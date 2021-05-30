Ольга Бузова сделала чистосердечное признание

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В субботу, 29 мая, в Волгограде прошла первая часть музыкального фестиваля ParkSeason Fest.
Молодёжь, уставшая от коронавирусных ограничений, с удовольствием пришла не только послушать современных поп-исполнителей, но и просто весело провести время, тем более что фестиваль стал первым масштабным событием в Волгограде с большим скоплением людей с начала пандемии.
Соскучившихся по молодёжным тусовкам волгоградцев развлекали как местные, так и приезжие певцы. И всё шло хорошо, пока на сцене с часовым опозданием не появилась Ольга Бузова. К этому моменту зрителей осталось не больше тысячи человек. Погода была жаркая, да и длительное ожидание утомило зрителей и многие просто ушли с площадки.
Но зато те, кто остался, получили эксклюзивное шоу! Как эффектно появилась их любимица! Выругавшись матом в микрофон, Ольга призналась всем присутствующим в том, что она не скрывает свой возраст и в том, что она дура.
Но зато те, кто остался, получили эксклюзивное шоу! Как эффектно появилась их любимица! Выругавшись матом в микрофон, Ольга призналась всем присутствующим в том, что она не скрывает свой возраст и в том, что она дура.
После чего исполнила три песни, сменив костюм и показав зрителям средний палец, певица заявила, что публика «может уходить, когда она закончит, хотя это им решать».
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Задолбала! Из каждой дырки лезет!
Теперь известно, сколько там живет идиотов
Я вот думаю, если подобное тупо игнорировать(не "кормить дракона"), может оно само по себе закончится, ввиду убыточности?