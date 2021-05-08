В Бийске парень не устоял перед своим отражением в зеркале лифта

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Очень удобно, когда в лифте есть зеркало. Можно и на себя вдоволь налюбоваться.
Забавная кража произошла в городе Бийске. В одном из домов по улице Советской молодой мужчина, зайдя в кабинку лифта, настолько был поражён своей красотой в зеркале, что не смог расстаться со своим отражением.
Записи с камеры наблюдения опубликовала в соцсетях местная жительница. Парень долго разглядывал себя в зеркало. В какой-то момент он решил, что ему жизненно важно заполучить это зеркало.
По предварительной информации хулиганистый нарцисист, протрезвев, вернул зеркало в лифт.
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