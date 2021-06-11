Актер Сэмюэл Л. Джексон назвал пять любимых фильмов со своим участием

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Во время недавнего выпуска вечернего шоу Стивена Кольбера (The Late Show with Stephen Colbert) известный американский актер и продюсер Сэмюэл Лерой Джексон рассказал о любимых фильмах со своим участием. «Криминального чтива» и «Омерзительной восьмёрки» среди них не оказалось.
Сэмюэл Л. Джексон рассказал о любимых фильмах, в которых он снялся, в июньском выпуске вечернего шоу Стивена Кольбера. Актёр сыграл больше чем в 150 картинах, но ведущий программы попросил назвать его пять работ, которые он предпочитает остальным.
Фаворитами Джексона стали фильмы, вышедшие в 1990-х:
«Долгий поцелуй на ночь» (The Long Kiss Goodnight)
«Время убивать» (A Time to Kill)
«Джеки Браун» (Jackie Brown)
«187»
«Красная скрипка» (The Red Violin)
Джексон отметил, что он не стесняется пересматривать фильмы со своим участием и считает, что актёры, которые якобы не могут смотреть на себя в кино, попросту лукавят.
Фаворитами Джексона стали фильмы, вышедшие в 1990-х:
«Долгий поцелуй на ночь» (The Long Kiss Goodnight)
«Время убивать» (A Time to Kill)
«Джеки Браун» (Jackie Brown)
«187»
«Красная скрипка» (The Red Violin)
Джексон отметил, что он не стесняется пересматривать фильмы со своим участием и считает, что актёры, которые якобы не могут смотреть на себя в кино, попросту лукавят.
Сам же он во время самоизоляции из-за Covid-19 посмотрел несколько картин, в которых сыграл, а также многие другие фильмы и сериалы. Среди них Джексон выделил «НольНольНоль» — сериал о наркомафии, который снял Стефано Соллима («Убийца 2: Против всех») — и «Банды Лондона», созданные Гаретом Эвансом, режиссёром «Рейда». Этот сериал Сэмюэлу Л. Джексону понравился настолько, что он пересмотрел его несколько раз.
Актёр также назвал пятёрку лучших фильмов, в которых он мог бы (или, напротив, не мог бы) сыграть. Список получился разнообразным — в него вошли, например, боевик «Круто сваренные» Джона Ву и корейский экшен-фильм «Берлинское дело».
«Гангстер» (Hoodlum)
«Крёстный отец» (Godfather)
«Круто сваренные» (Hard Boiled)
«Рейд» (The Raid)
«Берлинское дело» (The Berlin File)
«Гангстер» (Hoodlum)
«Крёстный отец» (Godfather)
«Круто сваренные» (Hard Boiled)
«Рейд» (The Raid)
«Берлинское дело» (The Berlin File)
Отрывок из выпуска вечернего шоу Стивена Кольбера с Сэмюэлом Л. Джексоном
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