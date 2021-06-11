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Актер Сэмюэл Л. Джексон назвал пять любимых фильмов со своим участием

Актер Сэмюэл Л. Джексон назвал пять любимых фильмов со своим участием (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 июня 2021 13:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Сэмюэл Л. Джексон   звезды   знаменитости   интересно   кино   список   фильм   
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Во время недавнего выпуска вечернего шоу Стивена Кольбера (The Late Show with Stephen Colbert) известный американский актер и продюсер Сэмюэл Лерой Джексон рассказал о любимых фильмах со своим участием. «Криминального чтива» и «Омерзительной восьмёрки» среди них не оказалось.

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Метки: Сэмюэл Л. Джексон   звезды   знаменитости   интересно   кино   список   фильм   
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2  комментария
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9k
Мафусаил Час назад
Время убивать, там мощный монолог Макконахи в конце, я когда смотрел подафигел! 187, тяжелый фильм, Долгий поцелуй на ночь ну так, но это лично мне, Джекки Браун всё никак не глянуть((( Красная скрипка, мне очень зашёл, особенно музыка, будете смотреть запомните монолог Сэмуэля об этой скрипке...а потом музыка Джошуа Белла...просто огонь!
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49k
alertol 21 минуту назад
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Alonso

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