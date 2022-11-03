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Люблю покушать, спортом не занимаюсь: нетипичные анкеты девушек из приложений для знакомств

Люблю покушать, спортом не занимаюсь: нетипичные анкеты девушек из приложений для знакомств

Автор:
03 ноября 2022 14:53
Метки: Tinder   Юмор   девушки   деньги   женщины   запросы   знакомства   одиночество   
2184
16
Зама всё ближе, поэтому одинокие девушки активизировались в поисках вторых половинок, чтобы было с кем коротать холодные вечера. Над составлением своих анкет они постарались знатно!
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Tinder   Юмор   девушки   деньги   женщины   запросы   знакомства   одиночество   
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turyst 21 минуту назад
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solovei7 Минуту назад
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Richard

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