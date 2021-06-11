10 отличных фильмов с Моникой Беллуччи

Небольшая подборка фильмов с одной из самых красивых актрис в истории мирового кино Моникой Беллуччи. А какой ваш любимый фильм с её участием?
Кроме красоты Моника обладает блестящим актерским талантом, который она не раз показывала в своей работе.
«Малена»
Италия, США, 2000
Малена — красавица вдова, наваждение мужчин и предмет зависти женщин. Жены распускают о ней грязные сплетни. Мужья преследуют ее по пятам и грезят о ней.
«Квартира»
Франция, Испания, Италия, 1996
Прекрасный дуэт Моники Беллуччи и Венсана Касселя в драматическом детективе «Квартира» покорил сердца европейских зрителей, а следом — и наши.
Молодой бизнесмен Макс собирается на важные переговоры в Токио. В Париже остается его невеста. Перед самым отъездом Макс видит в кафе Лизу — девушку, которую он страстно любил два года назад и которая тогда самым таинственным образом исчезла, не сказав на прощанье ни слова. Лиза говорила в кафе по телефону и убежала. Макс выскочил следом за ней, но не успел — она уехала на автомобиле. Вернувшись, он нашел ее пудреницу и ключи от квартиры. Начал поиски, забыв и о невесте, и о поездке в Токио.
«Необратимость»
Франция, 2002
Видимо, Моника и Венсан — два счастливых человека. Влюбленным удалось вместе жить и работать. Более того, накал страстей, который бушевал в сердцах актеров, отлично повлиял на их работу.
«Братство волка»
Франция, 2001
Еще одна лента с участием Моники и Венсана, только на этот раз парочка дополняется еще одним главным героем — Марком Дакаскосом.
Действие картины разворачивается во Франции во второй половине XVIII века. В это время в окрестностях местечка под названием Жевадан орудует таинственный зверь и беспощадно убивает беззащитных крестьян.
«Страсти Христовы»
США, 2004
Описывать сюжет картины «Страсти Христовы» совсем бессмысленно — эту историю знает каждый человек. Блестящая работа Мела Гибсона воссоздает последние двенадцать часов из жизни Иисуса Христа. Ах да, Моника тут тоже есть. Она исполнила роль Марии Магдалины — верной последовательницы Иисуса Христа, которая следовала за ним, присутствовала при его распятии и была свидетельницей его посмертного явления.
«Дракула»
США, 1992
В фильме «Дракула» Френсиса Форда Копполы итальянская актриса исполнила роль невесты Дракулы. Ну, идеальная бессмертная девушка, честно!
«Братья Гримм»
США, Чехия, Великобритания, 2005
Сказка для взрослых и детей «Братья Гримм» с Моникой Беллуччи в роли Зеркальной королевы. Именно с ней пришлось столкнуться двум братьям-авантюристам, которые придумывали «нечисть» и занимались ее изгнанием. Знали бы они, что однажды столкнутся с настоящей злой колдуньей!
«Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра»
Франция, Германия, 2001
Замечательная комедия для всей семьи! Прекрасная Моника исполняет роль Клеопатры, которая также славилась своей красотой.
Великая Клеопатра заключила пари с римским императором Юлием Цезарем о том, что ее подданные смогут всего за три месяца построить грандиозный золотой дворец. Этой опасной чести был удостоен архитектор Нумеробис, которого в случае неудачи должны растерзать крокодилы.
«Любовь: Инструкция по применению»
Италия, 2011
Вы только посмотрите, кто оказался партнером Моники в фильме! Это же Роберт Де Ниро. Теперь у вас есть две весомые причины посмотреть этот фильм в ближайшее время, правда? Кстати, работа с Де Ниро была для Беллуччи мечтой, которую реализовал режиссер картины — Джованни Веронези.
Эта трогательная мелодрама рассказывает от трех разных историях – историях о любви -молодой, зрелой и пожилой.
«Упрямая судьба»
Италия, 1992
У Каролины Рамбальди проблемы с ее тремя детьми: Марчелло ленив, Лукреция своенравна, а Чезаре — гомосексуалист. Жена одного из сыновей лечится от бесплодия и собирается тайно посетить иностранную клинику, которая специализируется на пересадках эмбриона. Она убеждает свою сестру-близнеца Анджелу заменить ее на время своего отсутствия...
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