Героини этого поста решили брать креативном, разместив очень неоднозначные фотографии и тексты на своих страничках в приложениях для знакомств. Это был первый вариант. Второй вариант - это банальный свист фляги. К какому склоняетесь вы?

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1. Тот случай, когда лучше вообще ничего не писать 0 Источник:

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3. Они настолько прямолинейны, что... 0 Источник:

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6. Что-то подсказывает, что теория ее мало интересует 0 Источник:

7. Когда твоя потенциальная девушка - это богиня намеков 0 Источник:

8. Полные девушки нынче совсем не комплексуют 0 Источник:

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10. Такого вы точно не ожидали 0 Источник:

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12. Ждете девушек со странностями? Их есть у меня! 0 Источник:

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15. Встречайте, настоящее адище 0 Источник:

16. Кто сказал, что идеальных девушек не бывает? 0 Источник: