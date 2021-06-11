10 отличных фильмов с Моникой Беллуччи

Еще одна лента с участием Моники и Венсана, только на этот раз парочка дополняется еще одним главным героем — Марком Дакаскосом.

Действие картины разворачивается во Франции во второй половине XVIII века. В это время в окрестностях местечка под названием Жевадан орудует таинственный зверь и беспощадно убивает беззащитных крестьян.

«Страсти Христовы»

США, 2004