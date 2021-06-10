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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4964 поста • 670 подписчиков подписаться
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"Кровь из ушей": в Сети появилась запись с театральной репетиции Бузовой во МХАТе

"Кровь из ушей": в Сети появилась запись с театральной репетиции Бузовой во МХАТе (8 фото + 1 видео)

Автор:
10 июня 2021 13:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: young stars   бузова   видео   мхат   павлин   репетиция   шоу бизнес   
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Ольга Бузова принялась репетировать роль в спектакле о Сталине, и в Сети появился фрагмент, где артистка пытается вживую исполнить композицию на стихи Пушкина "В крови горит огонь желанья..." Это не под фонограмму кривляться, тут голос нужен.

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Метки: young stars   бузова   видео   мхат   павлин   репетиция   шоу бизнес   
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3k
Andy 3 часа назад
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737
qwer 19 минут назад
Сжечь к ху@м!
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13k
kotovski 37 минут назад
Ссылка youtu.be
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69k
Иван 42 минуты назад
Перефразируем анекдот.

Приходит юное дарование к продюсеру:
- Я Оля Бузова...
- Угу (лениво рассматривая свои руки).
- Из Ленинграда.
- Я вижу.
- Хочу петь у вас (проходит к инструменту).
- Мда, вам придется переспать с нашим режиссером...
- Угу (начинает петь).
- (В ужасе) Мда... и с оператором...
- (Поет).
- И со звукорежиссером...
- (Продолжает петь).
- И со всей съемочной группой...
- (Поет).
- И с владельцами телеканала...
- (Поет).
- И с миллионом россиян, чтобы не переключали!!!

Останавливает ее и по-отечески обнимая:
- Катя, вы не будете петь!
- Но почему?
- Вам будет некогда!
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1k
zenon 48 минут назад
Так, как это было делом давно минувших лет, соответственно она пела загробным голосом. Причём очень удачно точно и лучше никто не сможет спеть, разве что певица с голосом.
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6k
Ivan 49 минут назад
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9
raspisnoy Час назад
Нихуахуа она отслюнявила МХАТу)) Махной накрылся знаменитый... Мохнат,Рукат....БЛ.
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4k
ишты Час назад
Насколько я понимаю, Бузова - олицетворение афоризма "Никогда не сдавайся - позорься до конца!" Грустно, что за деньги сейчас готовы на все! Грустно и мерзко...
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545
Иван Иванов Час назад
Да понятно, что её позвали для раскрутки этого спектакля, кто позвал - на такую реакцию и рассчитывал, а так бы никто особо и не обратил внимания.
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88k
сапер Водичка 2 часа назад
Следующим плять,будет МОРГЕНШТЕРН !!!
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Усыпите ее уже, кто нибудь. Видно же, что это млекопитающаеся очень сильно страдает. Родилась без мозгов и сейчас мучается.
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237
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
Не претендую на роль эксперта, но по-моему это дорожка из порнофильма, где совокупляются с ослицей.
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3k
Севастьян 2 часа назад
Кто проплатили этот балаган?
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2k
Ал 2 часа назад
"Это я не смог найти сроки и не перенес запланированные мероприятия Валерии.
Я полагаю, что замены чего-либо или кого-либо происходят по эквивалентному образцу: если Валерия не смогла, то на ее место надо было поставить кого-то эквивалентного. Или Илья Пригожин за что-то на жену свою в обиде, что позволил этому нечто заменить ее на сцене?
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10k
Енот Полиграфович 2 часа назад
Мерзкий звук издает существо...поставлю на звонок в телефоне на контакты, разговор с которыми неприятен.
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8k
Шамсуддин 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Мистер Фикс 2 часа назад
Современная молодежь не посещает театры. Попытка хоть так затащить? Но театр - это искусство, а Бузова - кровь из глаз и ушей зрителя
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90
wr2x2 2 часа назад
молодец девка, идет вперед не смотря ни на что, и с её внешностью не скажешь , что успех свой насосала
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4k
Песчинка 2 часа назад
Самое смешное, что на этот спектакль пойдут зрители. Пойдут. А всего лишь достаточно проигнорировать сие представление и не купить билетик. Но найдутся фанаты и пойдут и аншлаг ещё будет. Печаль.
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35k
jonnyD 2 часа назад
Ну какая , прости господи , из неё актриса , - она же чавкает на пьесах Чехова !
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21k
Bar0 2 часа назад
Когда, накоец, про этого яйцеглота забудут?
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