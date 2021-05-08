В Бийске парень не устоял перед своим отражением в зеркале лифта

Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело"

Прохожие в Петербурге поколотили мигрантов, которые пытались отобрать телефон у девушки

В Киеве у подъезда установили камеру, которая сиреной спугивает желающих справить нужду

В Новосибирске "тевтонец" занимается кражей лампочек в подъезде

Черный кот обнаружил камеру в соседской двери и стал звездой

Чтобы порадовать девушку, россиянин с ножом ограбил зоомагазин