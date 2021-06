Актер Сэмюэл Л. Джексон назвал пять любимых фильмов со своим участием

Сэмюэл Л. Джексон рассказал о любимых фильмах, в которых он снялся, в июньском выпуске вечернего шоу Стивена Кольбера. Актёр сыграл больше чем в 150 картинах, но ведущий программы попросил назвать его пять работ, которые он предпочитает остальным.



Фаворитами Джексона стали фильмы, вышедшие в 1990-х:



«Долгий поцелуй на ночь» (The Long Kiss Goodnight)

«Время убивать» (A Time to Kill)

«Джеки Браун» (Jackie Brown)

«187»

«Красная скрипка» (The Red Violin)



Джексон отметил, что он не стесняется пересматривать фильмы со своим участием и считает, что актёры, которые якобы не могут смотреть на себя в кино, попросту лукавят.