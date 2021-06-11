FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4970 постов • 670 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
И тут под фонограмму: в Сеть слили видео пресс-показа со спектакля с Бузовой во МХАТ

И тут под фонограмму: в Сеть слили видео пресс-показа со спектакля с Бузовой во МХАТ (9 фото)

Автор:
11 июня 2021 08:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   young stars   бузова   мхат   спектакль   сцена   шоу бизнес   
433
9
Вчера, 10 июня, состоялся пресс-показ спектакля "Чудесный грузин", в котором одну из небольших ролей исполнила экс-ведущая "Дома-2" Ольга Бузова. В соцсетях обсуждают актерскую игру и исполнительское мастерство приглашенной звезды, гонорар которой за несколько репетиций и два выступления составит почти 450 тысяч рублей.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: artist   young stars   бузова   мхат   спектакль   сцена   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
DarkMan666 Полчаса назад
Я человек простой, вижу шаболду в культурном месте - ставлю минус
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexandr 2 минуты назад
Но чему нет кнопок "Наср.ть" и "По.уй". Если бы про это не писали, я и не вспомнил бы о том, что такое есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
MakDag 7 минут назад
Уважающий себя человек не пойдет на это дерьмо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Pashuta 9 минут назад
Ну а что вы хотите от этой курицы, с памятью аквариумной рыбки???
В России уже давно идёт устойчивое, целенаправленное отупление и деградация молодёжи.
Бузова в театре, какой-то е.ба.лай тик-токер два слова на экономическом форуме связать не может....
Это-ли те люди, на кого должна равняться нынешняя молодежь????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Roman 13 минут назад
"народная артистка Инна Чурикова СССР надеется" - автор в одной школе с Бузовой учился.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин 14 минут назад
Театр решил свои коммерческие и медийные задачи, пригласив Бузову. Вопрос - причем здесь театр, если публика такова.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
773
ПандаМэн 18 минут назад
"По словам певицы, быть актрисой - давняя ее мечта"...ЭТО не певица и уж тем более не актриса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
Похабыч 19 минут назад
Фу бля, мерзость..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Любовь без преград. Модель ростом 203 см родила от мужа-коротышки (7 фото) Любовь без преград. Модель ростом 203 см родила от мужа-коротышки (7 фото) Ольга Бузова сделала чистосердечное признание Ольга Бузова сделала чистосердечное признание После ссоры с женихом пьяная Бузова рассказала о побоях и унижениях После ссоры с женихом пьяная Бузова рассказала о побоях и унижениях Депутаты Госдумы запротестовали, узнав, что Бузова размечталась исполнить гимн России на Параде Победы Депутаты Госдумы запротестовали, узнав, что Бузова размечталась исполнить гимн России на Параде... "Где-то перекрестился Тарасов": Ольга Бузова объявила, что станет футбольным арбитром на Евро-2020 "Где-то перекрестился Тарасов": Ольга Бузова объявила, что станет футбольным арбитром на Евро-2020 "Попутного ветра!": Бузова сообщила, что уезжает из страны "Попутного ветра!": Бузова сообщила, что уезжает из страны
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

719902



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
2
0
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
Красота и мощь русской боевой авиации
3
67
Красота и мощь русской боевой авиации
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Доступное московское жилье. И всего-навсего за 4,7 млн.р
0
18
Доступное московское жилье. И всего-навсего за 4,7 млн.р
30 самых некрасивых городов в США по мнению туристов
1
21
30 самых некрасивых городов в США по мнению туристов
Любовь без преград. Модель ростом 203 см родила от мужа-коротышки (7 фото)
Любовь без преград. Модель ростом 203 см родила от мужа-коротышки (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
7
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#люди#кино#дтп#СССР#позитив#знаменитости#фильм#факты
#Юмор#история#Россия#прикол#авто аварии#автомир#сша#фотографии#дети#Разное
#интересно#интересное#аварии#автомобили#подборка#картинки#футбол#в мире#истории#драка

На что жалуетесь?

Вернуться