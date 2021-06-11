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Вчера, 10 июня, состоялся пресс-показ спектакля "Чудесный грузин", в котором одну из небольших ролей исполнила экс-ведущая "Дома-2" Ольга Бузова. В соцсетях обсуждают актерскую игру и исполнительское мастерство приглашенной звезды, гонорар которой за несколько репетиций и два выступления составит почти 450 тысяч рублей.
10 июня Ольга Бузова впервые выступила на легендарной сцене МХАТ в образе певицы кабаре. Звезде "Дома-2" пришлось много петь и танцевать. Ее роль не главная, но это не мешало Ольге чувствовать себя на сцене королевой.
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По словам певицы, быть актрисой - давняя ее мечта, а уж о том, чтобы сыграть на сцене МХАТ, - и вовсе. И вот, наконец, это желание исполнилось.
По сюжету молодая певица кабаре Белла Шанталь спасает будущего руководителя СССР - молодого Иосифа Сталина.
По сюжету молодая певица кабаре Белла Шанталь спасает будущего руководителя СССР - молодого Иосифа Сталина.
Роль не центральная, но, безусловно, требовавшая большой самоотдачи. Бузова отдавалась как могла: выла, рыдала - в общем, актерствовала, как умела. Исполняя романс "Не пробуждай воспоминаний", Ольга сорвалась на крик - видимо, эмоции захлестнули. Если первый куплет она пропела, как положено, во втором начала буквально вопить. Потом, правда, сбавила обороты.
А вот еще один романс как сообщили присутствующие на показе журналисты, Бузовой пришлось исполнять под фонограмму. Кстати, именно этот романс пользователи услышали ранее в записи с репетиции и удивились: неужели не нашлось действительно поющей артистки, которая была бы способна сыграть эту роль.
"Для хорошего актера маленьких ролей не бывает", - заявила Ольга журналистам после пресс-показа спектакля. Кого она считает хорошим актером, думаем, объяснять не стоит.
Профессиональное актерское сообщество приглашение Бузовой на роль, мягко говоря, посчитало, ударом по репутации уважаемого театра. Известно, что гонорар "звезды" составит почти полмиллиона рублей за шесть репетиций и 2 выхода на сцену. При этом обычная ставка артиста в театре не превышает 50-70 тысяч рублей. Узнав о том, сколько получит Бузова за свое кривлянье на сцене, народная артистка Инна Чурикова СССР надеется, что после этого поднимут зарплаты и другим актерам. "Я не хочу влезать в эту историю. Если режиссёр или директор решили её брать, то они заинтересованы в этом. Мне кажется, что актёры, во-первых, долго учатся — всю жизнь. Во-вторых, это такая тяжелейшая профессия, когда надо отдать всё, что в тебе есть: сердце, любовь, чувства, которые нами двигают в работе. Тогда только приходит радость душ, сердец [зрителей]. А когда популярного человека берут на роль — это решение режиссёра. Они подумали, они решили, они заплатят. Хорошо бы, если бы они так же бы платили и другим актёрам своего театра, — сказала Чурикова в интервью ОСН.
Реакция соцсетей
Как же она мерзко , фальшиво воет .. стыдно не только там в театре на ЭТО смотреть , но даже от этого секундного ролика становится неудобно...— K (@BoeKatia) June 10, 2021
Бузова на подмостках МХАТа - это олицетворение той точки падения, которой мы достигли как общество.— Max Razumov (@MaxRazumov) June 6, 2021
Пошлость, мерзость и бездарность попирают своими грязными лапами великие достижения прошлого. И так во всём.
Хотел бы сказать, что ниже некуда, но завтра прочитаем ещё что-нибудь.
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Метки: artist young stars бузова мхат спектакль сцена шоу бизнес
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В России уже давно идёт устойчивое, целенаправленное отупление и деградация молодёжи.
Бузова в театре, какой-то е.ба.лай тик-токер два слова на экономическом форуме связать не может....
Это-ли те люди, на кого должна равняться нынешняя молодежь????