В Бийске парень не устоял перед своим отражением в зеркале лифта (2 фото + 1 видео)

Автор:
08 мая 2021 11:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бийск   видео   зеркало   камера   кража   лифт   
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Очень удобно, когда в лифте есть зеркало. Можно и на себя вдоволь налюбоваться.

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Метки: Бийск   видео   зеркало   камера   кража   лифт   
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smakido Минуту назад
"Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи - я ль на свете всех милее?!..."
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