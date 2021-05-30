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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4931 пост • 669 подписчиков подписаться
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Ольга Бузова сделала чистосердечное признание

Ольга Бузова сделала чистосердечное признание (3 фото + 1 видео)

Автор:
30 мая 2021 14:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   алкоголь   бузова   видео   волгоград   звезды   шоу бизнес   
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В субботу, 29 мая, в Волгограде прошла первая часть музыкального фестиваля ParkSeason Fest.

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Метки: Концерт   алкоголь   бузова   видео   волгоград   звезды   шоу бизнес   
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33  комментария
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3k
Core Час назад
про неё и так все известно, а вот что двигало людей пойти на подобный концерт?)
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423
Советский Оккупант 13 минут назад
Слышал о том, что у этой шмары отец советский офицер. Как? Как он допустил такое?
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1k
Lana Krasnovska 20 минут назад
Прости Господи, но нашёлся бы какой добрый человек и отправил бы её с какого моста полетать...
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6k
Alex Полчаса назад
Да суньте ей кто-нибудь уже в рот дробовик и нажмите на курок...
Задолбала! Из каждой дырки лезет!
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81
Liberman 39 минут назад
ЗАПРЕТИТЬ НОВОСТИ ОБ ЭТОМ ПЕРСОНАЖЕ!!! ДАЖЕ УПОМИНАНИЕ ОБ ЭТОМ НЕЧТО!!!!
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10k
zlopisec Час назад
Когда она уже сдохнет-то....
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3k
Александр Час назад
Эта тварь вызывает омерзение. Как будто увидел огормную кучу протухшего дерьма.
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10k
Валерий Час назад
Ну, что-то новое? Всероссийская шлюха, которую только, наверное, я не драл, объявляет, что она дура!
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32k
Опаньки Час назад
Чего накинулись, зато у нас был укупник
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5k
Мистер Фикс Час назад
<...пока на сцене с часовым опозданием не появилась Ольга Бузова. К этому моменту зрителей осталось не больше тысячи человек...>

Теперь известно, сколько там живет идиотов
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74
Fisher1979 Час назад
Никто меня не любит
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2k
ддт Час назад
Да вроде понятно всё. Она дура! Она под чем то? Чего не понятного то?
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1k
Руслан Новак Час назад
Какого там вообще все эти зрители делали?
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40k
Александр Час назад
Ну те кто орал - Оля Оля - вообще вряд ли понимают, что происходит, там мозгов то нет, судя по их"идолу"
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40k
Александр Час назад
прямо кто то удивился?
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767
Александр Задорожный Час назад
Чего-то даже как-то непонятно, что на это сказать. Может так: "Ну и фиг с ней?"
Я вот думаю, если подобное тупо игнорировать(не "кормить дракона"), может оно само по себе закончится, ввиду убыточности?
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−145
ЦСКА Час назад
Мы советские люди очень любим эту певицу. И не надо наговаривать, если не слушаете ее песни! Для посетителей фишек это топ певица.
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423
Никита Руслан Новак Час назад
это был Каминг-аут
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