Ольга Бузова сделала чистосердечное признание

Соскучившихся по молодёжным тусовкам волгоградцев развлекали как местные, так и приезжие певцы. И всё шло хорошо, пока на сцене с часовым опозданием не появилась Ольга Бузова. К этому моменту зрителей осталось не больше тысячи человек. Погода была жаркая, да и длительное ожидание утомило зрителей и многие просто ушли с площадки.

Но зато те, кто остался, получили эксклюзивное шоу! Как эффектно появилась их любимица! Выругавшись матом в микрофон, Ольга призналась всем присутствующим в том, что она не скрывает свой возраст и в том, что она дура.