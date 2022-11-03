Люблю покушать, спортом не занимаюсь: нетипичные анкеты девушек из приложений для знакомств

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Зама всё ближе, поэтому одинокие девушки активизировались в поисках вторых половинок, чтобы было с кем коротать холодные вечера. Над составлением своих анкет они постарались знатно!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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