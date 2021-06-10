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Ольга Бузова принялась репетировать роль в спектакле о Сталине, и в Сети появился фрагмент, где артистка пытается вживую исполнить композицию на стихи Пушкина "В крови горит огонь желанья..." Это не под фонограмму кривляться, тут голос нужен.
Недавняя новость о том, что Ольга Бузова исполнит роль в спектакле МХАТа изрядно потрясла общественность.
Безголосую певицу, которая стремится пошуршать во всех возможных сферах искусства и бизнеса, не осудил разве что ленивый. Бузова ответила хейтерам в духе "а не пойти бы вам поработать", и с жаром принялась за репетиции.
Бузова на сцене МХАТ
В Сеть слили фрагмент одной из репетиций, на которой Ольга вживую исполняет композицию на стихи Пушкина.
Это аудио впервые выложил в Инстаграм Иосиф Пригожин, который повинился перед зрителями за назначение на роль Бузовой. "Простите меня, это моя вина, что Бузова во МХАТе. Это я не смог найти сроки и не перенес запланированные мероприятия Валерии (именно её сначала позвали на эту роль ), для того, чтобы она могла принять предложение театра участвовать в этом спектакле", - написал продюсер. "Вот уже и до театра докатилась эта разрушительная волна. Великие ушедшие актеры точно переворачиваются в гробу. Но Оля и вправду молодец! Ее уверенности и способности пробивать любые стены можно позавидовать, а вот политика легендарного театра вызывает много вопросов", — резюмировал Пригожин.
В комментариях под видео отметилась и Лолита Милявская, сообщившая, что ей тоже предлагали роль в этом спектакле, который, похоже, получится "самодеятельным".
Реакция соцсетей
Народный артист Борис Щербаков о приглашении Бузовой в МХАТ...точнее и не скажешь, ..."МХАТ должен оставаться МХАТом, а не х**ней"... pic.twitter.com/xpaw1eF9rV— команданте ЧЕ (@vivacuba1972) June 10, 2021
Это был бы лучший выход из положения, но увы
Естественно!!!! А чего традицию нарушать??? Так-то спокойнее будет... и предсказуемо!!!😄😄😄— Tatiana Capri (@FisherTatiana) June 9, 2021
Пользователи вангуют
Бузова станет министром культуры России. Её заместителем станет Даня Милохин.— Отец Русской 🇷🇺 Демократии (@Home_cat_Barsik) June 7, 2021
Запомните этот таит.
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Метки: young stars бузова видео мхат павлин репетиция шоу бизнес
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Приходит юное дарование к продюсеру:
- Я Оля Бузова...
- Угу (лениво рассматривая свои руки).
- Из Ленинграда.
- Я вижу.
- Хочу петь у вас (проходит к инструменту).
- Мда, вам придется переспать с нашим режиссером...
- Угу (начинает петь).
- (В ужасе) Мда... и с оператором...
- (Поет).
- И со звукорежиссером...
- (Продолжает петь).
- И со всей съемочной группой...
- (Поет).
- И с владельцами телеканала...
- (Поет).
- И с миллионом россиян, чтобы не переключали!!!
Останавливает ее и по-отечески обнимая:
- Катя, вы не будете петь!
- Но почему?
- Вам будет некогда!
Я полагаю, что замены чего-либо или кого-либо происходят по эквивалентному образцу: если Валерия не смогла, то на ее место надо было поставить кого-то эквивалентного. Или Илья Пригожин за что-то на жену свою в обиде, что позволил этому нечто заменить ее на сцене?