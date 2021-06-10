Это аудио впервые выложил в Инстаграм Иосиф Пригожин, который повинился перед зрителями за назначение на роль Бузовой. "Простите меня, это моя вина, что Бузова во МХАТе. Это я не смог найти сроки и не перенес запланированные мероприятия Валерии (именно её сначала позвали на эту роль ), для того, чтобы она могла принять предложение театра участвовать в этом спектакле", - написал продюсер. "Вот уже и до театра докатилась эта разрушительная волна. Великие ушедшие актеры точно переворачиваются в гробу. Но Оля и вправду молодец! Ее уверенности и способности пробивать любые стены можно позавидовать, а вот политика легендарного театра вызывает много вопросов", — резюмировал Пригожин.

2021-06-10T13:11:36+03:00