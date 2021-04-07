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Героини этого поста решили брать креативном, разместив очень неоднозначные фотографии и тексты на своих страничках в приложениях для знакомств. Это был первый вариант. Второй вариант - это банальный свист фляги. К какому склоняетесь вы?
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